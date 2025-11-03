"이 대통령, 정부 자산 매각 전면 중단 지시"... 국유재산 헐값 매각 논란 조치?

큰사진보기 ▲최휘영 문화체육관광부 장관이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회 국정감사에서 발언하고 있다. 2025.10.28 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부 대변인을 겸하고 있는 최휘영 문화체육관광부 장관이 3일 이재명 대통령의 지시로 정부의 자산 매각을 전면 중단한다고 밝혔다.최 장관은 이날 "이 대통령이 정부의 자산매각을 전면 중단할 것을 지시했다"며 "현재 진행 및 검토 중인 자산매각에 대해서 전면 재검토 후 시행 여부를 다시 결정하도록 각 부처에 지시했다"고 밝혔다.또한 "기본적으로 불필요한 자산을 제외한 매각은 자제하되, 부득이 매각이 필요한 자산을 매각하는 경우 국무총리의 사전재가를 받도록 (대통령이) 지시했다"고 알렸다.앞서 제기됐던 '국유재산 헐값 매각 논란'에 대한 조치로 보인다.허영 더불어민주당 의원은 지난 9월 한국자산관리공사(캠코)로부터 제출받은 '국유재산 매각 현황' 자료를 근거로 "윤석열 정부가 국유재산을 감정가에도 못 미치는 헐값에 대량 매각했다"고 지적한 바 있다.같은 당 박범계 의원도 지난달 23일 국회 정무위원회 국정감사 때 캠코를 상대로 "2022년까지 감정가 대비 100% 이상이던 낙찰가가 올해 상반기에는 73%까지 떨어졌다"며 헐값 매각에 따른 수혜를 얻은 이들을 확인해야 한다고 지적한 바 있다.