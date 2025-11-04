지금의 학교에서 '김의기'가 다시 나올 수 있을까

큰사진보기 ▲광주 국립 5.18 민주묘지에 자리한 김의기 열사의 묘소. 민주화 유공자로 인정받은 후 이곳으로 이장되어 왔다. 묘비에 새겨진 십자가를 통해 그가 독실한 개신교 신자였음을 알 수 있다. ⓒ 서부원 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲김의기 열사의 모교인 서강대학교 교정에 세운 추모비와 표지판. 표지판에는 당시 그가 쓴 '동포에게 호소하는 글'이 옮겨져 있다. ⓒ 서부원 관련사진보기

'또다시 치욕의 역사를 반복할 것인가? 아니면 우리의 후손들에게 자랑스럽고 떳떳한 조상이 될 것인가? … 우리는 이긴다. 반드시 이기고야 만다!'

큰사진보기 ▲김의기 열사가 투신한 기독교회관 앞에는 그를 기억하자는 취지로 '오월 걸상'을 세워두었다. ⓒ 서부원 관련사진보기

큰사진보기 ▲김의기 열사 묘소에서 내려다 본 국립 5.18 민주묘지와 추모탑. 열사의 묘비 뒷면에는 그의 불꽃같은 생애가 적혀있다. ⓒ 서부원 관련사진보기

