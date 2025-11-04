"청평 가면 '통일교 철야기도회' 절반이 일본인, 왜 그렇냐면"

큰사진보기 ▲'통일교 게이트'의 한 장면 ⓒ 뉴스타파 관련사진보기

윤석열 정부에 고가의 목걸이, 명품백 등 금품을 제공했다는 의혹을 받고 있는 한학자 통일교(세계평화통일가정연합) 총재가 지난 9월 23일 정치자금법 위반 혐의로 구속됐다. 윤석열 정부와 통일교 간의 '정교 유착' 의혹은 점점 더 짙어지고 있다.통일교 내부에서는 지금 상황을 어떻게 보고 있을까? 윤석열 정부와 공생관계였다는 의혹에 어떻게 대응하고 있을까? <뉴스타파> 박종화 PD와 전혁수 기자는 한학자 총재가 구속 전 피의자 심문에 출석한 9월 22일부터 한 달 동안 경기도 가평군에 있는 통일교 본부에 잠입해 취재했으며, 지난 10월 24일부터 그 보도를 이어가고 있다.어떻게 통일교 내부로 잠입하게 됐는지, 그 취재 뒷이야기를 들어보고자 지난 10월 30일 서울 충무로 근처 '뉴스타파 함께센터'에서 박종화 PD를 만났다. 다음은 박 PD와 나눈 일문일답을 정리한 것이다."통일교를 취재하게 된 건, 윤석열 정권과 통일교 사이의 연결고리가 특검 수사로 드러나기 시작했기 때문입니다. 정치와 종교가 어떤 방식으로 유착했는지, 검찰 수사뿐만 아니라 언론이 직접 확인해야 한다고 생각했어요. 기획은 두 달 정도 준비했고, 실제로 전혁수 기자와 함께 청평 수련원에 잠입한 건 한 달 정도였습니다. 그 안에서 벌어지는 일들을 꼼꼼히 기록했습니다.""처음엔 단순히 통일교가 어떤 곳인지 보기 위해 경기도 가평군 미사리로에 있는 본부(천원궁)를 찾아갔습니다. 그런데 출입 자체를 막았어요. 되돌아 나오던 중, 그 길목 전체가 통일교의 영향권 아래 있다는 게 보였습니다. 건물, 사업체, 간판들이 전부 통일교 관련 시설이었어요. 통일교가 햄버거 사업도 하고 크루즈 사업도 하고 통일교회의 수련원도 커다랗게 있어요. 그런 것들을 알았기 때문에 그 근방을 살펴보려고 가던 길에 HJ천주천보수련원(청평 수련원) 안으로 들어가게 된 거죠.청평호가 넓게 보이는 단지 안으로 들어가게 됐는데 한학자·문선명 총재의 사진이 크게 걸려 있는 건물들이 보이는 거예요. 그리고 젊은 청년들이 등에 '홀리 마더 한'이라고 적혀 있는 흰색 티셔츠를 입고 일사불란하게 이동하는 거예요. 그래서 그분들이 이동하는 곳으로 처음 들어가게 된 거죠.""그날이 한학자 총재의 구속영장 실질심사 날(9월 22일)이었습니다. 수련원 안 천심원이라는 건물에 들어서니 신발이 백 켤레 넘게 정갈하게 놓여 있었어요. 안에서는 '어머니를 지켜주시옵소서'라는 통성 기도가 이어지고 있었고, 헌금 단상엔 액수별 헌금 기준표까지 붙어 있었습니다. 신도들은 큰 절을 하며 1시간 기도하고 10분 쉬는 사이클을 반복하고 있었어요.그래서 전혁수 기자와 제가 일단 절을 같이 했어요. 그날 기도회의 제목은 '홀리마더 한의 안위를 위한 정성'이었습니다. 