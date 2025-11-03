울산광역시의회에서도 "방사청, HD현대중공업 보안감점 연장 철회하라"

7조 8000억 원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업자 선정을 앞두고 방사청이 돌연 HD현대중공업 보안사고에 대한 '보안감점 적용 기간'을 올해 11월에서 내년 12월까지로 1년 이상 연장하기로 하자 HD현대중공업이 핵심기업인 울산에서 여야를 막론하고 "철회하라"는 요구가 이어지고 있다.
HD현대중공업이 있는 동구지역의 의회와 구청장이 철회요구를 한 데 이어 울산시의회에서도 "HD현대중공업에 부과된 방위사업청의 보안 감점기간 1년 연장 조치를 즉각 철회할 것"을 요구하는 목소리가 나왔다(관련 기사 : 의회도 구청장도 "HD현대중공업 보안감점 기간 연장 철회하라"
김수종 울산시의원은 3일 열린 울산광역시의회 정례회에서 5분 발언을 하며 "한 기업이 지난 10년 전의 사건으로 이미 법적 처벌과 3년간의 행정 조치를 성실히 이행했음에도, 방위사업청이 기준을 번복하여 추가적인 불이익을 주는 것은 과도한 중복 처벌"이라고 밝혔다.
그러면서 "방사청의 이번 연장 결정은 기업의 예측 가능성은 물론이고, 행정의 신뢰를 심각하게 훼손하는 처사"라고 지적했다.
김 의원은 "이로 인해 HD현대중공업은 7조 8000억 원 규모의 한국형 차세대 구축함(KDDX) 사업을 비롯해 앞으로 예정된 함정과 핵잠수함 수주 경쟁에서도 불리한 위치에 놓이게 되었으며, 사실상 수주가 어려워짐에 따라 기업 경쟁력에 큰 타격을 입게 될 것"이라고 우려했다.
특히 김 의원은 "방사청의 이번 처사는 곧 울산 지역의 산업 생태계와 고용 안정에도 심각한 파급 효과를 미칠 것으로 우려된다"며 "지난 3년간 이어진 수주 공백에 더해, 이번 추가 연장 조치로 함정을 비롯한 수주 공백이 장기화될 경우 지역 경제는 회복하기 어려운 위기에 직면하게 될 것"이라고 전망했다.
또한 "현재 HD현대중공업 특수선사업부와 협력업체 소속 약 2100여 명이 고용 불안에 내몰려 울산 지역의 일자리가 심각한 위협을 받고 있다"고 덧붙였다.
김수종 의원은 결론적으로 "HD현대중공업은 대한민국 최초의 국산 전투함인 '울산함' 건조를 시작으로, 차세대 한국형 이지스 구축함(KDDX) 기본설계를 수행하는 등 국내 해양 방위산업의 핵심 주체"라고 규정했다.
또한 "현재 HD현대미포와 합병을 통해 특수선사업부를 확장하고, 한·미 조선 협력 사업인 '마스가(MASGA) 프로젝트'를 통해 해외 방위산업 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있다"며 "이러한 중요한 시점에 내려진 방사청의 감점 연장 조치는 국내 함정산업의 공정한 경쟁 환경을 무너뜨리고, 나아가 대한민국 K-방산 수출과 국가 경쟁력에도 부정적인 영향을 미칠 것이 확실하다"고 주장했다.