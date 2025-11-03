민주당 "가짜뉴스 악용 국힘 충북도당, 도민 앞에 사과하라"

큰사진보기 ▲조병옥(사진 왼쪽에서 두 번째) 음성군수가 지난달 24일 화학물질 유출 사고 현장을 찾아 방재 관계자들과 사고 수습 및 추가 피해 방지 대책을 논의하고 있다.사진=음성군 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당 충북도당이 국민의힘 충북도당을 향해 "가짜뉴스를 악용한 정치공세를 중단하라"며 강하게 비판했다.더불어민주당 충북도당은 2일 논평을 내고 "국민의힘 충북도당이 최근 확인되지 않은 가짜뉴스를 근거로 음성군과 조병옥 군수를 공격하는 보도자료를 발표했다"며 "도민의 안전을 논하기 전에, 스스로의 언론윤리와 정치적 책임부터 되돌아보아야 할 일"이라고 지적했다.이어 "국민의힘 충북도당은 지난 10월 30일 '조병옥 음성군수님, 삼겹살이 넘어갑니까?'라는 자극적인 제목의 보도자료를 통해, 마치 조병옥 군수가 지난 24~25일 화학물질 누출사고 와중에 '삼겹살 파티'를 즐겼다는 식으로 주장했다"며 "그러나 이는 특정 인터넷신문이 최소한의 사실 확인도 거치지 않고 게재한 악의적인 가짜뉴스를 그대로 인용한 것에 불과하다"고 비판했다.민주당은 "사실관계는 명확하다. 조병옥 음성군수는 삼겹살 파티에 참석한 사실이 없다"며 "조병옥 군수는 10월 24일 오후 화학물질 누출사고가 발생하자 예정된 모든 일정을 즉시 취소하고 사고 현장으로 이동했다. 이후 밤 9시 30분이 넘도록 수습 상황을 점검하였고, 누출된 화학물질의 완전 반출을 직접 확인했다"고 밝혔다.또 "다음 날인 25일에도 농작물 피해현장을 찾아 피해 상황을 점검하는 등, 군민의 생활 현장을 직접 살피며 민생 행정을 이어갔다"고 덧붙였다.민주당은 "국민의힘 충북도당은 이 같은 기본적인 사실 확인조차 하지 않은 채 성명을 발표한 것이냐"며 "가짜뉴스를 근거로 도민의 불안감을 조성해 정치적 공세를 시도한 것이 과연 공당으로서의 올바른 자세인가"라고 되물었다.이어 "사실이 아닌 허위보도를 인용하여 지방정부를 공격하고 군민의 신뢰를 흔드는 행위는, 결국 도민을 기만하는 것이자 정치의 품격을 스스로 무너뜨리는 일"이라며 "행정의 책임을 논하려면, 먼저 정치의 책임부터 다해야 한다"고 강조했다.민주당 충북도당은 끝으로 "국민의힘 충북도당은 근거 없는 가짜뉴스를 인용하여 도민의 혼란을 초래한 데 대해 즉시 사과하라"며 "확인되지 않은 허위정보로 지방정부를 공격하는 정치로는 도민의 안전도, 신뢰도 지킬 수 없다"고 촉구했다.앞서 한 언론사가 조 군수가 삼겹살 파티를 했다는 의혹을 제기했고, 국민의힘 충북도당은 즉각 성명을 통해 조 군수의 사죄를 요구했다.