'불법촬영' 황의조 국내 선수 등록 가능... 축협 "조속히 개정"

불법촬영 범죄를 저지른 축구선수 황의조씨의 영구 퇴출을 촉구하는 진정서가 다시 대한체육회에 제출됐다. 대한축구협회는 황씨가 "사실상 준 영구제명 상태"라고 밝혔지만, 공식적인 징계 기록 없이는 국내 선수 등록을 막을 근거가 없어서다.
피해자 법률대리인 이은의 변호사는 3일 <오마이뉴스>에 "오는 4일 체육회에 황씨의 징계를 촉구하는 진정서를 접수하겠다"며 "징계 기록이 없으면 국내 선수로 복귀할 수 있는 치명적 허점을 개선하기 위한 진정"이라고 전했다.
지난 9월 22일 이 변호사와 함께 체육회에 황씨의 영구 제명을 촉구하는 진정서를 제출했던 '체육계 미투 1호' 김은희 전 국민의힘 의원도 진정서에 다시 이름을 올린다.
대한축구협회 제명 징계 없이는 선수 등록 가능... "제도상 허점"
첫 진정서를 제출했던 당시 대한축구협회는 입장문을 내고 "협회 등록규정 제34조 제2항 및 체육회 경기인등록규정 제14조 제2항에 따라 황씨는 20년간 선수, 지도자, 심판, 선수관리담당자로 등록할 수 없다"고 "사실상 준 영구제명 상태"라고 밝혔다. 그러면서 "협회에 등록되지 않은 황씨를 체육회 및 협회 규정을 적용해 징계하는 것은 규정상 불가능하다"라고 해명했다.
하지만 축협이 언급한 각종 규정 등을 종합하면 황씨는 성폭력처벌법에 따라 금고 이상 형을 선고받고 그 집행이 유예된 날로부터 20년간 지도자, 심판, 선수 관리 담당자 등으로 등록할 수 없지만, 선수 등록은 가능하다.
선수 등록 시에는 체육회 경기인등록규정 제14조 제1항이 적용되는데 이는 스포츠공정위원회 또는 관계단체로부터 제명 징계를 받아야만 결격 사유가 된다. 즉, 축협 징계를 받지 않는 한 황씨의 선수 등록은 규정상 가능하다.
이에 이 변호사는 "체육회 경기인등록규정 등에 따르면 성범죄로 유죄 판결을 받았더라도 축협 제명 징계가 없으면 선수 등록이 가능하다"면서 "지도자, 심판, 선수관리담당자 등록 시 성범죄 전과가 자동 결격 사유로 적용되는 것과 상반돼 제도상 허점이 발생한다"고 지적했다.
이어 "그럼에도 축협 측은 황씨가 해외 리그 소속 선수라서 징계할 수 없다면서 사실상 면죄부를 주고 있다"면서 "해외 활동 선수가 증가하고 있는 상황에서 축협이 '준 영구제명'이란 모호한 표현 뒤에 숨지 말고 (황씨를) 징계해 한국 스포츠 무대에서 퇴출해야 한다"고 강조했다.
이번 진정서에는 ▲ 황씨에 대한 협회 징계(제명) 절차 개시 및 영구퇴출 ▲ 성범죄를 저지를 시 선수 등록 자동 제한되도록 대한체육회 조항 개정 ▲ 해외 구단 소속 선수, 국내 활동하는 해외 국적 선수 등 국내외 통합 국제 연계형 선수 징계·등록 관리 시스템 구축 등의 요구가 담긴다.
진정서에는 "협회가 '준 영구제명'이란 허위 표현으로 국민을 오도한 부분에 대해 공식 해명 및 정정 조치를 취해야 한다"며 "성범죄를 저지르면 한국 스포츠 무대에 설 수 없다는 원칙을 체육회와 협회가 법과 제도로 증명해야 한다"고 촉구하는 내용도 담겼다. 이들은 진정서를 제출한 이후 진정서에 공감하는 이들의 서명도 받아 체육회에 추가로 제출할 계획이다.
축협·체육회 모두 "황의조 선수 등록 가능한 것 맞아"... 규정 개정 예고
축협과 체육회는 "규정상 황씨의 선수 등록이 가능한 것은 사실"이라고 인정하면서도 "신속히 규정을 개정해 황씨의 국내 활동을 막겠다"라고 밝혔다.
축협은 3일 <오마이뉴스>에 서면 답변을 통해 "현행 규정상 황씨의 집행유예 기간인 2년이 경과되면 선수로 등록할 수 있다"라고 밝혔다. 다만 "황씨의 집행유예 기간이 경과하기 이전까지 내부 절차 및 이사회를 통해 관련 규정을 조속히 개정해 황씨의 선수 등록 및 국내 활동이 불가하도록 조치하겠다"라고 밝혔다.
또 "국제축구연맹(FIFA) 규정상 축협이 해외에서 활동 중인 황씨에 대한 징계 권한을 행사할 수 없는 것이 현실"이라면서 "이번 사례처럼 징계 사각지대가 발생하는 상황에 대해 향후 FIFA와 적극 논의해 개선 및 대처할 수 있도록 노력할 계획"이라고 덧붙였다.
체육회도 지난달 31일 <오마이뉴스>와 한 전화 통화에서 "현행 법률상 체육회 외부에서 벌어진 범죄 경력 유무에 대한 열람이 불가능하고 선수 등록과 관해 제도적 미비가 존재한다. 이에 대해 법령 개정을 요청하고 있는 상황"이라고 밝혔다.