[주장] 사법부의 신뢰 위기... 이렇게 해보면 어떨까

사법부에 대한 국민의 신뢰도가 떨어지면서 사법부 개혁에 대한 요구가 커지고 있다. 사법부의 기본 업무는 재판이고, 재판은 공정하고 신속해야 한다. '신속'은 유능한 법관의 수를 늘리면 해결되겠지만, '공정'은 그렇게 간단하지 않다. 공정한 재판을 위해서는 기본적으로 사법부와 법관의 정치 중립, 이권 중립, 계층 중립, 당사자 중립이라는 4대 중립이 필수적인데 현실에서는 부족한 점이 많다.첫째로, 정치 중립. 헌법에서 사법부와 법관의 독립을 보장하고 있지만, 정치 중립에 대한 국민의 의구심이 적지 않다. 그 이유는 주로 인사 제도에 있다.대법원장과 대법관은 국회의 동의를 거쳐 대통령이 임명하며, 헌법재판소 재판관 9명도 대통령이 3명을 선택하고 국회가 3명을 선출하며 대법원장이 3명을 지명한다. 또 대법원장이 하위 심급 법관의 인사권을 가지고 있다. 이렇게 정치권이 직·간접으로 사법부 인사에 깊이 관여하는데 정치 중립적인 사법부가 될까? 더구나, 최근 이재명과 윤석열에 대한 법원의 처리 과정을 지켜보면서 국민은 사법부의 정치 중립을 더 의심하게 되었다. 조희대 대법원장도 윤석열 전 대통령이 임명했다.정치 중립을 위해서는 대통령과 국회 등 정치권을 법관 인사에서 배제하고, 그 대신 시민의회, 공론화위원회, 주민 선거 등의 방식으로 국민의 의사를 반영해야 한다.둘째로, 이권 중립. 이권 중립을 위한 제도는 재직 중과 퇴직 후로 나누어진다. 법관이 재직 중에 이권 중립을 지키지 않으면 형사처벌이나 징계를 받는다. 퇴직 후에 대해서는 공직자윤리법에서 정하고 있다. 법관 등 고위공직자가 퇴직 전 5년 동안 소속됐던 부서 업무와 관련이 있는 기관에는 퇴직일로부터 3년간 취업을 제한한다. 또 퇴직 후 3년 이내에 일정 규모 이상의 사기업에 재취업할 때도 공직자 윤리위원회의 심사를 받는다.하지만 이 정도로는 안 된다. 국무총리를 두 번씩이나 지낸 한덕수씨가 좋은 예이다. 그는 노무현 정부의 총리 퇴임 후 윤석열 정부의 총리로 다시 지명되기 전까지 로펌 김앤장에서 고문 자격으로 거액의 보수를 받았다. 언론 보도 등에 따르면, 한씨는 2017년 12월부터 총리 후보자로 지명되기 전까지 김앤장에서 약 4년 4개월 동안 고문료 18억여 원을 받은 것으로 알려졌다. 김앤장에서 '고문'에게 그런 엄청난 대가를 지급하는 이유는 불문가지다.공직자윤리법의 재취업 심사를 지금보다 훨씬 더 엄격하게 해야 한다. 정치권력은 최고의 이권이기 때문에, 취업 제한 직종에 선출직 정치인도 넣어야 한다. 또 적법한 취업을 하더라도 일정 금액 이상의 보수를 받을 수 없게 해야 한다. 그게 싫은 사람은 '고위' 공직을 택하지 않으면 된다.셋째로, 계층 중립. 법관은 특정 사회·경제 계층에 대한 편향성이 없어야 한다. 그런데 사람의 판단은 자신의 출신 계층 또는 현재의 소속 계층에 의해 영향을 받는다. 과도한 입시 경쟁 때문에 부유층 자녀의 학교 성적이 좋고, 그 때문에 변호사시험 합격자도 금수저에 쏠리는 경향이 심해지고 있다. 또 가난한 집안 출신이라고 해도 법관이 되고 나면 혼맥이나 스폰서 등과 얽혀서 상위 계층 카르텔에 편입되는 수가 많다. 그런데도 법관의 계층 중립을 위한 제도는 없다.판사는 특정직 공무원이지만 행정직과 비교해보면, 일반 판사는 4급, 부장급 판사는 2~3급 정도의 대우를 받는다. 행정직 4급은, 행정고시에 합격하여 5급 공무원이 된 후 10년 정도 지나야 승진할 수 있는 직급이다. 이래서는 판사의 시각이 국민 눈높이와 멀어질 수밖에 없다. 계층 중립을 위해서는 판사의 직급과 보수를 다른 직종의 수준으로 낮추어야 한다.끝으로, 재판 당사자에 대한 중립. 이를 위해 법관의 제척, 기피, 회피라는 제도를 두고 있다. 하지만, 당사자가 법조인일 때는 일반인보다 유리한 기준을 적용하기도 하고, 형사재판에서 판사가 검사의 주장에 기울어지기도 하며, 변호사의 영향력에 따라 결론이 다르게 나오기도 한다. 그 이유는 주로, 법조인들이 학연으로 얽혀 있고 퇴직 후에도 법조인 공동체에 같이 소속되기 때문이다. 이러한 '법조 카르텔'을 견제하기 위해서라도 아래에서 언급할 국민참여 재판과 재판 공개가 필요하다.위에서 살펴본 네 가지 중립만 이루어도 사법부에 대한 신뢰도는 지금보다 훨씬 높아질 것이다. 그러나 기울어진 운동장을 바로잡는다고 해서 운동 경기의 수준이 높아지는 것은 아니다. 신뢰도를 더 높이려면 사법절차를 국민이 쉽게 감시할 수 있도록 해야 하며, 국민참여재판과 사법정보 공개가 그 답이다.국민참여재판 제도는 2008년부터 실시되어 초기에는 다소 활성화되었으나, 2020년부터는 연간 100건 미만으로 떨어졌다. 또 재판의 심리와 판결은 특별한 사유가 없는 한 공개하도록 헌법에 명시되어 있지만, 사법정보공개포털을 통해 공개되는 판결서(판결문)는 30% 정도로 알려져 있다. 재판 과정의 영상 공개 사례는 극히 드물다. 미국처럼 재판에 배심원 제도를 확대 적용하고, 재판을 실시간 중계하거나 녹화 영상을 공개하면 신뢰도가 더 높아질 것이다.사법부가 '독립'만을 내세우면서 반성의 모습을 보이지 않는다면, 국민의 눈에는 개혁 저항 세력으로 비치게 되고 국민의 신뢰를 더 잃게 된다. 사법부도 다른 정부 기관과 마찬가지로 국민을 위해 존재한다는 사실을 깊이 인식해 주기 바란다.