이 대통령, 첫 경사노위 위원장에 김지형 전 대법관

이재명 대통령이 3일 노·사·정 사회적 대화 기구인 대통령 직속 경제사회노동위원회(이하 경사노위) 위원장에 김지형 전 대법관을 임명했다.
현재 법무법인 지평 고문변호사로 활동 중인 김 위원장은 ▲ 고 김용균 사망사고 진상규명과 재발방지를 위한 석탄화력발전소 특별노동안전조사 위원장 ▲ 삼성전자 반도체 등 사업장에서의 백혈병 등 질환 발병 관련 지원보상위원장 ▲ 구의역사고진상규명위원회 위원장 등을 역임한 인사다.
강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "김지형 위원장은 법원 내 손 꼽히는 노동법 권위자로 사회적 약자를 보호하는 데 힘써온 분"이라고 소개했다. 이어 "다양한 사회적 현안에서 진실을 규명하고 사회 갈등을 조정하는 역할을 수행해 온 분"이라며 "일과 일터의 다양한 문제를 해결하기 위한 노사정 대화 기구인 경사노위 위원장으로서 공정한 사회적 대화를 이끌어 나갈 적임자"라고 밝혔다.
차관급 승격된 노동부 산업안전보건본부장에는 류현철 전문의
이 대통령은 지식재산처장에는 김용선 현 한국지식재산보호원장을, 고용노동부 산업안전보건본부장에는 류현철 일환경건강센터 이사장을 임명했다.
강 대변인은 김용선 지채처장에 대해서는 "특허청 차장과 산업재산정책국장, 대변인 등 특허청의 주요 직위를 두루 거친 관료 출신"이라며 "세계지식재산권기구 조정위원회 부의장을 역임하는 등 국제 경험도 풍부해 지식재산권 분쟁에 신속하게 대응할 수 있는 적임자라는 평가"라고 밝혔다.
류현철 본부장에 대해서는 "직업환경의학 전문의로서 산업재해와 노동자들의 건강 문제 해결에 적극 앞장섰던 산재예방전문가"라고 소개했다.
이어 "한국노동안전보건연구소장과 일환경건강센터 이사장으로 활동하면서 현장경험과 이론을 겸비한 것으로 평가된다"며 "산업안전보건본부장이 차관급으로 승격된 이후 첫 인사인 만큼 산재 사망 사고를 반드시 근절하겠다는 이 대통령의 강한 의지를 실천할 적임자로 기대된다"고 밝혔다.