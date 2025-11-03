충암고 가정통신문 "외부 공연자 돌발 언행, 책임 통감...적극 대응"

서울 충암고 축제 무대에서 우익 성향 가수 정상수씨가 "윤 어게인"을 외쳐 논란인 가운데, 충암고가 교장 명의로 낸 가정통신문에서 "책임을 통감한다"라면서 "학교 차원에서 적극 대응하고 있다"라고 밝혔다.
이 학교는 <오마이뉴스>에 "해당 가수의 정치 행위에 대해 법적 자문을 구한 뒤 대응할 예정"이라고도 했다(첫 보도 : 충암고 축제 "윤 어게인" 고함사태... 충암고 "외부인 정치 선동" https://omn.kr/2fvny)
3일, 충암고는 가정통신문에서 "지난 10월 31일 저녁 본교 학생 축제 행사에서 초청 가수의 예기치 못한 발언으로 인해 학부모님과 학생 여러분께 심려를 끼쳐드린 점, 학교장으로서 책임을 통감하며 진심으로 사과드린다"라면서 "문제가 된 부분은 공연 목적 및 학교 교육 활동의 취지와 무관한 개인의 돌발적 언행으로, 학교나 학생회와는 전혀 협의되지 않은, 예상조차 할 수 없었던 부적절한 행동"이라고 규정했다.
이어 충암고는 "11월 1일에는 학생회 명의의 공식 입장문을 통해 해당 발언은 학교와는 무관한 개인적인 표현이었다는 점을 거듭 밝혔다. 또한 가수로부터 서면 사과문을 제출받았으며, 사실과 다르게 전달될 우려가 있는 관련 영상에 대해서는 삭제를 요청했다"라면서 "아울러 교육 활동이 차질 없이 이루어질 수 있도록 학교 차원에서 적극 대응하고 있다"라고도 했다.
또한 충암고는 "본교는 이번 일을 계기로 외부 초청 인사에 대한 사전 검토와 관리 절차를 한층 더 강화하고 철저히 검증하여 학생 자치활동이 자율성과 책무성을 균형 있게 갖추어 운영될 수 있도록 노력할 것"이라면서 "학생들의 책임 있는 자치활동과 안정적인 교육 활동이 이루어질 수 있도록 학부모님의 지속적인 이해와 협조를 부탁드린다"라고 이해를 구했다.
이 학교 관계자는 <오마이뉴스>에 "나중에 확인해 보니, 이날 행사에는 충암고 재학생 600여 명과 인근 학교 학생 300여 명이 참석했다"라면서 "이번 외부 가수의 돌발 정치 행위에 대해서는 법적 자문을 구해 대응할 예정"이라고 설명했다.
"정치 잘 모른다"라는 정상수 "나는 윤석열 지지, 무슨 내란수괴냐"
한편, 고교생 축제에서 돌발 정치 행동을 벌인 가수 정상수씨는 논란이 커지자, 지난 1일 인스타그램에 올린 사과 영상에서 "해서는 안 될 정치적인 발언을 해서 거기 계신 교장 선생님을 비롯한 모든 선생님과 교직원, 학생들에게 많은 피해를 입혀 대단히 죄송스럽게 생각한다"라면서도 "저는 평소에 정치적으로 좌나 우나 그런 입장을 취하고 있는 건 아니고 사실 정치에 대해 잘 알고 있지도 않다"라고 주장했다.
하지만 정상수 씨는 지난 1월 유튜브에 올린 동영상에서 윤석열에 대해 "저는 윤석열 님을 지지하는 사람이다. 그분은 정말 대통령 할만한 분이라고 생각된다"라면서 "에이, 무슨 내란수괴냐? 내란수괴 이런 말을 여러분이 함부로 하면 안 된다"라고 말했다. 그런 뒤 "(이) 재명 구속"이라고 외쳤다.