국립 5.18 민주 묘지를 찾을 때마다 잊지 않고 들르는 묘소가 있다. 특히 중고등학생들을 인솔할 때면 가장 먼저 찾아간다. 그의 짧았던 생애를 살피다 보면 우리 사회의 모순과 교육의 본령을 저절로 성찰하게 된다. 그의 존재는 아이들에게 더할 나위 없는 '민주주의 교과서'다.김의기 열사. 5.18 민주화운동의 참상을 가장 먼저 외부에 알린 인물이다. 5.18을 직접 목도한 뒤 상경하여 기독교회관에서 시민들에게 '동포여, 우리는 지금 무엇을 하고 있는가!'라는 제목의 유인물을 배포하다 투신 사망했다. 계엄군에 쫓기던 급박한 상황에서 벌어진 일이다.그는 1959년 부석사가 건너다보이는 경북 영주의 산골 마을에서 가난한 농가의 막내아들로 태어났다. 형과 누나가 여럿 있었지만, 그중 유일하게 대학에 진학했을 만큼 집안의 기대를 한 몸에 받았다. 서울로 유학 온 뒤 서강대학교 무역학과에 입학해 청운의 꿈을 키웠다.대학생이라는 지성인의 사명감이 남달랐던 탓일까. 그는 집안을 일으켜 세워야 한다는 부담감을 뒤로 하고, '농촌 출신의 지식 청년'이라는 정체성을 가슴에 아로새긴 채 살았다. 대학 입학 후 농촌이 당면한 문제에 천착했고, 도시와 농촌을 오가며 청년 농민운동가로 활동했다.당시는 엄혹했던 유신 말기로, 대학 진학률이 10% 안팎에 불과했던 시절이었다. 낭만적인 대학 생활 뒤에 풍요로운 삶이 보장되는 소수의 기득권을 포기하기란 쉽지 않았을 테다. 그러나 그는 유신 독재정권의 압제와 가치관이 물구나무선 모순된 현실을 외면하지 않았다.누나가 대학 입학 선물로 사준 양복을 단 한 번도 입지 않았다는 그의 일화는 유명하다. 한 번 편하고 좋은 걸 경험하게 되면, 평생 편하고 좋은 것만 찾게 된다는 나름의 신념을 실천한 것이다. 한없이 편하려고만 하는 사람들의 태도를 그는 '도둑 같은' 마음이라고 질타했다.그는 나고 자란 농촌의 피폐한 현실을 직시하되 절망하지 않고, 대학생으로서 자신의 배움을 기꺼이 농촌의 개혁에 쏟아부었다. 그의 성찰과 실천은 삶과 공부가 철저히 괴리된 우리 교육의 모순을 적나라하게 드러낸다. 지금 우리 교육의 지향점은 오로지 서울로만 수렴된다.요즘 아이들이 죽기 살기로 공부하는 이유는 무엇일까. 고향을 떠나 '인 서울' 하려는 것도, 'N수'를 불사하고 의치대에 진학하려는 것도, 궁극적으로는 돈이 중심에 있는 것 아닐까. 농어촌 지역의 지방 정부가 공부 잘하는 아이들을 따로 모아 기숙학원을 운영하기도 한다. 지역의 아이들을 서울로 못 보내 안달하고, 남은 아이들에겐 열패감을 심어주는 것 같은 일이 교육의 이름으로 횡행한다. 지금 농촌에는 더는 '김의기'를 기대할 수 없다.누군가 명문대에 합격하거나 고위공직자가 되면 '지역을 빛낸 인재'라며 곳곳에 현수막이 내걸린다. 지방의 초췌한 현실을 본다. 교육이 지역의 소멸을 더욱 부추기는 형국이다.김의기 열사는 농민회 활동을 함께하기 위해 천릿길을 마다하지 않고 서울과 농촌 지역을 오갔다. 5.18 당시에도 광주의 한 성당에서 열린 '함평 고구마 투쟁' 승리 기념행사에 참여하기 위해 광주를 찾았다. 1976년 '함평 고구마 투쟁'은 유신 시절 어용화한 농협의 민주화와 농민의 권리 보장을 위한 대표적인 저항 운동으로, 이후 민중 항쟁의 시발점으로 평가된다.그러나 그가 목격한 건 승리 기념행사의 환희가 아닌, 계엄군의 군홧발에 짓밟힌 광주의 참상이었다. 지인의 조언과 도움으로 철저히 고립된 광주를 벗어나 서울로 돌아왔다. 생존을 위한 도피가 아니라, 침묵하고 굴종하는 언론을 대신해 온 국민에게 참상을 알리려는 뜻이었다.그가 몸소 겪은 광주는 충격과 공포 그 자체였지만, 분노했을지언정 그는 누구보다 침착했다. 그는 주일마다 다니던 기독교회관에 가서 광주의 참상을 기록한 유인물을 제작했다. 그곳은 명동 성당과 함께 서슬 퍼런 유신 시절을 견뎌낸 몇 안 되는 민주화운동의 성지였다.그랬기에 계엄군은 기독교회관에 상주하다시피 하며 감시의 끈을 놓지 않았고, 주변은 늘 삼엄한 분위기였다. 구둣발 소리조차 총격인 양 전율을 일으키던 그 순간에도 그는 타자기 앞에 차분히 앉아 1천 자 분량의 호소문을 손수 작성했다. 글귀는 유서를 떠올릴 만큼 비장했다.그의 나이 고작 스물둘. 앳된 청년의 글이라고는 도저히 믿기지 않는 열사의 사자후 앞에 누구라도 옷깃을 여미게 된다. 불의한 권력에 의해 선악의 관념이 흐려지고 '악화가 양화를 구축하는' 퇴행에도 역사는 반드시 정의를 향해 진보한다는 사실을 그는 확고히 믿었던 거다.유신 정권에 부역한 어용학자들이 만든 교과서로 배웠을지언정 정의를 향한 그의 신념은 투철했다. 그의 공부는 자기 자신을 향해 있지 않았다. 공동선을 위해 쓰이지 않는 지식이란, 그 또한 '도둑 같은' 것일 뿐이었다. 그의 삶을 통해 새삼 깨닫는 거지만, 대입을 위한 수험 지식처럼, 모순된 현실과 유리된 공부는 성찰의 힘이 없다.그의 유인물 제작 소식이 알려지자, 계엄군이 들이닥쳤고 그 와중에 그는 건물 밖으로 투신했다. 바닥에 피 흘리며 쓰러진 그는 거적으로 덮인 채 그 자리에 한참 동안 방치됐다. 계엄군은 사경을 헤매고 있던 그를 병원에 후송하는 일보다 바닥에 나뒹구는 유인물을 수거하는데 정신이 팔려있었다.당시 그와 비슷한 또래였을 계엄군은 최소한의 도덕적 판단도 멈춘 상태였다. 광주 시민을 학살하라는 상관의 명령을 충직하게 따랐던 그들에겐 일말의 양심조차 허락되지 않았다. 광주로 '화려한 휴가'를 떠난 계엄군에게 맹목적인 상명하복에 대한 성찰은 기대할 수 없었다.한 번 더럽혀진 양심은 죄의식을 느끼지 못하게 하는 '마취제'다. 일설에는 사복 경찰들이 그의 장례식에 찾아온 이들의 조문을 방해한 까닭에 시신을 운구할 이들조차 없었다고 한다. 온갖 고문이 자행되고, 연좌제가 통용되던 시절이니 그들의 '생각 없음'만 탓할 건 못 된다.'지성의 전당'이라는 대학조차 독재정권의 폭정에 몸을 사렸다. 민주주의를 위해 투신한 그의 의로운 죽음을 모교인 서강대학교는 오랫동안 제대로 기리지 않았다. 민주화 이후인 1990년, 막내아들을 대신해 그의 노모가 명예 졸업장을 받았다. 그가 세상을 떠난 지 10년이 지난 뒤였다.요컨대, 민주주의에 대한 그의 확고한 신념과 웅혼한 기상은 불의한 시대를 밝히는 등불이었다. 독재정권의 하수인인 군부와 관료 집단은 물론, 언론과 대학마저 권력에 길들어진 부박한 현실을 일깨웠다. 수많은 청년 지식인이 그의 뒤를 이었고, 끝내 독재정권을 허물어뜨렸다.그의 불꽃 같았던 스물두 해의 삶은 후세에 귀감이 되는 '정의의 주춧돌'이다. 모름지기 지식인의 소명을 곱씹게 하는 죽비이며, 미래세대를 길러내는 교육자에게 더없는 '정면 교사'다. 존재가 의식을 배반하지 않도록 하는 울타리이며, 공공선을 향해 가도록 이끄는 나침반이다.사족. 흔히 이름에 '운명'이 담겨 있다고들 하는데, 그를 두고 생겨난 말 같다. 그의 이름은 '옳을 의(義)'에, '터 기(基)'를 쓴다. 직역하면, 정의로운 터전이라는 뜻이다. 민주화를 위한 그의 정의로운 삶이 이미 이름에서 예견된 거라는 이야기가 그저 주술로만 여겨지지 않는다.