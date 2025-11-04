AI에게 '시로 자기소개' 시켰더니 돌아온 답

큰사진보기 ▲성백 ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲유지환붉은 물감으로 NO KING이라 쓰고서 주먹을 쥐고 힘차게 외친다. “노 킹!” “노 킹!” ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲학술토론회 장면좌측부터 발제자 임지연, 사회자 성백, 토론자 조은성, 토론자 유지환 ⓒ 임택준 관련사진보기

큰사진보기 ▲임지연 <중음(中陰)의 풍경> ⓒ 이혁발 관련사진보기

큰사진보기 ▲조은성 <타블라라사(Tabula rasa)>화선지를 관객과 함께 이어 붙인다. 백지가 공간을 넓혀 나간 것이다. 이렇게 넓어진 공간을 다시 접는다. 그 넓은 공간이 다시 40센티쯤 되는 네모가 되었다. 그렇게 열심히 확산시킨 넓은 공간이 다시 작은 백지 공간이 되었다. 이 글을 보는 당신은 이 작품을 어떻게 해석하는가? ⓒ 이혁발 관련사진보기