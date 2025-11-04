AI에게 '시로 자기소개' 시켰더니 돌아온 답

부산국제행위예술제 셋째 날인 지난 2일, 오후 1시에 복합문화예술회관 '머지?(MERGE?)'에서 "AI시대에 행위예술의 방향"이라는 주제의 학술 행사가 열렸다. 오후 3시에는 온천장 어울마당에서는 '자연과 도시의 공존'이라는 주제 아래 행위 실연이 이뤄졌고, 오후 5시에는 '머지(MERGE?)에서 5팀의 행위 실연이 다시 이뤄졌다.
성백 작가의 <? !>는 그의 이제껏 작업 색깔과 확연히 다른 새로운 것이었다. 역동적 몸동작이 동반되던 기존 작품과 달리 이 작품은 단순 기호로 많은 이야기를 담은 개념적이자 추상적인 퍼포먼스였다.
물음표는 묻는다는 것과 무엇일까, 또한 이것이지 않을까 완전히 단정 짓지 못할 때도 사용한다. 느낌표는 감탄, 놀람, 강조 등 강한 감정이나 의도를 표현할 때 사용한다. 물음표는 알지 못하는 것의 총체이고, 느낌표는 내 감정, 감성의 총체이다. 이 둘이 하나의 공간 안에서 함께 있다. 나이를 먹을수록 물음표는 줄어든다.
그래서 나이가 들수록 시간이 빨리 간다고 느껴진다고 한다. 안다고 인식하는 것이 많을수록 스치고 지나가기에 시간이 방점을 찍지 못하고 빠르게 간다는 것이다. 작가가 할 이야기를 다 해서 관객의 해석 여지가 거의 없는 작업보다 관람객의 해석 여지가 엄청나게 열려 있는 이런 작업은 오랜 시간 회자되는 화두 같은 작품이 된다. 다른 예술장르에선 하기 힘든 짧은 시간 진행된 효과 있는 작업이었다.
"AI시대에 행위예술의 방향"이라는 주제의 학술행사는 '기술의 진보가 예술의 본질과 표현 방식에 어떤 영향을 미치는지를 탐구'해보자는 자리였다. AI기술, 디지털 환경 속에서 몸과 감각에 중점을 둔 행위 미술이 어떤 변화를 맞이할 것인가에 대한 토론회였다. 매우 의미 있었다.
놀라운 점은 이 자리에 참석한 작가 4~5명이 행위 작품 아이디어를 AI에게 물어보았다는 사실이다. 다행히(?) AI에게 물어본 작가들 모두 만족할만한 답을 듣지 못했다고 했다. 발제자 임지연이 AI에게 물어 뽑아 온 행위 작품 안 여러 개도 다 비현실적이고 탐탁지 않았다. 아직은 AI가 시나 음악 만큼은 이해가 부족한 상태이나 앞으로 AI가 창의력을 얼마나 습득할지는 모를 일이다.
아직 행위미술 창작자 수준은 아니어도 우리 삶에 깊숙이 들어와 자리 잡고 있다는 사실은 확인되었다. 사주를 본다든지 결혼식 날짜 잡는 데 AI를 활용했다는 발언이 나왔다. 토론자 유지환이 AI에게 자기소개를 시로 표현해보라는 답에 "너의 언어를 넘어서는 감각 없는 신체, 신체 없는 신체다" "나는 너의 거울, 또 다른 확장이다"라고 말했단다. 놀라운 자기 인식이다. 이제는 절대 무시하고 갈 수 없는 존재가 된 상황이다.
마지막 정리 말에서 사회자 성백이 이 세미나에 있었던 모든 것을 AI에게 알려 주겠다고 했다. 이 자료들은 의미 있는 족적이 될 것이지만, AI에게 먹이를 더 만들어주는 것 같은 씁쓸함도 있다. 그러나 우리가 아니더라도 누군가 줄 것이고 AI는 계속 살과 두뇌를 살찌울 것이다.
AI가 점점 더 똑똑해지고 점점 더 거대해지겠지만, 그들은 언제나 디지털이라는 틀 안에 있는 것이고 아무리 인간을 닮으려 해도 펄떡펄떡 뛰는 심장을 훔치거나 모방할 순 없을 것이라는 점에 위안을 가져 본다. 그리고 우리를 도와주는 역할에만 멈추기를 기대한다. 창의적인 영역에는 깊이 들어오지 말기를 바란다. 창의성은 인간만이 가진 최고의 고급 놀이이므로.
임지연은 <중음(中陰)의 풍경>을 발표했다. 중음은 사람이 죽은 뒤 다음 생을 받을 때까지의 49일 동안을 이르는 말이다. 이 작품은 인간이 천형처럼 가지고 있는 죽음에 대한 두려움, 공포, 허무함을 드러낸 것이고 그것을 넘어서려는 어떤 한 과정을 보여주는 것이다. 이 죽음이 두렵기도 허무하기도 한 것은 자신이라는 한 존재가 완전하고 영원히 사라진다는, 완전히 잊힌다는 자각이다.
우리는 태어나면서부터 죽음으로 달려간다. 죽기 위해 태어나는 것이다. 잊히기 위해 존재하는 것이다. 사라지기 위해 나타난 것이다. 이 벗어날 수 없는 굴레, 천 길 낭떠러지를 끝없이 떨어지는 자각은 개인마다 시기도 다르고 강도도 다른 듯하다. 그 고통의 깊이가 깊을수록 타인의 고통도 인지할 수 있다. 교감하고 공감할 수 있다. 서로의 영혼을 기댈 수 있다. 보듬을 수 있다.
작가의 절규를 듣는 것이 힘들었지만, 마지막 부분의 절하는 행위는 그다음 한 단계 높은 차원으로 넘어가자고, 승화된 차원으로 이월하자는 의미로 받아들였다. 작가는 '천형의 벌을 지고 있는, 죽음으로 달려가는 길에 서 있는 우리 모든 인간들아, 이 현실(인간의 천형)을 당당히 받아들이고 살아있는 순간순간 살아있음을 자각하자, 그 생존을 즐기자, 서로 사랑하자, 서로 보듬고, 위로하자, 영혼을 비비며 보듬자'고 말하려는 것이 아닐까 생각해보았다.
오는 21일까지 복합문화예술회관 머지?(MERGE?)에서 이번 행사를 담은 사진, 영상 상영 등의 도큐먼트 전시가 이뤄진다. 현장에서 실연을 보지 못했던 분들은 전시장을 방문하여 이들의 열정적 몸짓, 개념을 흠뻑 취해가시기 바란다. 움직이시기 어려우신 분들은 온라인에 행위 영상을 각 작품마다 올려놓았으니 인터넷 상에서 감상하시기 바란다. 현장 실연의 싱싱한 맛까지는 맛볼 수 없겠지만.