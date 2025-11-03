국세청, 캄보디아 범죄조직 대대적 세무조사 착수

큰사진보기 ▲임광현 국세청장이 3일 정부세종청사에서 가진 전국 세무관서장회의에서 국세운영방향을 발표하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

큰사진보기 ▲안덕수 국세청 조사국장이 3일 캄보디아 스캠 범죄조직의 국내 사무소 등에 대한 세무조사 착수를 발표하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

국세청이 최근 캄보디아 스캠(사기) 범죄 조직에 대한 대대적인 세무조사에 들어갔다. 캄보디아 재벌 프린스그룹의 국내 사무소와 자금 세탁 혐의를 받고 있는 후이원그룹의 환전소 등과 개인들이 대상이다.임광현 국세청장은 3일 정부세종청사에서 열린 전국 세무관서장 회의에서 이같은 내용을 공개하면서 "민생 침해, 역외 탈세, 불공정 행위 등 반사회적 탈세 행위에 대해 확실히 불이익을 받도록 끝까지 추적하여 엄정하게 조사하겠다"고 밝혔다.국세청에 따르면 프린스그룹은 서울 중구 순화동에 부동산 투자 컨설팅 업체인 '프린스 리얼이스테이트 그룹 한국사무소'를 운영해 온 것으로 전해졌다. 이 회사가 국내에서 직원들을 채용해 사업을 해 오면서도 단순 연락사무소로 위장해 제대로 사업 소득을 신고하지 않고 세금을 탈루해 온 것으로 국세청은 보고 있다.특히 이들은 국내 투자자로부터 1명당 수천만원에서 수억 원에 달하는 부동산 투자금을 모집해 캄보디아로 20~30억 원가량을 보냈지만, 실제 국내 부동산을 사들인 사실은 확인되지 않고 있다. 국세청은 해외 부동산 투자를 가장해 피싱 범죄 수익 등을 국외로 유출 한 것으로 보고, 관련 임직원 등을 상대로 조사를 벌이기로 했다.이와 함께 국세청은 캄보디아 금융그룹 '후이원' 계열 환전소에 대한 세무조사도 착수했다. 환전소를 운영하고 있는 내국인 A씨는 최근 5년 동안 환전소를 운영하면서 매년 적자를 봤다고 신고했다. 하지만 국세청은 A씨의 신용카드 사용 내역 등을 통해 수억 원대에 달하는 소비 실적을 확인하고 자금 출처 등을 조사하고 있다.국세청은 A씨가 연간 1억 원 미만의 환전 금액을 신고했지만, 실제는 100억 원 이상의 환전을 해왔고 이에 따른 환전 수수료 수입을 탈루한 것으로 의심하고 있다. 후이원은 캄보디아 범죄 관련 자금 세탁처로 알려져 있다. 이에 국내 환전소의 거래 내역에 대한 추적 조사를 통해 불법 자금 세탁 등 범죄 관련 여부도 따질 예정이다.안덕수 국세청 조사국장은 "최근 국민의 평온한 일상을 위협하는 캄보디아 스캠 범죄와 같은 초국가적 범죄가 사회적 이슈로 부각되고 있다"면서 "국제적 범죄 조직은 보이스피싱, 로맨스 스캠 등의 수법으로 국민들에게 회복 불가능한 피해를 입히며 막대한 사회적 폐해를 초래하고 있다"고 설명했다.안 국장은 이어 "국제적 스캠 범죄의 피해 확산과 국부 유출을 방지하고 국제 범죄 조직이 더 이상 한국인 대상 범죄로 얻을 수 있는 수익이 없다는 인식이 확산될 수 있도록 할 것"이라며 "범죄 조직이 얻은 소득은 끝까지 추적 조사하여 세금으로 환수하고 필요시 범칙 조사로 전환하는 등 강력하게 대응하겠다"고 강조했다.