저희는 통일교회 간부들이 신도들을 대상으로 '한학자 총재가 아무런 죄가 없고 지금 언론의 보도는 가짜 뉴스고 특검이 지금 정치 수사를 하는 것이라고 주장한다'는 얘기를 듣고 있었거든요. 그 실체를 확인해야 한다고 생각해서 통일교 내부에 잠입할 필요가 있다고 판단했습니다.""네. 이후 매주 금요일 밤에 열리는 철야기도회에도 들어갔습니다. 밤 10시에 시작해서 새벽 1시가 넘어서 끝나요. 한학자 총재가 구속된 주엔 2700명 가까운 신도들이 몰렸고, 그날이 1400번째 철야기도회였어요. 앞줄엔 간부들이 있는데, 간부들이란 한학자의 가족과 친인척, 그리고 가족과 친인척이 아니지만 통일교에서 조직을 운영하는 사람들을 '공직자'라고 불러요. 그런 신도들이 100여 명이 앉아 있었고, 그 뒤에 일반 신도들이 실내를 가득 채워 앉습니다. 그런데 절반 이상이 일본인이었습니다.""그 부분도 저희가 취재해 왔고 곧 보도할 예정인데, 일본에서는 기도하려면 경기도 청평 수련원으로 가라고 한다는 거예요. 일본에 통일교가 굉장히 발달해 있거든요. 통일교는 일본에서 조상 해원, 즉 '조상의 죄를 씻는 기도'를 강조합니다. 조상 죄를 씻으려면 경기도 청평 수련원으로 와야 한다고 설교하죠. 헌금을 내야만 조상이 구원받을 수 있다는 교리 구조가 있는 겁니다.조상해원이 끝나면 조상축복이라는 기도를 다시 시작합니다. 그래서 일본 신도들이 한국 청평까지 와서 기도하고 헌금합니다. 일본은 이런 신앙 구조에 취약한 문화적 분위기가 있어서, 1980년대부터 통일교의 거대한 헌금원이 됐어요.""처음엔 통일교의 폐쇄적 특성을 잘 몰랐습니다. 규모가 워낙 크니까 저희가 들어가도 문제없을 것이라 생각했지만, 내부 사람들끼리는 대부분 잘 안다고 하더라고요. 가정을 중시하기 때문에, 부모와 자녀가 대를 이어 신도가 되고 지역 교회 단위에서 교인을 관리하기 때문에 입교도 쉽지 않습니다.""이번 취재를 통해 처음으로 통일교의 구조와 교리를 직접 보게 됐습니다. 특히 '정교일치'라는 개념이 신앙의 목표처럼 받아들여진다는 게 충격적이었습니다. 국가가 못 하는 일, 정부가 못 하는 일, UN이 못 하는 일을 가정연합, 즉 통일교가 한다는 게 이들의 사명입니다.""기사로 소화해야 할 새로운 사실관계가 많기 때문입니다. 통일교 관련해서 저희가 취재한 사안이 여러 갈래라, 한 편의 다큐멘터리로 묶기보다는 10여 건의 리포트로 연속 보도하는 게 낫다고 판단했습니다. 다큐멘터리는 큰 흐름을 보여줄 수 있는 장점이 있지만, 저희가 취재한 새로운 사실들을 독자분들께 빠르게 전달하기 위해 리포트로 보도하고 있습니다.""저희는 통일교 신도들의 '기도'보다 그 기도가 유지되는 구조에 집중해야 한다고 생각했어요.종교 자체를 비판하는 게 아니라, 신앙을 이용한 권력과의 거래 구조를 취재하는 겁니다. 헌금이 평화를 위한 돈인지, 권력을 위한 돈인지 묻는 보도죠.<뉴스타파> 보도를 보시고 신도분들은 '종교의 자유'를 탄압하는 보도라고 말씀하시는데요. 핵심은 통일교가 윤석열 정권과 합종연횡해서 이권을 주고받은 거잖아요. 