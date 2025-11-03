울산광역시의회에서도 "방사청, HD현대중공업 보안감점 연장 철회하라"

▲3일 열린 울산광역시의회 제260회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 김수종 시의원이 "HD현대중공업에 부과된 방위사업청의 보안 감점기간 1년 연장 조치를 즉각 철회할 것"을 요구하고 있다. ⓒ 울산시의회 제공 관련사진보기