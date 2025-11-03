검찰, 여순사건 희생자 사건 '직권 재심' 청구... 최초 사례

큰사진보기 ▲광주지검 순천지청 ⓒ 안현주 관련사진보기

검찰이 여수·순천 10·19 사건(여순사건) 희생자 사건에 대해 직권에 의한 재심을 청구했다.여순사건 희생자에 대해 검찰이 직접 재심을 청구한 것은 이번이 처음이다.광주지방검찰청 순천지청(지청장 용성진)은 3일 여순사건 당시 불법 체포·연행돼 포고령 위반 혐의로 사형을 선고받은 희생자 A 씨 사건에 대해 광주지방법원에 특별 재심을 청구했다고 밝혔다.앞서 A 씨의 조카(77)는 지난해 10월 광주지법 순천지원에 재심을 청구했으나 올 1월 기각됐다. 형사소송법에서 정한 재심 청구권자가 아니라는 이유에서다.희생자 A 씨는 미혼으로 배우자·직계비속이 없고, 사건 발생으로부터 77년이 경과해 직계존속은 물론 형제자매 또한 사망했다.검찰은 희생자 유족 재심 청구에 대한 결정 사례 46건에 대한 전수 조사 과정에서 법 사각지대에 놓인 A 씨 사례를 발견했다.곧이어 조카 면담 등을 거쳐 A 씨 사건의 경우 여순사건법에 따른 특별 재심 사유가 존재한다는 사실을 확인했다.여순사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회로부터 A 씨가 '희생자 결정'을 받았고, 고등군법회의 명령서를 통해 '여순사건으로 인해 유죄 확정판결을 받은 사실'이 파악됐기 때문이다.검찰 관계자는 "이번 특별 재심 청구 사례는 여순사건 희생자에 대해 검찰이 직접 재심을 청구한 최초 사례이자, 개정된 여순사건법에서 도입한 특별재심 첫 청구 사례"라고 말했다.여순사건법은 2021년 7월 제정됐으나, 특별 재심 조항은 올 1월 신설돼 지난 4월 시행됐다.여순사건법에 따른 특별재심의 경우 형사소송법상 일반재심에 비해 재심사유 입증 방법 및 정도가 간이하다는 장점이 있다.여순사건법에 따른 특별 재심 청구 사건은 광주지방법원이 관할한다.정성호 법무부 장관은 검찰의 여순사건 희생자 특별 재심 청구와 관련해 "참 잘 된 일이고, 잘 한 결정"이라고 밝혔다.정 장관은 이날 페이스북에 "검찰이 여순사건 당시 영문도 모른채 희생당한 분의 명예회복을 위하여 직권으로 특별재심을 청구했다"고 적은 뒤 "검찰이 해야 할 일이란, 이렇게 법의 사각지대에 놓여져 있는 국민들을 먼저 찾아내어 손을 내밀어주는 것"이라고 말했다.정 장관은 "검찰이 권력자의 앞잡이가 되어 정적을 제거하거나, 자신의 조직을 비판하는 시민을 탄압하는데 나서는 일은 이제 과거의 유물이 돼야 한다"며 "이재명 정부의 검찰개혁은 검찰을 국민 위에 군림하던 권력집단에서, 국민을 위해 봉사하는 국가기관으로 만드는 일"이라고도 했다.