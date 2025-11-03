울산환경련-롯데정밀 노조 '생태기행'... "생태환경 공감"

큰사진보기 ▲울산환경운동연합이 롯데정밀 노동조합과 함께 올해 4차례 진행한 조합원 가족 생태기행에서 조합원 가족들이 반구대 암각화를 견학하고 있다 ⓒ 울산환경련 관련사진보기

울산환경운동연합이 3일, 롯데정밀 노동조합과 함께 올해 4차례 진행한 조합원 가족과의 생태기행을 소개했다.울산환경련이 마주하는 생태기행은 기후위기 시대 뭍생명들과 함께 살아가는 것의 중요함을 체득하고 다양한 동·식물이 내 삶 속에 함께 하고 있음을 자각하려는 행사다. 울산환경련은 "울산의 역사와 생태 환경을 직접 보고 느끼며 공감하는 기회를 조합원 가족들과 가져보려 했다"라고 소개했다.올해 5월, 7월, 8월, 11월에 진행된 생태기행에는 울산환경련 활동가들과 롯데정밀 노조 조합원, 엄마 아빠 손을 잡고 온 가족들 50여 명이 참여했다.울산환경운동연합과 롯데정밀 노조의 생태기행은 태화강 중생대 발자국을 견학하는가 하면 기후위기대응교육센터에 곤충을 관찰하고, 영화 <수라>를 함께 관람했다. 또, 세계문화유산 반구대 암각화를 기행하는 등 4차례로 진행됐다.배성희 울산환경운동연합 활동가는 "지난 5월 울산시가 대상으로 삼은 지질유산 중 하나인 태화강 망성리울산에서 발견된 중생대 발자국 화석의 가치를 만났고, 7월에는 기후위기대응교육센터 방문해 곤충을 통해 생태환경에 공감하는 시간을 가졌다"고 소개했다.이어 "8월에는 새만금 간척사업을 다룬 영화 <수라>를 관람하고 11월에는 유네스코 세계문화유산 반구대 암각화 일대를 둘러보며 생태기행을 했다"고 덧붙였다.롯데정밀 노동조합 위원장은 "반구대 암각화는 한국의 소중한 유산"이라며 "더 많은 사람들이 이곳을 방문하여 그 가치를 직접 경험하고 과거와 현재, 그리고 미래가 연결되는 소중한 시간을 가지게 되었으면 좋겠다"라고 밝혔다.이어 "지속적으로 노동조합 가족의 생태환경 민감도를 높이도록 다양한 기행을 이어가겠다"고 전했다.