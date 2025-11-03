대장동 1심 판결문을 살펴보니... "이재명, 금품·접대 증거 없다"

▲(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 대장동 개발 비리 의혹으로 재판에 넘겨진 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 10월 31일 서울 서초구 중앙지법에서 열린 1심 선고공판에 출석하며 입장을 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기