"끝까지 싸울 것"... 더 거세진 '급식비리' 의혹 한민고 공립화 요구 목소리

급식 비리와 회계 부실 의혹에 휩싸인 한민고등학교(경기 파주) 공립화를 요구하는 목소리가 거세지고 있다.
한민고 문제 해결을 위한 공동대책위원회(이하 공대위)가 3일 부터 한민고 공립화 추진 등을 위한 서명 운동에 돌입했다. 기간은 11월 한 달이다. 온·오프라인을 총 동원해 시민 서명을 받아 국회와 경기도교육청, 국방부에 전달할 계획이라고 한다.
공대위는 3일 서명운동 계획을 전하며 "한민고가 부패와 비로부터 자유로워지고, 모든 학생이 안전하게 배우는 학교로 거듭날 때까지 끝까지 싸우겠다"는 결의를 밝혔다.
공대위는 또한 "한민고에서는 10여 년 동안 교사 성추행, 채용 비리, 공금 횡령, 불법 건축물 설치, 금품 수수 등 각종 사학 비리와 불법 운영으로 얼룩져 왔고, 2025년 경기도교육청 감사 결과, 이러한 비리와 부패는 대부분 사실로 확인되었다"고 설명했다.
이어 "그러나 법인 한민 학원은 지금까지도 책임을 회피하고 비리를 은폐하며, 감사 결과를 이행하지 않고 있다"며 "경기도교육청은 감사 결과를 강제 이행하고 투명하게 공개하라"고 요구했다.
이에 앞서 공대위는 지난 9월 더불어민주당 김문수 국회의원과 함께 국회에서 기자회견을 열어 "비리재단을 해체하고 공립화 특별법을 제정하라"고 촉구했다. 공대위는 기자회견에서 ▲한민고 공립화 특별법 제정 ▲한민학원 이사진 전원 사퇴 ▲관선이사 파견을 요구한 바 있다.
한민고는 군인 자녀를 위해 국방부가 850억 원을 투입해 설립한 기숙형 사립고다. 파주교육지원청은 지난해 감사를 통해 한민고가 2021년부터 2024년까지 급식업체 입찰 공고 시기를 법에 규정된 40일보다 짧게 공고한 점 등을 지적했다. 그 이후에도 학교에 대한 여러 의혹이 제기되자 교육청이 올해 재감사에 나섰다.
한민고에 대한 경기도교육청 재감사 지적 결과는 급식 문제 회계, 임용 등 다양하다. 교육청은 한민고가 급식 계약을 하며 국가계약법 등을 위반한 사실 등을 확인했다. 또한 이에 대한 책임을 물어 교장 중징계와 이사장 등 임원들의 취임 승인 취소를 요구했으며, 한민고와 한민학원에 대한 경찰 수사를 의뢰했다