그런 내용들이 있기 때문에 당연히 언론의 취재 대상이고, 통일교가 로비 자금을 만들어 '정교일치'에서 사용할 수 있었던 건 신도들의 헌금이 있었기 때문이거든요. 근데 그 헌금이 이렇게 쓰이고 있다는 것을 신도들에도 알릴 필요가 당연히 있잖아요. 앞으로 저희 보도를 신도분들이 꼼꼼히 보시고 내 헌금이 어떻게 쓰이고 있는지를 아셨으면 좋겠다는 생각이 들었어요.""뉴스를 보시죠. 근데 믿지 않는 거죠. 그리고 우리 총재님은 한국의 법, 일본의 법으로 다룰 수 있는 분이 아니라고 생각하죠. 왜냐면 '독생녀' 즉, 하늘부모님(기독교의 하나님)이 선택한 딸이니까요. 심지어 '내 헌금이 권성동이나 윤석열에게 쓰였어도, 평화를 위한 일이었다면 써야 한다'고 말하는 신도도 있었습니다."'"한학자 총재는 주로 개발도상국에 가서 '정교일치'를 실현하고 싶어 했어요. 특히 아프리카 대륙에는 통일교 조직을 법제화 하고 싶어했어요. 캄보디아 훈센 전 총리는 통일교 조직인 UPF의 명예의장이고, 행사가 열리면 공동조직위원장을 맡기도 할 정도로 아주 친밀해요. 때문에 통일교는 캄보디아와 아프리카 같은 나라를 대상으로 한 ODA(공적개발원조) 예산을 늘려달라고 윤석열 정권에 로비한 걸로 보입니다. 실제로 늘어났고요.""일본이 전범 국가잖아요. '한국에 어떤 침략을 했든 원죄가 있는 국가다. 그래서 너에게 조상의 죄가 있다'는 논리를 만들어서 '그 죄를 용서받기 위해서 헌금 내야 한다. 그래야 가정이 평안하다'는 주장을 통일교가 2000년대부터 현재까지 계속 하고 있어요. 일종의 헌금 착취 수법이에요. 생각보다 많은 일본인들이 그 교리에 동의해서 많으면 1년에 1조 원, 그리고 평소에는 2천억 원 정도 헌금을 냈고, 매년 우리나라로 헌금이 들어왔었어요.""통일교 한학자 총재와 간부들의 미국 라스베이거스 원정 도박 보도를 했고요. 통일교는 '가장 타락한 도시인 라스베이거스를 가정연합이 정화하기 위해 '섭리'를 진행한 것이다'라고 주장하고 있어요. 그러기에는 신도들의 피와 눈물이 담긴 헌금을 너무 많이 잃었거든요.앞으로는 한국의 정교일치 사례들을 캄보디아와 아프리카 중심으로 보여드릴 것이고, 저희가 통일교 현장에서 봤던, 일본 신도들이 이렇게 많았던 이유, 그리고 일본에서 직접 취재해 온 헌금 착취 사례들, 그 피해자들 그리고 일본에서 통일교가 정교일치에 성공해서 어떤 식으로 정치적인 문제들이 있었는지 등을 차근차근 보도할 예정이에요.""이건 단순히 통일교 문제를 넘어서, '종교가 권력과 결탁하면 어떤 일이 벌어지는가'를 보여주는 사례라고 생각합니다. 다시는 이런 일이 벌어지면 안 된다는 거예요. 근데 저는 신도분들이 많이 보시면 좋겠어요. 지금까지 1억 원을 냈든 10억 원을 냈든 100만 원을 냈든 그 헌금이 어떻게 쓰이고 있었는지 그 현실을 저희 보도를 통해 눈으로 보시고, 처음에 믿기지 않으시겠지만 통일교에 대한 의심을 시작하면 좋겠습니다. 평화 통일을 위해서 내가 바친 헌금이 평화 통일에 쓰였나 하는 부분들을 생각해 보시면 좋겠어요."