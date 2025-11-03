국힘 경남도당, 언론기자 출신 2명 포함해 11명으로 대변인단 구성

큰사진보기 ▲국민의힘 경남도당 대변인단. ⓒ 국민의힘 관련사진보기

국민의힘 경남도당(위원장 강민국 국회의원)이 KBS 기자 출신 2명을 포함해 11명으로 대변인단을 구성했다.국민의힘 경남도당은 3일 낸 자료를 통해 "새롭게 구성된 대변인단을 공식적으로 발족한다"라며 "도민 속으로 더 깊숙이 들어가기 위한 또 하나의 변화이다. 단순한 인적 구성 홍보가 아니라 '소통과 실천'으로 민생정치의 본령을 회복하겠다는 다짐을 한다"라고 밝혔다.대변인단은 언론사 기자 출신인 유해남 전 KBS 창원방송총국장, 김현수 전 경남도 대외협력특보와 강원석 성균관유도회 창원지부 회장, 김구연 경남도의원, 김선민 거제시의원, 김수영 전 경남도당 디지털위원장, , 박상제‧김상만 전 경남도의원, 이미애 김해시의원, 김정쌍학 경남도의회 국민의힘 원내대표, 정형기 전 경남도당 대변인으로 구성되었다.국민의힘 경남도당은 "대변인단은 경남 각 지역과 세대, 직능을 아우르는 인물들로 구성되었다"라며 "현장 경험이 풍부한 인사, 젊은 세대의 목소리를 대변할 청년 인사, 그리고 전문 분야별 실무형 인재들이 함께 뜻을 모았다"라고 밝혔다.이어 "단순히 논평을 내는 조직이 아니라 도민의 눈으로 보고, 도민의 언어로 말하는 현장형 대변인단이 될 것"이라며 "지역의 목소리를 정당의 중심으로 끌어올리고, 경남이 곧 대한민국 정치의 중심이 되는 흐름을 만들겠다"라고 덧붙였다.국민의힘 경남도당은 "말뿐인 정당이 아니라 행동하는 정당, 비판에 그치지 않고 대안을 제시하는 정당, 정쟁을 위한 정쟁이 아닌 민생을 우선하는 정당으로 거듭날 것"이라며 "우리가 추구하는 소통은 단순한 언론 발표가 아니라 '도민분들이 체감하는 변화'이다"라고 밝혔다.이재명정부를 비판한 대변인단은 "도민의 목소리를 실시간으로 반영하는 열린 시스템을 구축하겠다", "이재명 정권과 민주당의 실정을 사실근거에 기반해 도민 여러분께 정확히 전달하겠다", "허위와 왜곡이 아닌 팩트로 말하고, 국민이 알아야 할 진실을 명확히 알리는 '책임 있는 대변인단'이 되겠다"라고 밝혔다.또 이들은 "정책 중심의 생활정치 설명을 정례화해 도민이 체감할 수 있는 변화를 이끌겠다", "불필요한 정쟁은 단호히 거부하고, 도민을 위한 협력에는 언제든 손을 내밀겠다"라고 다짐했다.