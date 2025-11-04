'골령골' 현장에서 바라 본 여순사건의 과거와 현재

큰사진보기 ▲대전형무소 망루 사진: 일제강점기부터 사용된 대전형무소의 감시 망루가 문화유산으로 보존되어 있다 ⓒ 여경수 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲골령골 사진: 한국전쟁 당시 수천 명이 학살된 골령골 현장 ⓒ 여경수 관련사진보기

덧붙이는 글 | 10.19연구소는 지난 1948년도에 발생한 여순(10.19)사건을 비롯하여 국가폭력을 연구하는 국립순천대학교 소속 연구소이다. 여순(10.19)사건의 과정에서 여수와 순천 뿐만 아니라 다른 지역에서도 국가폭력이 다수 발생했다. 이러한 배경으로 기존의 연구소 명칭인 여순연구소를 10.19연구소로 명칭을 변경했다.

대전에서 옥천으로 넘어가는 고갯길, 골령골. '뼈(骨)가 나오는 고개'라는 뜻의 이 이름은 한국전쟁 당시 이곳에서 학살된 수천 명의 희생자를 증언한다. '세상에서 가장 긴 무덤'이라 불리는 이곳을 지난 1일 방문했다.국립순천대학교 10.19연구소가 주최한 유적지 답사였다. 이번 답사는 여순사건 관련 시민·학생·인권 교육 프로그램인 "10.19를 기억하다"의 일환으로 진행되었다. 방문지는 옛 대전형무소와 산내 골령골이었다. 현지 해설은 대전 지역에서 활동하는 임재근 강사가 맡아 주었다. 특히 답사 전날 10.19연구소에서 '학살! 과거와 현재의 연결'이라는 제목으로 학술대회를 개최해, 더욱 뜻 깊은 답사였다.대전은 우리나라에서 철도가 발달하면서 성장한 도시다. 원래 청주와 공주가 충청도의 중심 도시였지만, 일본은 경부선과 호남선이 교차하는 대전에 도청과 형무소 등 기반 시설을 만들었다. 특히 대전형무소는 일제강점기 시절 안창호, 여운형과 같은 많은 독립운동가들이 투옥되었던 장소였다. 역설적으로 해방 이후에는 비전향 장기수들과 윤이상, 신영복과 같은 이들이 투옥된 장소이기도 했다.지금 대전형무소 자리는 도심지 개발로 아파트 단지가 들어섰으나, 감시 시설인 망루와 우물 같은 시설은 문화유산으로 지정되어 보존되고 있으며, 대전형무소의 일부는 공원으로 조성되었다.해방 이후 제주 4.3사건과 여순 10.19사건과 같은 정치적 사건 이래, 사상범이나 무고한 이들이 대전형무소에 수감되었다. 문제는 1950년 한국전쟁이 발발하면서, 수천 명의 재소자들이 적법 절차 없이 학살되었다는 점이다. 그들이 학살된 장소는 대전에서 옥천으로 넘어가는 골령골(원래 곤룡골)이다. 학살된 자리에서 유해가 계속 발견되자, 사람들은 곤룡골을 골령골로 부르게 되었고, 지금은 골령골로 더 알려져 있다.주한미국대사관 소속 육군무관 에드워드 중령은 1950년 9월 '한국에서의 정치범 처형' 보고서를 작성했으며, 학살 현장이 상세히 기록되어 있다. 특히 이 보고서에는 미 극동사령부 주한연락사무소 총책임자였던 애버트 소령이 촬영한 여러 장의 사진이 첨부되어 있다. 에드워드 중령의 보고서에는 7월 첫째 주 3일간 1800여 명이 학살되었다고 기록되어 있다.진실화해를 위한 과거사 정리위원회(진화위)는 이곳에서 발생한 대전 산내 집단학살사건을 '국가공권력에 의한 불법 학살'로 규정했다. 또한 전체 골령골 학살 희생자는 최소 1800명에서 최대 7000명으로 추정된다. 한편 한국전쟁 당시 대전을 점령한 인민군도 퇴각하면서 대전형무소에서 1400여 명을 학살했다. 이처럼 한국전쟁 당시 민간인에 대한 학살이 우리나라 군경 뿐 아니라 북한군에 의해서도 반복되었다.10.19연구소가 이번 답사지로 산내 골령골을 선정한 이유는 명확하다. 여순 10.19사건으로 상당수 인원들이 대전형무소로 투옥되었으며, 그들이 전쟁 과정에서 학살되었기 때문이다. 아직도 상당수의 유해는 신원을 밝히지 못하고 있는 실정이다.골령골 현장에 서니, 오랜 세월 동안 여전히 이름 없이 묻혀 있는 이들의 존재가 가슴을 무겁게 했다. 함께 답사에 참여한 한 분과의 대화 중에 그의 친척이 여순 10.19사건으로 투옥된 이후 지금까지 시신조차 찾지 못하고 있다는 이야기를 들었다. 그분은 자신의 친척도 골령골에서 학살되었을 것 같다고 했다. 학살의 과거가 현재까지도 이어지고 있다는 느낌이었다.대전산내골령골대책회의와 유가족들은 이곳을 '진실과 화해의 숲'으로 만들고자 노력하고 있다. 유해 발굴과 신원 확인 작업은 여전히 진행 중이며, 희생자들의 명예 회복과 추모 공간 조성을 위한 활동도 계속되고 있다. 이들의 노력이 결실을 맺길 바란다. 골령골이 비극의 장소에서 진실과 화해의 공간으로 거듭나는 그날을 기대하며 발걸음을 돌렸다.