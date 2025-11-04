국힘, 국회 온 이재명 대통령에게 "꺼져라"... 시정연설 불참

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 오전 서울 여의도 국회에서 시정연설을 위해 이동하는 가운데 국민의힘 의원들이 검은 양복과 넥타이를 메고 마스크를 착용한 채 침묵시위를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 4일 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설을 위해 서울 여의도 국회에 도착, 피켓시위를 하는 국민의힘 의원들을 향해 인사하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲이재명 대통령의 내년도 정부 예산안에 대한 시정연설이 예정된 4일 오전 국민의힘이 이재명 대통령을 비롯한 정부여당을 비판하는 시위를 펼치고 있다. ⓒ 유성애 관련사진보기

"이재명 정권의 치졸한 야당탄압 정치보복 강력히 규탄한다."

"조은석 특검(내란특검)의 야당 말살 내란몰이 목적의 추경호 전 원내대표에 대한 무리한 수사 조작 영장 청구를 강력히 규탄한다."

"2024년 12월 3일 밤 국민의힘 107명 의원 어느 누구도 의총 공지 문자 메시지로 인해 표결 포기하거나 방해 받은 사실 전혀 없다는 것을 국민 앞에 증언한다."

"조은석 특검은 12월 3일 의결정족수가 채워졌음에도 불구하고 이재명 당시 민주당 대표가 국회 본회의장에 들어올 때까지 표결을 미룬 우원식 국회의장을 계엄 해제 표결 방해 혐의로 수사할 것을 촉구한다."

"국민의힘 김문수 전 대선후보와 권영세 전 비대위원장에 대한 경찰의 정치 보복성 선거법 수사를 강력히 규탄한다."

"사법부는 이재명 대통령에 대한 재판 절차를 즉각 재개할 것을 촉구한다."

국민의힘이 오늘(4일) 10시부터 진행될 이재명 대통령의 내년도 정부예산안 시정연설 불참(보이콧)을 선언하면서 이재명 대통령을 향해 "꺼져라!" 등의 극언을 쏟아냈다. 국민의힘의 거센 반발 이유는 내란특검(조은석 특별검사)의 추경호 전 원내대표 구속영장 청구다. 장동혁 국민의힘 당대표는 이날 시정연설을 두고 "이재명 대통령의 마지막 시정연설이 돼야 한다"고 말하기도 했다.대통령 시정연설을 1시간 앞둔 4일 오전 9시, 국민의힘은 의원총회를 열고 '추경호 구속영장 청구'와 '이 대통령 시정연설 불참'에 목소리를 모았다.송언석 국민의힘 원내대표는 "8개 사건 12개 혐의 5개 재판 피의자 이재명 대통령의 시정연설이 오늘 예정돼 있다"면서 "그런데 정권의 충견 조은석 특검이 어제(3일) 추경호 의원에 대한 구속영장을 청구했다"고 운을 띄웠다. 이어 "추경호 의원에 대해 없는 죄를 만들어서 짜맞춘 '답정너' 영장"이라며 "(국민의힘을) 내란세력으로 몰아서 해산시키고야 말겠다는 야당 탄압, 야당 말살 정치보복 수사 영장"이라고 힐난했다.추경호 의원은 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로 의원총회 장소를 수차례 바꿔 비상계엄 해제를 위한 국회의원들의 계엄 해제 요구안 심의·표결을 방해한 혐의(직권남용 권리방해 방해 혐의)를 받고 있다.이어 발언에 나선 장동혁 국민의힘 대표는 헌법 84조에 따라 중지된 이 대통령 관련 재판을 언급하면서 "이제 전쟁이다. 이제 우리가 나서서 이재명 정권을 끌어내리기 위해 모든 힘을 모아야 할 때"라며 "5개 재판이 재개될 수 있도록 모든 힘을 모아야 한다"라고 힘주어 말했다. 그러면서 "이번이 (이재명 대통령의) 마지막 시정연설이 돼야 한다"라고 덧붙였다.최수진 국민의힘 원내수석대변인은 의원총회 후 취재진에게 "국민의힘은 국회 본회의장에 들어가지 않는 것으로 결정했다"면서 "(본회의장 앞) 로텐더홀에서 강력 규탄할 예정"이라고 전했다. 이들은 검은 마스크를 착용하고 침묵 시위를 할 예정이라고 한다.이날 9시 39분께 이재명 대통령이 국회의사당에 들어서자 국민의힘 의원들은 강하게 반발했다. 국민의힘 측에서는 "꺼져라!" "재판속개!" "범죄자 왔다!" 등의 날선 발언들이 나왔고 "근조 자유민주주의" "야당탄압 불법특검" "야당을 향한 칼끝은 국민을 향한다" 등의 구호가 적힌 피켓·현수막이 등장했다.이재명 대통령은 인사한 뒤 우회로를 거쳐 국회의장 등이 참석하는 사전환담장으로 이동했다.국회의사당 입구에서 항의 의사를 표현한 국민의힘은 이 대통령의 시정연설 중엔 비공개 의원총회로 발걸음을 옮겼다. 대통령 시정연설 종료 후엔 소속 국회의원 107명 공동 명의의 성명서를 발표했다.이들은 특검의 추경호 전 국민의힘 원내대표의 구속영장 청구와 관련해 "의원총회 장소 공지 문자 메시지 발송이 표결 방해라는 주장 자체가 근거 없는 억지 주장이자 망상"이라고 규정하고 아래와 같은 성명 내용을 낭독했다.