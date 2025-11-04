민주평통 울산부의장에 김태남 전 민주당 울주군위원장 임명

큰사진보기 ▲22기 민주평통 신임 울산지역회의 부의장으로 임명된 김태남 전 민주당 울주군위원장(㈜티앤솔루션 대표) ⓒ 김태남 관련사진보기

평화통일정책 대통령 자문기구인 민주평화통일자문회의(이하 민주평통)가 최근 제22기 자문위원회를 구성하고 신임 울산지역회의 부의장으로 김태남 전 민주당 울주군위원장(㈜티앤솔루션 대표)를 임명했다.제22기 민주평통은 이재명 대통령이 의장을 맡고, 이해찬 수석부의장, 방용승 사무처장 체제로 운영되며 평화통일정책에 대한 여론 수렴을 통해 대통령에게 자문과 건의하는 역할을 한다.11월 1일부터 2027년 10월 31일까지 2년간 활동하게 된 신임 김태남 울산부의장은 (사)울주군자원봉사센터 이사, 울산광역시 보조금심의위원회 위원장, 울산시 북방경제교류협력위원회 위원, 국제라이온스협회 355복합지구 사무총장, 국제라이온스협회 355-D(울산·양산)지구 감사 등을 역임하고 현재는 울산혁신포럼 공동대표로 활동하는 등 지역에서 주로 공익발전과 봉사 활동을 해왔다.김태남 부의장은 4일 "울산부의장으로서 지역의 다양한 여론을 충실히 수렴하고, 시민과 함께 한반도의 평화와 통일을 위한 정책 제안과 실천에 책임감을 가지고 임하겠다"고 밝혔다.이어 "그동안 지역사회에서 쌓아온 경험과 협력의 네트워크를 바탕으로 울산이 평화와 번영의 시대를 여는 중심 도시가 되도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.한편 민주평통은 헌법 제92조에 근거한 대통령 직속 자문기관이며 1980년 헌법 제 68조에 평화통일정책자문회의로 설치됐다. 통일에 관한 국내외 여론 수렴과 합의적 도출, 범국민적 의지와 역량의 결집 그리고 대통령의 평화통일정책을 자문·건의하는 역할을 한다.