APEC 혹평한 국힘, 경북 가선 "도약 발판 마련" 자평

경북 경주에서 열린 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 결과를 두고 정부의 외교 성과를 강하게 비판했던 국민의힘 지도부가 경북도청 예산정책협의회에서는 "경북이 새롭게 도약할 발판을 마련했다"며 성공적이었다고 강조했다.장동혁 대표를 비롯한 국민의힘 지도부는 3일 오후 경북도청에서 대구경북 예산정책협의회를 열고 내년도 국비 확보와 핵심 현안 해결을 위해 함께 협력하기로 했다.이날 회의에는 장동혁 대표와 송언석 원내대표, 김도읍 정책위의장, 정희용 사무총장, 대구경북 국회의원들이 참석했다. 이철우 경북도지사와 김정기 대구시장 권한대행 행정부시장, 대구시와 경상북도 고위 공무원 등이 자리했다.장동혁 대표는 "지난주는 전 세계가 주목한 경북의 시간이었다"며 "이철우 지사님의 뜨거운 경북 세일즈가 전 세계 기업들에 경북과 경주의 잠재력을 알렸고 경북이 새롭게 도약할 발판을 마련했다"고 말했다.장 대표는 "이번 경주 APEC의 성공적인 경험이 국가적 유산으로 이어질 수 있도록 당이 잘 뒷받침 하겠다"고 덧붙였다.송언석 원내대표 역시 "비록 이재명 정권의 '뿌리기 외교'는 실패로 끝났지만 경주를 중심으로 한 전통문화와 경북의 아름다움이 세계에 널리 알려진 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "지역 경제의 활력을 되살릴 수 있도록 예산 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.김도읍 정책위의장은 "APEC을 성공적으로 개최해 주신 경북도민과 경주시민, 그리고 이철우 지사와 김석기 의원 등 지역 국회의원들께 감사드린다"며 "국민의힘은 대구경북 피해 농가 지원뿐 아니라 경기 침체, 자동차 부품 산업 위기 등 지역 현안을 현장 중심의 정책 대안으로 연결하겠다"고 말했다.이철우 경북도지사는 "APEC 성공은 우리 당의 지원과 특별법 제정 등 협조 덕분"이라면서 "APEC이 일회성으로 끝나지 않도록 '포스트 APEC' 준비를 이미 시작했으며 국회가 후속 대책을 적극 반영해 달라"고 요청했다.김정기 대구시장 권한대행은 "경주 APEC의 성공은 이철우 지사와 경북 공직자들의 헌신 덕분"이라며 "대구시도 '포스트 APEC' 구상을 함께 추진하겠다"고 했다.하지만 국민의힘은 APEC 정상회의에서 한미정상회담과 한중정상회담이 합의문조차 없는 실패한 회담이었다며 강하게 비판했었다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 한미 관세협상과 관련해 "합의문이나 공동성명조차 없는 이것저것 다 생략된 백지 외교가 바로 이재명 정권의 실용 외교"라며 "국민을 속이고 둘러대기 편한 외교가 돼선 안 된다"고 주장했다.송 원내대표도 "화려했던 국제 외교의 막이 내렸고 이제 진실의 시간이 다가왔다"며 "국익이 걸려있던 관세협상의 내용을 국민 앞에 명명백백하게 공개하라"고 촉구했다.예산정책협의회가 끝난 후 장동혁 대표는 더불어민주당이 재판중지법을 추진하지 않겠다고 밝힌 것과 관련해 "오늘은 추진하지 않겠다는 말로 받아들이겠다"며 "아침에 여야 합의하고 점심 지나 손바닥 뒤집듯 하는 게 민주당"이라고 비판했다.장 대표는 민주당과 대통령실의 소통이 있었다고 하자 "지금은 APEC 성과 가지고 홍보할 때인데 왜 그 문제를 들고 왔는지 질책했다는 것 아니겠느냐"며 "이 대통령, 정청래 대표, 김병기 원내대표 등 이 법안과 책임있는 누군가가 확실한 입장을 밝혀주기 바란다"고 말했다.내란특검이 추경호 의원에 대해 구속영장 청구를 검토하고 있는 것에 대해서는 "법리적으로나 사실관계를 다 살펴봐도 어떤 혐의도 인정할 수 없다는 것을 여러 차례 말했다"며 "특검이 추경호 의원에 대해 무리하게 구속영장을 청구한다면 결국 조은석 특검에게 역품으로 돌아갈 것"이라고 주장했다.이어 그는 "조 특검은 어떻게든 무리해서 구속기소하려 하겠지만 절대 성공할 수 없을 것"이라며 "반드시 영장이 기각되고 기소해도 무죄가 확실하다. 특검이 무리하면 할수록 더 큰 역풍이 돌아간다는 것을 다시 경고한다"고 덧붙였다.한편, 이날 열린 예산정책협의회에서는 대구경북의 최대 현안인 대구경북(TK) 통합신공항과 대구취수원 등의 예산 확보를 위해 적극적으로 협력하기로 했다.장 대표는 지역 최대 현안인 TK신공항과 관련 "단순한 SOC 사업이 아니라 국가 균형발전과 지역 경쟁력을 동시에 키우는 국가 전략 산업"이라며 "국가가 책임지고 추진해야 할 과제이다. TK신공항을 중심으로 항만과 도로의 3축 인프라가 다가올 북극 항로 시대를 주도할 새로운 성장축이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.대구시와 관련해서는 "AI(인공지능) 로봇, 스마트 제조 중심의 미래 산업 도시, 시민의 일상 속에 문화와 예술이 살아 숨쉬는 글로벌 문화 예술 도시로 발전할 수 있도록 다른 모든 역량을 모아 적극 뒷받침하겠다"고 약속했다.송 원내대표는 "최근 산업 구조의 변화와 지역 소비 침체로 어려움은 가중되고 있는 것 같다"면서 "소비 활력 저하, 수출 제조업의 둔화, 청년층과 인구의 유출, 산업 및 서비스 전환의 지연, 고용시장의 약세 등 복합적인 구조적 이미지가 지역 경제에 직면해 있다"고 지적했다.이어 그는 "경북 경제의 핵심인 포스코가 이재명 정권의 관세 협상 교착으로 인해 철강 제품이 50% 관세를 적용받고 있는 현실도 매우 심각하다"며 "이번 한미 관세 협상 타결 발표에서도 철강에 대해서는 구체적인 언급이 전혀 없었다. 오히려 대구경북 농가의 주력 품목인 사과에 대해 검역 절차 완화를 통한 미국산 수입 확대가 거론되고 있어 지역 농가의 불안이 커지고 있는 상태"라고 주장했다.