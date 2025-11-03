내란특검, 추경호 구속영장 청구... 체포동의안 가결될까

큰사진보기 ▲국민의힘 추경호 전 원내대표가 10월 30일 오전 서울 서초구 내란특검에 피의자 신분으로 출석하고 있다. 추 전 원내대표는 내란중요임무종사 및 직권남용 혐의를 받고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

AD

내란특검(조은석 특별검사)이 추경호 국민의힘 국회의원 구속영장을 청구했다. 권성동 국민의힘 의원에 이어 특검 수사로 구속되는 두 번째 현역 의원이 될지 주목된다.내란특검 박지영 특검보는 3일 오후 브리핑에서 "오늘 오후 4시 추 의원에게 내란중요임무종사 혐의를 적용해, 구속영장을 청구했다. 범죄의 중대성과 증거 인멸 우려 등을 고려했다"고 밝혔다.추 의원 혐의는 지난해 '내란의 밤' 당시 국민의힘 원내대표였던 그가 내란의 주요 행사자로서 의원총회 소집 장소를 국회·당사 등으로 세 차례 변경해 동료 의원들 동선에 혼선을 주는 방식으로 표결을 방해했다(①내란중요임무종사 ②직권남용권리행사방해)는 것이다. 특검은 지난달 30일 추 의원을 불러 23시간에 걸쳐 조사·열람 절차를 마쳤다.다만 이번 영장에는 ①내란중요임무종사 혐의 하나만 담겼다. 박 특검보는 "(② 혐의는) 법률 적용 여부에 어느 정도 검토가 필요한 단계"라며 "영장청구 단계에서는 논란을 최소화하자는 (취지에서) 범죄가 충분히 소명되고 법적인 논란이 없는 ①혐의만 청구했다"고 이유를 밝혔다.아울러 "법리적 관점에서 이게(의총 장소 변경) 권리 행사 방해가 될 수 있느냐는 논란이 있고 누가, 어떻게 표결을 방해 받았는지 방해 상대방에 대한 부분도 추가 조사가 필요한 상황"이라고 설명했다. 그러면서도 "이 모든 게 내란중요임무종사 혐의에 포섭돼 있다. 그 혐의 자체로 충분히 법적 평가가 이뤄지지 않을까 한다"고 말했다. 연장선상에서 특검은 당분간 법원에 청구했던 한동훈 전 국민의힘 대표 등에 대한 공판기일 전 증인신문도 철회 없이 유지하기로 했다.법원이 현역 국회의원 구속영장실질심사를 진행하기 위해서는 국회의원 불체포특권을 명시한 헌법 제44조에 따라 국회 동의가 필요하다. 법원의 체포동의요구서가 국회에 제출돼 본회의에 보고되면, 그 이후 24시간 이후 72시간 이내에 표결이 이뤄진다. 가결 요건은 재적 의원 과반 출석, 과반 찬성이다.박 특검보 역시 이 절차를 의식한 듯 말을 아끼는 모습이었다. 그는 '추 의원과 윤석열씨의 공모 혐의가 확인됐는지' 묻는 취재진 질문에 "국회 본회의 의결에 선입견을 줄 수 있는 부분을 확인하는 게 적절치 않다"며 말 끝을 흐렸다.