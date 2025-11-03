법정서 진술 바꾼 통일교 직원..."증언 연습했나" 묻자 "변호사 질문지로"

▲김건희 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '건진법사 게이트'와 관련해 7월 18일 오전 경기도 가평군 통일교 천정궁에 대한 압수수색을 시작했다. 통일교 청년 신도들이 천정궁 입구에서 기도와 노래를 하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기