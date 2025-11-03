메뉴 건너뛰기

소각될 폐현수막을 '공유 우산'으로... 울산 동구의 탄소저감 방식

사회

부산경남

25.11.03 16:53최종 업데이트 25.11.03 16:53

소각될 폐현수막을 '공유 우산'으로... 울산 동구의 탄소저감 방식

폐현수막 250장 재활용해 공유 우산 600개 제작... "주민들, 자원 재활용의 중요성을 생활 속에서 체감"

울산 동구가 현수막을 재활용해 공유우산으로 제작했다.
울산 동구가 현수막을 재활용해 공유우산으로 제작했다. ⓒ 울산 동구

현수막 전쟁이다. 지역 곳곳에는 연일 현수막을 통한 여야의 정치공방이 치열하고, 상업성 현수막은 아무곳에나 우후죽순 달리고 있다. 합법적으로 달린 현수막도 지정 기간이 있어 철거해야 하고, 속속 철거되는 불법 현수막도 뒷처리가 과제다.

울산광역시 동구가 이들 폐현수막을 재활용, '공유 우산' 으로 제작하면서 "생활 속 자원순환"이라는 평이 나온다. 폐현수막을 소각하거나 매립하면서 발생하는 탄소를 저감하고 환경 보호에 도움을 준다는 이유에서다.

울산 동구는 3일 "폐현수막 250장을 재활용해 공유 우산 600개를 최근 제작했다"며 "제작된 우산은 동구청 민원실과 각 동 행정복지센터에 비치했다"고 밝혔다. 이 우산은 각종 행사나 우천 시 주민 편의를 위한 공유 우산으로 활용될 예정으로 주민들은 무료로 자유롭게 대여해 사용할 수 있다.

동구청 관계자는 "현수막은 특성상 방수성과 내구성이 뛰어나지만, 대부분 행사가 끝난 뒤 소각되거나 매립돼 환경오염의 원인이 되어왔다"며 "동구청은 이번 사업을 통해 소각 과정에서 발생하는 탄소 배출을 줄이고, 주민들이 자원 재활용의 중요성을 생활 속에서 체감할 수 있도록 한다는 계획"이라고 밝혔다.

이어 "버려진 자원을 다시 활용하는 순환경제가 지역사회에 뿌리내리길 기대한다"며 "친환경 실천과 공유 문화를 함께 확산해 나가겠다"고 말했다.

#울산동구#폐현수막#공유우산

댓글
박석철 (sisa)

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

