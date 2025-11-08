우연히 만난 은퇴 여행자, 그가 남긴 진한 한마디

큰사진보기 ▲해남 땅끝전망대 전남 해남군 송지면 땅끝마을길 100 /갈두산 사자봉 정상 전망대에 오르면 진도에서 완도까지 서남해의 풍경을 볼 수 있다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲망끝전망대보길도의 가장 서쪽인 보옥리 바로 못 미쳐 망월봉 끝자락의 돌출부에 자리한다.망월봉의 끝부분이라는 의미로 망끝이라 불렀다 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲보길도 망끝 전망대끝없이 탁트인 바다와 함께 아름다운 일몰을 볼 수 있는 곳 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲예송리 해변하늘, 바다 , 어선이 아름다운풍광 연출 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲예작교예송리 해변에서 바라본 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

"여행은 목적이 아니라, 자신을 되찾는 시간이지요."

큰사진보기 ▲예작교예작도에서 바라본 풍광 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲예작도돌담 골목길 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲예송리 해변전복 양식장 ⓒ 문운주 관련사진보기

지난 10월 31일, 친구 두 명과 함께 차에 올랐다. 1박 2일 일정으로 남쪽 끝까지 가 보기로 했다. 이른 아침 출발해 도로를 따라 남하하자 어느새 해남 땅끝마을에 닿았다. 갈두산 사자봉은 한반도 육지의 가장 남쪽 끝에 있다. 정상의 땅끝 전망대에 오르면 남해의 섬들이 한눈에 펼쳐진다.모노레일이 사자봉을 따라 천천히 올랐다. 정상에 이르자 시야가 확 트인다. 유리 난간 너머로 수평선이 길게 펼쳐지고 바람이 얼굴을 스친다. 그 바람에는 남해의 짭조름한 냄새와 따뜻한 햇살이 섞여 있다. 멀리 노화도와 보길도를 비롯한 섬들이 수평선 위에 윤곽을 드러냈다.여러 척의 어선이 항로를 따라 지나가며 물결 위에 흰 흔적을 남긴다. 햇빛이 수면에 반사되어 반짝이고, 낮게 깔린 구름이 천천히 흘러간다. 남해의 섬과 해안선이 한눈에 들어온다. 잠시 풍경을 둘러본 뒤, 우리는 전망대를 내려와 땅끝항으로 향했다.부두에는 노화도 산양항으로 가는 여객선이 정박해 있고, 차량을 실으려는 여행객들이 차례를 기다리고 있다. 차를 배에 올리고 객실로 들어서자 배가 천천히 항구를 벗어났다. 바람이 얼굴을 스치고 파도가 선체 옆을 부딪치며 흰 물결을 그렸다.창밖으로는 조금 전 전망대에서 바라보던 섬들이 다른 각도에서 다가왔다. 푸른 바다 위에 섬들이 떠 있고 작은 배들이 그 사이를 가로질렀다. 약 30분 남짓의 항로가 끝날 무렵, 수평선 너머로 섬의 윤곽이 점차 또렷해졌다.산양항에서 차로 약 30분 남짓 달리면 이목항에 닿는다. 노화도는 장사도와 보길도로 이어지는 연륙교를 통해 서로 연결되어 있어, 섬과 섬을 건너는 길마다 또 다른 풍경이 펼쳐진다. 보길대교를 건너 오른쪽 보옥산 방향으로 가다 보면 망끝전망대에 이른다.망끝전망대는 보길도의 서쪽 끝, 보옥리 인근 망월봉의 돌출부에 자리한다. 이름 그대로 봉우리의 끝자락에 선 자리라 '망끝'이라 불린다. 해질 무렵 바다는 주홍빛으로 물들고, 붉게 번지는 하늘 아래 섬들의 윤곽이 서서히 흐려진다.멀리 섬들은 검은 실루엣으로 이어지고 바다 위에는 붉은 빛이 길게 번진다. 바람이 부드럽게 불어오고 잔파도가 해안가를 천천히 두드린다. 해가 수평선 아래로 내려앉자 하늘과 바다가 같은 색으로 물들었다.다음 날 아침, 예송리 몽돌해변에 섰다. 발밑에서 자갈이 바람에 밀려 찰칵찰칵 소리를 냈다. 파도는 둥근 돌멩이를 굴리며 잔잔히 밀려왔다. 햇살은 몽돌 위에서 부서져 은빛으로 반짝인다. 해변 끝에는 예작교가 바다 위로 길게 뻗어 있고, 그 너머로 예작도가 손에 닿을 듯 가까이 떠 있다.예작도의 감탕나무 가지 위에는 까마귀들이 앉아 있다. 새까만 깃털이 햇살을 받아 번들거리고, 낮은 울음소리가 바다 위로 퍼져 나간다. 고요한 아침, 그 울음은 어딘가 쓸쓸하게 들렸다. 가까운 포구에는 작은 어선들이 줄지어 정박해 있고 전복 양식장의 부표들이 바람에 맞춰 천천히 흔들린다.예송리 해변에서 일흔쯤 되어 보이는 한 남자 여행객을 만났다. 은퇴 후 자신만의 삶을 즐기고 싶어 자전거 여행 중이라고 했다. 차에 자전거를 싣고 구간마다 달리며, 완도항에 차를 두고 지금은 보길도의 길을 걷다 우리를 만났다. 함께 파도 소리를 들으며 잠시 이야기를 나누고, 점심으로 전복죽을 나눴다.그의 여유로운 미소와 말 한마디가 노을빛처럼 오래 마음에 남았다. 식사 후 우리는 그를 동천항까지 태워다 주었다. 그는 완도로 향하는 배에 올랐고, 우리는 다시 산양항으로 향했다. 짧은 만남이었지만 낯선 섬에서 마주한 인연은 오랜 친구처럼 따뜻했다.배가 떠나는 것을 바라보자 바다 위 잔물결이 석양빛을 머금고 조용히 흔들렸다. 그 고요한 파도처럼 마음도 천천히 가라앉았다. 여행은 결국, 길 위에서 스쳐가는 순간들의 합이 아닐까. 그날 망끝 바다처럼 우리의 하루도 잔잔한 여운을 남긴 채 조용히 저물어갔다.