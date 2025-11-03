계파 갈등 봉합? 국힘, '친한' 김종혁 징계 안 하기로

"김종혁 전 최고위원에 대해서는 징계를 하지 않는다."
국민의힘이 김종혁 전 최고위원에게 '주의' 처분을 내렸다. 지난 7월에 처음으로 징계에 회부된 지 4개월 가까이 지나서 결론이 나온 것이다. 국민의힘은 당규를 통해 '제명', '탈당 권유', '당원권 정지', '경고' 징계를 규정하고 있다. 즉, '주의'란 실질적인 징계를 내리지 않는다는 취지이다.
여상원 국민의힘 윤리위원장은 앞서 '친윤계'인 권영세·이양수 국회의원의 '대선 후보 교체'에 관해서도 징계를 하지 않고 관련 안건을 그대로 종결한 바 있다(관련 기사: 국힘, 결국 '후보갈이' 면죄부... 권영세·이양수 징계 없다
https://omn.kr/2fa6d) 당시에도 거센 비판 여론에 직면했는데, 이번에는 '친한계' 김종혁 전 최고위원의 '해당 행위' 의혹에 대해서도 징계하지 않고 넘어간 것이다.
여 위원장은 이날 지도부와의 사전 소통이 없었음을 강조했다. 사실상 윤리위가 당내 갈등을 키우기보다는 봉합으로 가닥을 잡은 게 아니냐는 해석이 나온다.
"정당 내에서 그 정도가 허용 안 된다? 민주 정당 가치에 안 맞는다"
여상원 윤리위원장은 3일 국민의힘 중앙당사에서 마이크를 잡고 "비리나 투기, 어떤 정치인으로서 적합하지 않은 문제에 관해서는 엄히 징계를 해야 하지만, 자기의 의사 발표, 정치적 견해 이런 거에 대해서는 민주 국가에서 좀 자유로워야 된다"라고 입을 열었다.
그는 "한 사람에 대한 어떤 독재적인 정당에서는 그 사람에 대한 비판이 전혀 허용되지 않지만, 우리 국민의힘은 그래도 자유민주주의 정당의 이념을 지켜야 된다는 의견이 많았다"라고 전했다. "김종혁 (전) 위원이 문제가 되었던 것은 당내에서 자기와 생각을 달리하는 사람에 대한 공격"이라며 "정당 내에서 그 정도가 허용 안 되는 것은, 민주 정당으로서의 어떤 가치에 맞지 않다"라고도 강조했다.
이어 "김종혁 위원이 거의 2개월 동안 당내 반대파에 대한 공격보다도, 오히려 국민의힘을 반대 그리고 탄압하고자 하는 세력들에 대한 공격을 주로 했다"라며 "'해당 행위'라고 주장했던 분들의 (우려했던) 어떤 모습을 불식시키는 글을 SNS에 올린 것을 저희들이 많이 검토를 했다"라고 밝혔다.
결과적으로 징계를 하지 않는 대신 "앞으로 당내에서 어떤 분란을 일으키는 부분에 대해서는 좀 주의를 해달라는 의미에서 주의를 촉구했다"라며 "주의는 징계에 해당하지 않는다. 주의로 이 사안을 종결지었다"라고 말했다.
반면, 조병길 부산 사상구청장에겐 '제명' 조치를 내렸다. 당적을 잃게 된 그는 내년 전국동시지방선거에서 국민의힘 후보로 공천을 받을 수도, 출마할 수도 없다. 조 구청장이 내부 정보를 악용해 재개발 지역 주택을 매입한 것 아니냐는 의혹이 불거지자, 부동산을 중심으로 대여 전선을 펼치고 있는 야당이 강한 수위의 징계를 내린 셈이다.
"계파 말했다고 징계? 당에 이 정도 소란은 항상 있다"
이날 여 위원장은 지난 5월 마련된 '계파 불용' 당헌을 적용하지 않은 데 대해서도 설명했다. 그는 "당에서 이 정도 소란은 항상 있었던 것 같다"라며 "특히 전당대회에서까지 소란이 있었는데, 이런 걸 갖다가..."라며 "우리가 대부분 다 알잖느냐? 이 사람이 어느 계파인지"라고 되물었다.
그는 "그런데 그 사람이 말하면 계파성이 드러나고 이런 걸 가지고 징계하는 거는 이 사건하고는 관계없다"라며 "그거는 본인의 어떤 성향이 아닐까라고 생각했다"라고 강조했다. 실질적으로 계파가 존재하는데, 그 계파를 언급하고 드러냈다는 것만으로 징계할 수는 없다는 취지로 풀이된다.
또한 "저번에 우리가 전한길씨 징계할 때 '경고'했더니만 저를 비난을 많이 했지만, 그걸로 말미암아 전한길씨가 지금은 아주 조용해졌다"라며 "징계에 일단 회부됐다는 자체가 본인들한테 많은 영향을 주기 때문에, 저희들은 이 징계 수위도 중요하지만, 징계를 한번 개시하고 주의라도 나왔다는 게 중요하다"라고 목소리를 높였다(관련 기사: 국힘 윤리위, 전한길 솜방망이 징계... "전씨 소명 납득할 만했다"
https://omn.kr/2exwv).
여 위원장은 "민주적인 정당이라면, 어느 계파의 마음에 안 든다고 해서 징계를 하고 이런 거는 저는 옳지 않다"라고도 덧붙였다.
'친한'에서 '친윤'으로 계파 성향이 바뀐 장동혁 국민의힘 당 대표는 구체적인 답을 피했다. 그는 이날 오후 대구·경북 지역민생 예산정책협의회를 마치고 기자들과 만나 "윤리위원회의 결정이라서 그 결정에 대해 다른 말씀을 드리지 않겠다"라며 "다만, 이번 결정은 제가 당 대표가 되기 전에 있던 일에 대한 결정으로 안다"라고 답했다. 장 대표는 지난 전당대회 과정에서부터 당내 비판을 '내부총질'에 비유하며 엄정 대처하겠다고 공언한 바 있다.
그는 한동훈 전 대표를 겨냥해 '당원 게시판' 의혹 관련 당무감사 카드도 쥐고 있는 상황이다. '친한계'를 향한 당내 강성 지지층의 비난 여론이 존재하는 상황에서, 이번 윤리위의 결정이 어떤 여파를 끼칠지 말을 아끼는 모양새이다.