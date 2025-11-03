이 대통령, 첫 경사노위 위원장에 김지형 전 대법관

큰사진보기 ▲김지형 대통령 직속 경제사회노동위원회 위원장(자료사진) ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲류현철 고용노동부 산업안전보건본부장(자료사진) ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 3일 노·사·정 사회적 대화 기구인 대통령 직속 경제사회노동위원회(이하 경사노위) 위원장에 김지형 전 대법관을 임명했다.현재 법무법인 지평 고문변호사로 활동 중인 김 위원장은 ▲ 고 김용균 사망사고 진상규명과 재발방지를 위한 석탄화력발전소 특별노동안전조사 위원장 ▲ 삼성전자 반도체 등 사업장에서의 백혈병 등 질환 발병 관련 지원보상위원장 ▲ 구의역사고진상규명위원회 위원장 등을 역임한 인사다.강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 "김지형 위원장은 법원 내 손 꼽히는 노동법 권위자로 사회적 약자를 보호하는 데 힘써온 분"이라고 소개했다. 이어 "다양한 사회적 현안에서 진실을 규명하고 사회 갈등을 조정하는 역할을 수행해 온 분"이라며 "일과 일터의 다양한 문제를 해결하기 위한 노사정 대화 기구인 경사노위 위원장으로서 공정한 사회적 대화를 이끌어 나갈 적임자"라고 밝혔다.이 대통령은 지식재산처장에는 김용선 현 한국지식재산보호원장을, 고용노동부 산업안전보건본부장에는 류현철 일환경건강센터 이사장을 임명했다.강 대변인은 김용선 지채처장에 대해서는 "특허청 차장과 산업재산정책국장, 대변인 등 특허청의 주요 직위를 두루 거친 관료 출신"이라며 "세계지식재산권기구 조정위원회 부의장을 역임하는 등 국제 경험도 풍부해 지식재산권 분쟁에 신속하게 대응할 수 있는 적임자라는 평가"라고 밝혔다.류현철 본부장에 대해서는 "직업환경의학 전문의로서 산업재해와 노동자들의 건강 문제 해결에 적극 앞장섰던 산재예방전문가"라고 소개했다.이어 "한국노동안전보건연구소장과 일환경건강센터 이사장으로 활동하면서 현장경험과 이론을 겸비한 것으로 평가된다"며 "산업안전보건본부장이 차관급으로 승격된 이후 첫 인사인 만큼 산재 사망 사고를 반드시 근절하겠다는 이 대통령의 강한 의지를 실천할 적임자로 기대된다"고 밝혔다.