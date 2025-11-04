"전쟁 중, 우리에게도 비슷한 일이..." 83세 독일 여성이 소녀상에 바친 편지

"'아리'야 우리는 네가 너무 보고 싶어요."

한정화 베를린코리아협의회 회장과 데니즈 클라인 트라우마전문상담가.

"당시 소녀상 제막식은 성황리에 열렸다. 현지 주민 뿐만 아니라 이주민들도 함께 했고 정말 평화로웠다. 그런데 다음날부터 일본정부는 소녀상을 치워야 한다고 했다. 제막식 1주일 만인 그해 10월 7일 철거명령장을 받았다. 처음에는 놀다. 아무리 일본정부가 압력을 가해도 그렇게 빨리 행정절차가 진행될 줄 몰랐다. 철거 반대 서명운동을 하면서 알려졌고, 세계에서 미테구청에 대한 항의 편지가 이어졌다. 그러다가 구청이 철거명령장을 회수했고, 여러 과정을 거치면서 아리는 세계적으로 더 유명해졌다."

"아리를 세우고부터 하루도 편안한 날이 없었다. 일본정부는 지속적으로 철거 압력을 넣었다. 독일 수상이 일본을 방문하면 치우라고 협박을 했다. 독일에서는 예술작품의 설치 권한이 구청 소관이지만, 미테구청은 버거웠을 것이다. 그러다가 연장을 해왔는데, 2024년 5월 선거에서 베를린 시장이 보수당으로 바뀌었고, 시장이 자매결연을 맺었던 도쿄를 방문했다. 그때 일본은 소녀상을 철거하면 기업 투자를 하겠다고 했다. 그러다가 결국 아리는 강제철거를 당했다."

"지킴이들이 있었지만 아침에 일하러 가고 해서 얼마 없었다. 연락을 받고 택시를 타고 갔다. 7분 만에 도착했다. 그런데 철거는 14분 만에 끝이 났다. 동이 트기 전 상황이다. 경찰관 30여 명을 동원해 소녀상을 에워싸고 톱으로 잘라 트럭에 실었다. 그 상황을 보는데 가슴이 너무 아팠다. 마치 살인범을 연행하는 듯했다. 여성 미테구청장이 아리를 철거하기는 했지만 시민들한테 좋은 이미지로 남아 있지는 않았을 것이다."

"소녀상이 없어진 이후 독일 사회에 또 다른 의미를 안겨주고 있는 것 같다. 이전에 아리가 있었을 때 그 장소는 70대, 80대 할머니들의 약속장소였고, 만나서는 아리를 닦고 쓸고 하는 시간을 가지기도 했다. 어떤 할머니들한테는 고향과도 같았던 것이다. 어느날은 식당하던 분이 모르고 지나다가 아리를 발견하고는 반가워서 눈물을 흘렸다고 하더라. 철거 위기를 당하고 있다는 소식을 들은 음악가들이 그 곳에 와서 연주를 하기도 했다. 소녀상은 여성운동의 거점이 되었던 것이다."

독일의 83세 여성이 일본군 위안부 피해자를 기리는 평화의소녀상과 관련해 보낸 편지.

"독일의 전후 시기에, 오늘날 노년기가 된 많은 여성들은 어린 시절 신체적·정서적 폭력과 방임, 모욕과 굴욕, 그리고 성폭력까지 경험했다. 많은 이들이 전쟁에서 돌아온 아버지, 삼촌 또는 형제들로부터 (성적) 폭력을 겪었다. '엄마는 나를 아버지 방으로 밀어 넣으면 말했다. 네가 아버지를 달래, 다시는 가족을 괴롭히지 않도록 해줘'라고. '나는 계속해서 도움을 받지 못한다는 것을 경험해 왔다. 예전에도 그랬고 지금도 그렇다. 나는 누구도 믿을 수 없다. 어쩌면 나 자산이 바쁜 사람일지도 모른다'라며 과거 아픔을 털어 놓은 노년여성도 있었다."

