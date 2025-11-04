경상국립대, '범죄예방대상' 경찰청장 표창 수상

큰사진보기 ▲경상국립대학교, ‘제10회 대한민국 범죄예방대상’ 경찰청장 표창 수상 ⓒ 경상국립대 관련사진보기

경상국립대학교 라이즈(RISE) 사업단 지역교육혁신센터(센터장 김영순 정보통계학과 교수)가 '제10회 대한민국 범죄예방대상'에서 경찰청장 표창을 수상했다. 전국 대학 가운데 유일한 수상 기관이다.경상국립대학교 지역교육혁신센터는 진주시 주요 취약 환경을 대상으로 '범죄예방 환경개선(CPTED) 사업'을 추진하여 세운 성과를 인정받았다.경상국립대학교 울산·경남지역혁신플랫폼 스마트 공동체사업단(RIS사업)은 2021년부터 4회에 걸쳐 '빅데이터로 우리동네 문제해결 아이디어 공모대회'를 개최하고, 범죄 예방 관련 지역 이슈를 매회 지정 주제로 설정했다.이 공모전은 학생들의 아이디어를 수렴하여 실현 가능성을 검토한 후 지역 실증사업으로 연계해 운영됐다. 학생들의 창의적 아이디어를 실제 지역 사업에 적용함으로써 지역 맞춤형 CPTED 전략을 실현한 것이 주요 특징이다.가장 대표적인 성과로는 진주시 관내 '가호2어린이공원 CPTED 사업'이 있다. 이 사업은 2025년 2월 완료됐다. 이 사업으로 2024년 같은 기간 대비 5대 범죄 발생률을 35% 감소시키는 데 성공했다. 또한, 지역 주민의 체감 안전도를 크게 향상시켰다는 평가를 받았다.