"41만 찾았다" 여주오곡나루축제... '역대 최다 인파'

큰사진보기 ▲경기 여주시는 지난달 31일부터 2일까지 사흘 동안 신륵사관광지 일원에서 열린 2025 여주오곡나루축제에 역대 최다인 약 41만여 명의 관광객이 방문했다고 3일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲경기 여주시는 지난달 31일부터 2일까지 사흘 동안 신륵사관광지 일원에서 열린 2025 여주오곡나루축제에 역대 최다인 약 41만여 명의 관광객이 방문했다고 3일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시는 지난달 31일부터 2일까지 사흘 동안 신륵사관광지 일원에서 열린 2025 여주오곡나루축제에 역대 최다인 41만여 명의 관광객이 방문했다고 3일 밝혔다.축제 기간 동안 여주 전역이 관광객들로 붐비며 지역 내 숙박, 음식, 교통 등 전반적인 상권이 활기를 띠었고, 지역경제에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가된다.이번 축제는 대형 공연 중심의 구성에서 벗어나 지역 고유의 전통, 농업, 문화, 자연을 중심으로 한 콘텐츠에 집중했다. 지역 주민이 직접 참여한 프로그램이 다수 운영되었으며, 관람객들은 지역의 정체성과 분위기를 체험할 수 있는 기회를 가졌다.특히 '진상 퍼레이드'는 대표 프로그램으로 자리잡았으며, 올해 처음 선보인 4.5m 크기의 세종대왕 인형이 퍼레이드의 피날레에 등장해 주목을 받았다. 이 퍼레이드는 조포나루에서 임금에게 올리던 농산물 진상 과정을 재현함으로써 여주의 역사적 배경을 효과적으로 전달했다.식음 콘텐츠도 확대됐다. 여주쌀 비빔밥 체험, 군고구마 기네스 도전, 여주쌀 홍보관 등 지역 농산물을 활용한 프로그램이 운영됐으며, '잔치마당' 구역에는 여주산 식재료를 활용한 다양한 먹거리 부스가 집중 배치됐다. 이를 통해 관람객들은 지역 특산물을 직접 맛보며 여주의 식문화를 체험할 수 있었다.야간 콘텐츠도 강화됐다. 남한강 수변에서는 낙화놀이, 수상 미디어아트쇼, 수상 레이저 멀티미디어쇼, LED 나룻배 퍼포먼스 등이 진행됐다. 이러한 프로그램은 시각적 몰입감을 제공하며 관람객의 체류 시간을 연장시키는 데 기여했다. 특히 가족 단위 관람객의 참여가 증가하며 세대 간 공감대를 형성하는 데도 긍정적인 역할을 했다.한중문화교류 프로그램도 지난해에 이어 운영됐다. 축제 기간 동안 중국 방문단과 해외 관광객의 참여가 이어졌으며, 전통 예술, 공예, 식문화 체험 프로그램이 함께 진행됐다. 해외 방문객 수는 전년 대비 증가했으며, 이는 여주오곡나루축제가 국제적 축제로 성장하고 있음을 보여주는 지표로 해석된다.이충우 여주시장은 "올해 여주오곡나루축제는 여주 고유의 자연과 전통, 그리고 시민들의 참여가 어우러져 한층 더 깊이 있는 축제로 완성됐다"며 "여주만의 콘텐츠로 큰 사랑을 받은 만큼, 앞으로도 여주다움을 지켜내며 세계인이 찾는 글로벌 가을축제로 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.