"성폭력은 대부분 사람들에게 극심한 트라우마 경험이다. 그러나 침묵 낙인, 병리화는 경험을 다루고 치유하는 과정을 가로 막는다. 그 결과는 피해 소녀들과 여성들에게 막대하게 다가온다. 사회적, 문화적 영역까지 영향을 미친다. 성폭력은 가족, 공동체, 사회 전체에 영향을 미치며 사회적 연대를 약화시킨다. 피해자는 연대에서 배제된다. 그 결과 자신과의 연결, 가족과의 연결, 자녀들과의 관계, 사회와의 관계가 파괴된다. 특히 여성 계보에서 뚜렷하게 나타나듯, 트라우마는 손녀 세대까지 이어질 수 있다."

"사랑하는 위안부 할머니들께. 저는 독일인으로서 여러분을 깊이 존경합니다. 여러분은 끔찍한 트라우마에도 불구하고 고통을 세상에 알릴 용기를 내셨습니다. 전쟁 중 비슷한 일이 우리나라에서도 있었습니다. 하지만 저희는 그 사실을 오랫동안 침묵해 왔고, 이제야 조금씩 그 주제에 다가가고 있습니다. 진심으로 존경과 경의를 표합니다. C. H."

경남여성복지상담소시설협의회, 경남여성단체연합, 일본군위안부할머니와함께하는 마창진시민모임은 3일 저녁 창원노동회관 대회의실에서 "치유와 평화를 주는 소녀상 아리"라는 제목으로, 한정화 베를린코리아협의회 회장과 데니즈 클라인 트라우마전문상담가를 초청해 강연회를 열었다.

