맹정호 전 서산시장, 조승래 더불어민주당 사무총장 만나

큰사진보기 ▲맹정호 전 서산시장은 오늘(3일) 국회 본청을 방문해 조승래 더불어민주당 사무총장(내년 지방선거기획단장)을 만났다. ⓒ 조정상 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

맹정호 전 서산시장은 오늘(3일) 국회 본청을 방문해 조승래 더불어민주당 사무총장(내년 지방선거기획단장)을 만났다.지난 봄 국회를 방문한 이후 약 6개월 만의 방문으로, 사무총장 취임 이후 여러 차례 전화로 인사를 나눈 조 사무총장의 초청에 따라 이뤄졌다.이날 두 사람은 서산 지역 현안과 최근 근황을 나누며, "이재명 정부의 성공과 승리하는 민주당을 위해 함께 노력하자"는 뜻을 함께했다.맹 전 시장은 특히 국회에서 본격적으로 내년도 정부예산 심의가 시작되는 시점에 맞춰, 한국생명공학연구원 서산 분원과 국립국악원 분원 설치 사업에 대한 관심과 지원을 요청했다. 두 사업 모두 맹 전 시장이 민선7기 시절 서산시장으로 재직할 때 역점적으로 추진했던 핵심 공약 사업이다.또한 최근 위기 국면에 놓인 대산 석유화학산업단지와 관련해 당과 정부가 산업위기대응특별지역으로 지정한 것에 대한 감사의 뜻을 전하고, 고용안정대응지역 지정에도 지속적인 관심과 지원을 요청했다.조승래 사무총장은 이 자리에서 "낙선의 시간을 보내며 많이 단단해졌다는 이야기를 들었다. 타고난 겸손하고 민주적인 리더십에 시민이 원하는 단호함이 더해진다면 좋은 결과가 있을 것"이라고 격려의 말을 전했다.두 사람의 인연은 1987년 충남대학교 총학생회 시절로 거슬러 올라가며, 노무현 대통령 비서실과 충남도정에서도 함께 일한 깊은 관계다.맹정호 전 시장은 "40년에 가까운 인연을 이어오며 늘 원칙과 소신으로 일하는 조승래 사무총장에게서 많은 것을 배운다"며 "당과 정부가 함께 지역과 민생을 살피는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.