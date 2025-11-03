진로와 적성이라는 이름의 정글

큰사진보기 ▲서울 종로구 정부서울청사 앞에서 고교학점제 폐지 촉구 양육자 기자회견이 열리고 있다. 2025.8.27 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

청소년의 정신건강 위기가 심각하다. 우울과 불안, 무기력, 자해 충동 소식이 끊이질 않는다. 교육부는 전문상담교사와 상담사 확대 배치를 주요 대책으로 내세우고 있다. 그러나 상담 인력 확충은 구조적 문제를 외면한 채 증상 관리에 머무르는 임시 처방일 뿐이다. 아이들이 무너지는 이유는 단순한 상담 부족이 아니라, 경쟁과 서열 중심의 교육체제, 가족 돌봄의 해체, 미래에 대한 불안이 복합적으로 얽혀 있기 때문이다. 진짜 문제는 교실 밖이 아니라 교실 안 그리고 교육정책의 방향 그 자체에 있다.고교학점제는 학생의 진로와 적성에 맞춘 개인 맞춤형 교육을 내세운다. 표면적으로는 선택의 자유와 자기주도적 학습을 강조하지만, 현실에서는 책임을 학생 개인에게 전가하는 구조로 작동한다. 사회는 이미 스스로 살아남아야 한다는 생존 압박을 가하고 있다. 그런데 학교마저 '너의 진로는 네가 선택했으니 결과도 네 책임'이라는 메시지를 덧붙인다. 결국 교육이 개인의 회복력을 길러주는 것이 아니라, 오히려 회복할 여력조차 앗아가고 있는 셈이다.'진로'와 '적성'이라는 미명 아래 학생은 함부로 '선택'한 실패를 감당해야 하는 존재가 된다. 하지만 진로 탐색의 기회, 정보 접근성, 부모의 지원, 지역의 교육 인프라는 애초에 불평등하다. 결국 맞춤형 교육은 자유의 확대가 아니라 격차의 심화를 의미한다. 교육이 개인화될수록 사회적 자본의 차이는 더 극대화되고, '선택의 자유'는 부모의 경제력에 의해 결정된다. '맞춤형 교육'은 사실상 불평등을 미화하고 심화시키는 체제에 불과하다.정신건강의 위기를 말하면서 학급 공동체의 붕괴를 빼놓을 수 없다. 고교학점제는 학생의 과목 선택권을 확대한다는 명분으로 이동수업을 확대하고, 학급이라는 울타리를 약화시켰다. 한 교실에 머물며 친구들과 관계를 맺고 교사와 신뢰를 쌓는 시간이 사라졌다. 학생들은 하루에도 여러 교실을 옮겨 다니며, 이름조차 모르는 친구들과 수업을 듣는다. 교사 역시 한 학급의 담임이 아니라, 관리해야 할 학사 자료의 담당자가 되어버렸다. 교실은 인간관계의 장이 아니라 시간표에 따라 이동하는 '일정 관리 공간'이 되었고, 그 속에서 학생들은 정서적 유대와 안정감을 잃었다. 이런 환경에서 아무리 상담 인력을 늘려도 근본적인 회복은 불가능하다.지금 필요한 것은 개인 맞춤형이 아니라 공동체 회복형 교육이다. 무너진 정신건강을 상담실에서 보듬는 것은 어디까지나 사후 대책이다. 근본적으로 교실 속에서 학생들이 무너지지 않을 수 있는 환경이 마련되어 있어야 한다. 아이들이 서로 알고 돕는 학급공동체 속에서, 신뢰와 존중의 경험을 쌓을 때 비로소 마음의 힘이 자란다. '진로·적성 중심 교육'이 아니라 '함께 배우는 관계 중심 교육'이야말로 청소년 정신건강의 근본 대책이다.정부가 진정 아이들의 행복을 말하고 싶다면, 입시 서열 구조를 그대로 둔 채 상담만 늘리는 위선을 멈춰야 한다. 고교학점제를 포함한 현행 경쟁 중심 체제를 재검토하고, 학교가 다시 관계의 공간으로 기능하도록 재구조화해야 한다. 교육의 목표는 변별이 아니라 회복, 경쟁이 아니라 존엄, 선택이 아니라 연대여야 한다.청소년의 정신건강을 무너뜨리는 것은 상담의 부재가 아니라 경쟁의 과잉이다. 정부는 교육을 통해 사회의 불평등을 완화하기는커녕, 그 불평등을 더 일찍 학습시키고 있다. 진로와 적성이라는 이름의 고교학점제는 결국 아이들을 사회의 정글로 내몰기 위한 생존 훈련이 되고 있다.학교를 관계와 신뢰의 공간으로 되돌려야 한다. 변별을 최고의 가치로 추구하는 경쟁 구조를 근본부터 재점검하지 않는다면, '부서지는 아이들'은 계속 늘어날 것이다.