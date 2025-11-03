여순사건 당시 사라진 교회 집사, 77 년 만에 행적 확인

큰사진보기 ▲여순사건 이후 사라진 이윤심 집사이윤심 집사(맨 왼쪽)와 김필신 집사(중앙), 한대식 목사의 부인(맨 오른쪽) ⓒ 여수제일교회 관련사진보기

큰사진보기 ▲서국민학교로 모여드는 피란민들여순사건 당시인 1948년 10월 27일 서국민학교로 모여드는 피란민들 ⓒ 이경모 관련사진보기

큰사진보기 ▲이윤심 집사1944년 4월 3일 이윤심 집사 모습 ⓒ 여수제일교회 관련사진보기

큰사진보기 ▲부역 혐의자 색출1948년 10월 27일 여수 서국민학교 운동장에서 부역 혐의자를 색출하는 광경. 뒤쪽으로 중앙동이 불타는 연기가 자욱하다. ⓒ 이경모 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문 에도 실립니다.

여순사건 이후 오랫동안 자취를 감추었던 이윤심 집사(여수읍교회)의 행적이 새롭게 밝혀졌다. 그는 고등군법회의 재판에서 '포고령 제2호 위반과 공중 치안 질서 교란죄 등으로 징역 1년을 선고 받아 형무소에 복역한 사실이 새롭게 드러났다.이윤심 집사는 당시 여수읍교회(현 여수제일교회)의 피아노 반주자이자, 14명 집사 중 한 사람이었다. <여수제일교회 110년사>(2018년 출간, 비매품)에 따르면, 여순사건이 발발하자 이윤심 집사는 "공산당의 여성부장"으로 활동하며, 박재수 장로의 집을 찾아가 "빨리 피신하라"고 알려주어 박 장로 가족이 목숨을 구했다고 전한다.교회사에 의하면 이윤심 집사는 여수유치원과 영신학교의 피아노 반주자였다. 1943년에는 유년주일학교 교사로 김필신 원장과 함께 일했다. 1948년 1월 4일 여수읍교회 당회는 14명의 서리집사를 투표로 선출했는데, 이윤심은 그 가운데 한 명으로 뽑혔다.그러나 여순사건 직후인 1949년 1월 1일 발표된 새 직원 명단에서 이윤심과 유종석 두 사람의 이름은 빠지고, 그 자리는 김은식과 이온유가 대신했다. 이에 대해 교회사에는 "유종석 집사에 대해서는 정확한 정보를 알기 어렵지만, 이윤심 집사는 불행히도 좋지 않은 일에 깊이 관여되어 교회를 떠났다"라고 나온다.또한 교회사에는 "중앙동과 충무동 일대에서 상업에 종사하던 교인들의 집과 상점이 모두 불타 막대한 재산 피해가 발생했다"고 전하며, "박재수 장로의 12칸짜리 상점도 불타버렸다"라고 덧붙였다.이와 함께 "공산당의 여성부장이었던 이윤심이 박재수 장로에게 피신을 권유해 그의 생명을 구했다"고 서술되어 있다.하지만 '공산당 여성부장'이라는 표현은 부정확하다. 당시 '공산당'은 존재하지 않았기 때문이다. 실제로는 여맹(민주여성동맹, 남로당 계열 좌익 여성조직)의 간부로 활동했던 것으로 추정된다. 당시 여맹 위원장은 이춘옥, 여수인민대회에서 연설한 여맹 대표는 정기순이었다.여순사건 당시 여수가 진압된 27일 이후, 봉기에 가담한 자나 부역 혐의를 받는 자들은 여수종산국민학교(현 중앙초등학교)에서 열린 호남계엄지구사령부 고등군법회의에 회부되어 재판을 받았다. 재판이란 형식을 취했으나 요식 행위에 불과한 불법 판결이었다.당시는 '계엄법'조차 없었는데 정부는 불법적인 계엄령을 발표해 군법회의를 설치하고 민간인까지 재판했다. 더욱이 죄명 '포고령 제2호 위반'이란 미군정 포고령을 말하는데, 대한민국 정부가 들어 섰음에도 미군정 포고령을 적용한다는 것 자체가 앞뒤가 맞지 않는다.여순사건 이후 이윤심의 행적은 전해지지 않는다. <여수제일교회 110년사>는 단 한 줄로 "교회를 떠났다"라고만 기록한다. 그러나 여순사건진상조사위원회 관계자에게 확인한 결과, 이윤심씨는 1948년 12월 15일 호남계엄지구사령부 고등군법회의 명령 제13호, 포고령 제2호 위반 및 공중치안 질서 교란죄로 징역 1년형을 선고받았다.기록상 복역지는 전주형무소로 되어 있으나, 실제 수형 생활을 그곳에서 했는지는 확인되지 않는다. 당시 이윤심은 35세였으며, 주소는 여수읍 교동으로 밝혀졌다. 이윤심씨는 이듬해 12월 만기 출소했겠지만, 보도연맹에 소속되어 한국전쟁 직후 처형됐을 가능성이 커 보인다.박재수 장로의 딸 박양자씨(83세)의 증언에 따르면, 이윤심에게는 아들(강낙원)과 딸(강풍자)이 있었다. 강풍자와는 함께 유치원과 교회를 다니며 친하게 지낸 친구였다. 하지만 여순사건 이후에는 그를 다시 만난 사람은 아무도 없었다고 한다.박양자씨에 따르면 여순사건 이전에 그의 모친 김필신은 우익정당 부인회 여성부장이었고 이윤심은 좌익 여성부장으로 활동했다. 하지만 두 사람은 친하게 지내며 같은 교회에 다녔다. 박씨는 이윤심씨에 대해 학식 있던 미모의 여성이었고 가정도 부유한 편이었다고 기억했다.<여수제일교회사>는 이윤심이 여순사건이 벌어진 밤 박재수 장로 집에 찾아가 피신을 권유했다고 전하지만, 박양자씨의 증언은 조금 다르다. 그녀의 말에 따르면, 이윤심이 찾아온 시점은 사건 당일이 아니라 중앙동이 불바다가 되기 이틀 혹은 사흘 전이었다.이윤심은 박 장로의 집을 찾아와 "여수읍 유지였던 연창 씨를 비롯해 세 사람이 처형당했으며, 다음 차례는 박 장로 부부가 될 것"이라며 피신을 권유했다고 한다.하지만 당시 박 장로의 부인 김필신씨는 막내를 갓 출산한 상태여서 "어린 아이를 데리고는 도망칠 수 없다. 차라리 여기서 죽겠다"고 버텼다고 한다. 결국 온 가족이 피신하지 못한 채 집에 머물렀고, 며칠 뒤 총을 든 구인 다섯 명이 들이닥쳐 유리창을 깨고 들어왔다.그중 한 명이 "이 집 주인 나와라!"고 외치자, 박재수 장로가 나가 "교회 장로입니다"라고 말하자, 군인 중 한 명이 반가운 듯 "어서 서국민학교로 피신하라"고 알려주었다. 이에 온 가족은 급히 몸만 빠져나와 서국민학교로 피신했고 그곳에서 바라본 중앙동은 이미 불바다가 되어 있었다.그 후 박 장로 가족은 다른 교회 집사의 집에 잠시 몸을 의탁해, 방 한 칸에서 몇 달간 생활했다고 회고했다.한편 여순사건진상조사위원회는 이윤심씨의 유족이 나타나지 않는 관계로 그에 대한 조사 신고를 취하한 상태인 것으로 전해졌다.