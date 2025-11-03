강훈식 "재판중지 입법 불필요, 이 대통령 뜻도 같다"

큰사진보기 ▲강훈식 대통령비서실장이 3일 용산 대통령실 기자회견장에서 재판중지법 관련 브리핑을 하고 있다. 2025.11.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

강훈식 대통령실 비서실장이 현직 대통령의 형사재판을 중단하는 형사소송법 개정안(국정안정법 혹은 재판중지법)에 대해서 "불필요하다"고 밝혔다. 특히 "대통령을 정쟁의 중심에 끌어넣지 않아주시기를 당부드린다"고 했다.강 비서실장은 3일 오후 용산 대통령실에서 한 브리핑에서 "재판중지법과 관련해서 대통령실의 입장을 말씀드린다"라며 헌법 84조에 따라 현직 대통령에 대한 형사 재판이 중지된다는 것이 다수 헌법학자의 견해다. 헌법재판소도 같은 취지로 해석을 내린 바 있다"고 지적했다.특히 "헌법상 당연히 중단되는 것이니 입법이 필요하지 않고, 만약 법원이 헌법에 위반해서 종전의 중단 선언을 뒤집어 재개하면 그때 위헌심판 제기와 더불어 입법해도 늦지 않다고 판단한다"며 "그래서 당의 사법 개혁안 처리 대상에서 재판중지법을 제외해 달라고 요청했다"고 밝혔다.더불어민주당이 하루 만에 해당 법안 추진을 중단키로 한 배경에 이재명 대통령의 의중이 있다고 밝힌 셈이다.참고로 이날 <세계일보> 보도에 따르면, 강 비서실장은 해당 법안 추진 중단 관련 당과 대통령실 간의 의견 조율 과정에서 이 대통령에게 관련 의견을 구했고 이에 이 대통령이 중단 관련 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.강 비서실장은 이날 "대통령실의 입장이라 했는데 대통령의 뜻이기도 하냐"는 질문에도 "대통령실과 대통령의 생각은 같다고 말씀드리겠다"고 답했다. 그러면서 "재판중지법과 관련해 대통령께서는 '더 이상 정쟁에 끌어들이지 않고, 우리가 민생을 살리고 경제를 살리는 데 집중할 수 있도록 해 달라'고 요청하셨다고 해석해도 될 것 같다"고 덧붙였다.한편, 강 비서실장은 이날 관세협상 결과에 대해 "많이 아쉬운 점이 있다"고도 밝혔다. 그는 한미 양국의 관세·안보 협상 관련 '조인트 팩트시트' 발표 시점 등을 묻는 질문에 "저희 자체적인 전망으로는 이번 주 내에 가능할 것이라고 판단하고 있다"면서 이러한 입장을 밝혔다.강 비서실장은 "통상교섭에 대한 만족도를 물어보신다면 저희는 만족하지 못한다"라며 "실무자들은 '만족하고 성공한 회담이자 협상'이라고 판단하지만 대통령께서는 그렇게 긍정적인 답변은 하지 않으셨다. 저희는 아직도 많이 아쉬운 점이 있다"고 말했다.한미정상회담의 성과 중 하나로 평가되는 '핵추진 잠수함 승인'을 동아시아의 군비 경쟁을 촉진시킬 수 있는 위험 요소로 보는 우려도 있다는 지적에 대해서는 "북한이 핵잠수함(보유)을 발표한 시점에서 저희가 좀 더 거기에 상응하는 준비와 대비를 해야겠다고 중국과 미국에 설득한 결과"라고 설명했다."핵추진 잠수함 승인에 대해 중국과 어떤 계기에 어떤 채널을 통해 논의했냐"는 추가 질문에는 "외교적 사항이라 구체적으로 설득 및 설명의 과정을 알려드리는 건 적절치 않다"고 답했다. 그러면서 "북한이 핵잠수함을 보유했다고 선포한 이상 대한민국도 거기에 상응하는 전략을 가져야 된다는 것을 설명해 왔고 그것이 설득되었다고 저는 생각한다"고 재차 밝혔다.