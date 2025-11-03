울산시-여야 국회의원, 내년 예산 확보 위해 "총력" 맞손

큰사진보기 ▲울산광역시와 울산국회의원협의회는 3일 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 김두겸 울산시장과 지역 국회의원 등이 참석한 가운데 2026년도 국가예산 국회 증액사업과 지역현안 협력방안을 논의했다. ⓒ 울산시 관련사진보기

11월 시작되는 국회의 내년도 국가예산 심사를 앞두고 울산광역시와 여야 막론한 국회의원들(울산국회의원협의회)이 손을 맞잡았다.울산시와 지역 국회의원들은 3일 오후 서울 여의도에서 '하반기 예산정책협의회'를 열고 '반구천 세계암각화센터 건립', '카누슬라럼 경기장(센터) 건립', '인공지능(AI) 선박 특화 기반(플랫폼) 및 애플리케이션 개발·실증(플랫폼)' 등의 울산지역 국가예산과, 의원별 지역구 예산 증액사업에 대응하기로 했다.울산 예산정책협의회는 지난 5월에 이어 두 번째로, 국가예산에 대한 국회 심사 절차를 앞두고 모두 18건 589억 원 규모의 울산시 주요 사업의 국비 추가 확보 방안을 논의했다.이날 회의에 울산시는 김두겸 시장을 비롯해 안효대 경제부시장, 김노경 기획조정실장과 주요 사업 담당 실·국장들이, 울산국회의원협의회에서는 김기현 의원(회장, 남구을), 박성민 의원(중구), 서범수 의원(울주군), 윤종오 의원(북구) 등 지역 국회의원 4명이 참석했다.김두겸 울산시장은 "울산시는 내년도 정부 예산안에 역대 최대 규모의 국비를 확보했으나 이에 만족하지 않고, 지역 의원들과 적극적인 공조를 통한 국비 추가 확보에 최선을 다하겠다"라고 말했다.2026년도 국가예산은 11월 초 국회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 시작으로 11월 말까지 감액 및 증액 심사 단계를 거쳐 12월 2일 최종 확정될 예정이다.한편 울산광역시의 주요 국회 증액 사업으로는 위 거론된 3개 사업을 비롯해 ▲미래수요 대응 이차전지 전주기 실증지원 기반(플랫폼) 구축 ▲전기자동차용 시티피(CTP 고밀도 배터리시스템)/시티비(CTB) 기술지원을 위한 핵심부품 안전성 평가 기반 구축 ▲울산과학기술원 연구운영비 지원 ▲심층 기술(딥 테크) 특화 창업중심대학이 포함됐다.또 ▲청정수소 전주기 기반 수소산업 혁신생태계 구축 ▲울산 공업용수도 온산계통 확장 ▲조선산업 특화 인공지능(AI) 자율제조 검증센터 구축 ▲해저공간 창출 및 활용 기술개발 ▲남외동 저영향개발(LID) 비점오염(평상시 고농도로 지표면에 축적되어 있는 다양한 오염물질들이 강우 시 불특정 장소에서 빗물과 함께 하천으로 유입되어 수질을 악화시키는 것) 저감 사업도 있다.이외 ▲학산동 외 1개소 저영향개발(LID) 비점오염 저감 사업 ▲울산미포국가산업단지 효문공단 저탄소 그린산업단지 조성 ▲대형산불 대응 산불전문 진화차 보강 ▲국가산단 유류화재 적응 소화약제 비축창고 설치 ▲무기체계 개조개발 지원(수출형 중형잠수함 공기불요 추진체계 보조계통 개조개발) 등 18건이다.