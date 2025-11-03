메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기
전남도, 11~24일 정부관리양곡 정기 재고조사

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

광주전라

25.11.03 16:46최종 업데이트 25.11.03 16:46

전남도, 11~24일 정부관리양곡 정기 재고조사

도내 918개 양곡창고 대상... 병충해 예방 실태, 보관 시설 관리도 집중 중점

원고료로 응원하기
정부관리양곡 정기 재고조사
정부관리양곡 정기 재고조사 ⓒ 전라남도

전라남도는 오는 11일부터 2025년 하반기 정부관리양곡 정기 재고조사를 실시한다고 3일 밝혔다.

오는 24일까지 22개 시·군과 함께 진행하는 재고조사는 정부관리양곡의 정확한 재고량 파악과 안전 보관 관리를 위해 매년 상·하반기 두 차례 정기적으로 실시하는 점검이다.

이번 조사는 재고의 정확성을 확보하기 위한 것으로, 전남 918개소의 보관·가공·수송 중인 양곡창고가 대상이다.

AD
조사반은 국립농산물품질관리원, 민간 전문가(양곡관리사), 시군 담당 공무원 등으로 구성된다.

전남도는 지난해 조사에서 품위 우려 4동, 적재 불량 14동 등을 적발해 시정 조치를 시행했으며, 일부 창고에서는 화랑곡나방이 발생해 즉시 훈증처리를 하는 등 방제 관리를 강화했다.

올해는 이러한 사례를 바탕으로 부정 유통이 우려되는 창고에 대한 정밀 조사와 양곡 이고·출고 조치를 병행하고, 병충해 예방 및 보관 시설 관리 강화에 중점을 둘 예정이다.

박상미 전라남도 농식품유통과장은 "정부관리양곡은 철저한 재고 관리와 체계적인 점검이 필수"라며 "이번 정기 재고조사를 통해 양곡의 안전한 보관과 정부관리양곡 관리의 신뢰도 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.

전남도는 이번 조사 결과를 종합해 부정적 사례는 즉시 시정 지시하고, 우수 관리 사례는 전남 전역으로 확산해 정부관리양곡 품위 향상과 사고 예방에 최선을 다할 방침이라고 밝혔다.

#정부미#정부관리양곡정기재고조사#정부관리양곡재고조사#양곡재고#전라남도

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사검찰, 여순사건 희생자 사건 '직권 재심' 청구... 최초 사례

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기

오마이TV

톡톡 60초