'아리'는 독일 베를린에 설치되어 있었던 일본군 위안부 피해자를 기리는 '평화의 소녀상'의 이름이다. 베를린 미테구청이 철거한 뒤 시민들이 '빈자리'에 이같은 글자를 써 놓았다.베를린 평화의소녀상 건립과 지킴이 활동을 해왔던 한정화 코리아협의회 회장이 3일 저녁 창원노동회관 대회의실에서 가진 "아리는 희망이다"라는 제목의 강연을 통해 여러 소식을 전했다.경남여성복지상담소시설협의회, 경남여성단체연합, 일본군위안부할머니와함께하는 마창진시민모임이 "치유와 평화를 주는 소녀상 아리"라는 제목으로 행사를 열었고, 한 회장에 이어 데니즈 클라인 트라우마전문상담가가 "성폭력의 세대 간 후유증, 소녀상이 말할 용기를 돕는 방식"에 대해 강의했다.2020년 9월 28일, 베를린 미테구 공공부지에는 전시 성폭력과 여성인권 문제를 환기하는 시민운동 상징으로 소녀상이 세워졌다. 일본정부 등의 영향을 받은 베를린 미테구청의 철거명령에 버텨오던 코리라협의회가 법원에 철거명령 효력정지 가처분신청을 했지만 기각되었고, 이에 미테구청이 10월 17일 오전 7시쯤(현지시간) 전문업체를 동원해 소녀상을 철거했다.당초 독일에는 5개 소녀상이 있었는데, 베를린에서 철거되면서 4개만 남아 있다. 2018년 3월 8일 바이에른주 비젠트 네팔히말라야 공원에 첫 소녀상이 세워졌고, 2020년 3월 8일 프랑크푸르크 라인마인한인교회 앞 정원에 두 번째가 설치되어 있다.2022년 7월 8일 카셀대학에 설치되었던 소녀상은 기습 철거되었다가 올해 3월 8일 카셀 노이에 부릐더교회에 재설치되었고, 2021년 드레스덴 민속박물관에 전시되었던 소녀상은 2025년 6월 28일 본 여성박물관에 영구 존치되어 있다.미테구청이 강제로 옮긴 소녀상의 이름은 '아리'였고, 그 뜻은 "용감하다"이다. 한정화 회장은 소녀상 건립 직후부터 협박이 있었다고 했다.한 회장은 "5년 전 세계적인 반응을 보면서 해온 서명운동을 비롯한 모든 활동들이 '아리' 철거로 인해 사라졌지만, 지난 과정들을 보니 그동안 아리를 세우고 지키기 위한 모든 에너지들이 모여들고 있었구나 하는 생각이 든다"라고 말했다.시민들은 '아리'를 지키기 위해 적극 나섰다. 한 회장은 "할 수 있는 일은 다 했다. 집회도 많이 열었고, 수천 명의 시민들이 참여한 서명지를 구의회에 내기도 했다"라고 말했다. 그러면서 한 회장은 철거 상황을 다음과 같이 전했다.시민들은 아리가 있었던 빈 자리를 찾거나 지키고 있다. 영문 글자 'ARI'가 새겨져 있고, 주변 주민들은 꽃을 들고 오기도 한다는 것이다. 한 회장은 "주민들이 빈 자리에 꽃을 갖다 놓기도 하고, 한 남성주민은 의자에 나비 모형을 들고 와 앉히기도 한다"라며 "아리는 팔레스타인을 비롯한 여러 이주 여성들의 '여성운동 상징'으로 여겨졌던 것"이라고 말했다.한 회장은 "아리는 반인종차별의 상징이었고, 차별을 받는 사람들이 소녀상에 와서 위로를 받아가기도 했다"라며 "특히 아프리카, 남미, 무슬림, 동남아시아의 젊은 친구들이 와서 감동을 받기도 했으며, 서로 인종 차별의 경험을 이야기 하면서 아픔을 나누고 눈물을 흘리는 공간으로 되었다. 특히 괴거 식민지배를 받았던 나라의 출신 여성들은 '연대'를 다짐하기도 했고, 희망이되었던 것"이라고 술회했다.한정화 회장은 "소녀상에 모여서 행사를 하는데 한 이주여성이 '아리는 희망이다'라고 외치더라. 아리는 탈식민적 페미니즘의 저항이고, 치유의 상징이다"라며 "현재는 한국-일본의 문제가 아니라 한일갈등을 넘어 독일 관청과 시민들 사이의 갈등, 독일 사회의 문제로 되었다"라고 강조했다.데니즈 클라인 트라우마전문상담가는 "강요된 침묵, 성폭력이 세대를 넘어 미치는 영향"에 대해 이야기 했다. 상담전문대학을 나온 그는 여성단체 활동을 해왔고, 주로 여성노인을 상담하고 있다고 소개했다.그는 "자신의 이야기를 말할 수 없고 침묵을 강요당하며 배제될 때, 그 사람의 인강선을 박탈 당하는 것이다"라며 "자신의 해석에 대한 옳음이 의심받게 되면 깊은 존재적 불안이 조장되고, 우리가 자신의 이야기를 잃어버릴 때 우리 안의 무엇인가가 죽어간다"라고 말했다.그가 소속된 '파울라 특별한 상담센터'는 60세 이상 여성들을 위한 전문 상담을 해오고 있다. 여성노인에 대한 상담은 온라인, 전화, 방문으로 진행되고, 여성들의 가정이나 요양시설을 직접 찾아가는 형태로 이루어지고 있다는 것이다.현재 독일 고령여성에 대해 그는 "이 세대의 여성들은 대부분 수십 년 동안 성별 기반 폭력과 성적 폭력의 경험에 대해 침묵해 왔다. 부끄러움과 두려움, 혹은 자신의 삶 속에서 이런 경험을 말할 공간이 없었기 때문"이라고 설명했다.그러면서 독일에서 2차 세계대전 기간 동안 군인에 의한 성폭행이 있었다고 말했다. 그는 "세계대전 기간 동안 독일 군인들은 여러 나라에서 수많은 소녀와 여성들을 성폭행했다. 1944년부터 1949년 사이 독일에서만 140만~200만 명의 여성들이 성폭행을 당했다"라며 "세계적으로 폭력은 전쟁 전략으로 활용되며, 권력을 과시하고 적을 무력화하거나 남성성을 박탈하기 위한 수단으로 사용된다"라고 밝혔다.이어 "그런데 전쟁이 끝난 후에는 체계적인 침묵과 사회적 금기 분위기가 이어졌고, 피해 여성·소녀들은 오히려 수치침을 강요당했다"라고 덧붙였다. 그러면서 그는 "전쟁은 마지막 총알이 떨어진다고 끝나는 것이 아니다"라며 "가정 내와 공적 공간에서의 성폭력은 전후 사회에서 종종 급격히 증가한다"라고 말했다. 다음과 같은 한 사례를 소개했다.데니즈 클라인 트라우마전문상담가는 "평화의 소녀상이 노년 여성들에게 말할 용기를 주었다"라며 83세 여성이 보냈던 편지 내용을 소개했다.