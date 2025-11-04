제14회 아시아조류박람회, "국제 생태도시 도약" 자평... 현장에선 '콘텐츠 깊이·홍보' 아쉬움도

큰사진보기 ▲개막식에서는 가수 황치열과 클래식 팝 그룹 라클라쎄의 공연이 펼쳐져 관람객들의 큰 호응을 얻었다. ⓒ 김선영 관련사진보기

행사 세미나에서 천수만 철새보호 40년 활동가 김신환 원장은 간척 이후 변화한 생태 환경과 '철새 먹이 나눔' 활동의 의미를 소개하며 "인간과 자연의 공존은 말이 아니라 현장에서 보여줘야 한다"고 강조했다.

충남 서산시가 11월 1∼2일 제14회 아시아조류박람회를 개최했다.시는 "서산버드랜드 개관 이래 일일 최다 5253명, 이틀간 1만여 명이 방문했다"며 "국제 생태관광지 도약의 발판이 됐다"고 자평했다. 이번 박람회에는 18개국 45개 조류 관련 기관·단체, 전문가 200여 명이 참여했다.행사장에는 한·영 동시통역기와 시민 통역 서포터즈, 한서대 유학생 봉사자들이 배치돼 "국제행사로서 완성도"를 높였다는 게 시의 설명이다.개막식 퍼포먼스에서는 '인간과 야생조류의 공존'을 주제로 서산버드랜드의 상징인 황새 한 쌍이 하늘로 날아오르는 장면이 연출돼 눈길을 끌었다.행사 기간 서산버드랜드 일원에서는 조류 관찰 체험, 그림그리기 대회, 전시·공연 등 38개 프로그램이 운영됐다.현장의 평가는 다소 엇갈렸다.순천만 등 타 지역 박람회에도 참여했던 한 탐조 관계자는 "행사 자체의 완성도는 높았지만, 탐조 단체나 생태 커뮤니티를 겨냥한 홍보가 부족했다"며 "결국 지역 축제 수준에 머물렀다"고 말했다.일부 관람객들도 "공연과 퍼포먼스의 비중이 커서 생태 보전의 메시지가 희석됐다"는 반응을 보였다.행사 세미나에서 천수만 철새보호 40년 활동가 김신환 원장은 간척 이후 변화한 생태 환경과 '철새 먹이 나눔' 활동의 의미를 소개하며 "인간과 자연의 공존은 말이 아니라 현장에서 보여줘야 한다"고 강조했다.김 원장의 실천은 현재 문화재청·환경단체·서산시·후원자가 함께 참여하는 시민 기반 생태보호 네트워크로 확장되고 있다. 그의 메시지는 이번 박람회의 주제인 '공존'의 의미를 되새기게 했다.서산시는 "천수만은 전 세계 흑두루미의 70% 이상이 찾는 중간 기착지"라며 지속 가능한 생태관광 의지를 거듭 밝혔다.하지만 박람회의 성공을 관람객 수로만 평가하기에는 아쉬움이 남는다. 행사가 남긴 진짜 숙제는 '누가, 어떤 이유로 다시 이곳을 찾게 될 것인가' 하는 질문이다.탐조 단체와 전문가, 시민이 함께 배우고 참여할 수 있는 깊이 있는 프로그램이 더 필요하다는 지적이 나온다. 새벽 탐조, 현장 강연, 서식지 관리 체험 같은 '느린 콘텐츠'가 시민과 자연을 잇는 다리 역할을 해야 한다는 것이다.서산이 말한 공존의 철학이 관람객의 행동 변화로 이어지려면, 무대 위의 화려함보다 현장을 지키는 시민의 손길이 중심이 되어야 한다. 천수만의 바람처럼 느리지만 확실한 변화—그것이 진정한 생태도시의 시작일 것이다.