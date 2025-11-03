진주실크박물관, 6일 개관식 ... 패션쇼 등 마련

큰사진보기 ▲진주실크박물관, 6일 개관식 ⓒ 진주시청 관련사진보기

진주시는 오는 6일 오후 5시 문산읍 월아산로 994 현장에서 '진주실크박물관' 개관식을 개최한다고 밝혔다. 이어 전통과 현대가 어우러지는 개관기념 '진주실크패션쇼'를 통해 특별한 실크문화 축제를 마련한다고 덧붙였다.진주는 대한민국 실크산업의 중심지로, 전국 실크 생산량의 70% 이상을 차지하며 '대한민국 실크의 수도'로 불릴 만큼 황금기를 누렸다. 오늘날에도 고급 실크 직조기술과 예술적 감성을 겸비한 '실크의 도시'로 평가받고 있다.진주시는 100년에 걸친 실크산업의 역사와 기술, 그리고 문화적 정체성을 보존하고 계승하기 위해 지난 2018년부터 '진주실크박물관 건립사업'을 본격 추진했다. 이후 문화체육관광부의 박물관 설립 타당성 평가를 통과한 뒤, 설계공모와 실시설계를 거쳐 총 연면적 2933㎡(지하 1층, 지상 3층) 규모의 현대적 전시 건축물로 올해 3월 준공했다.실크박물관은 준공이후 올해 5월부터 본격적인 전시물 설치작업에 들어가 실크산업의 역사와 예술, 문화를 집약한 복합 문화공간으로 결실을 맺었다.'진주실크박물관'은 문산읍 '실크융복합전문농공단지'에 위치하며, 실크산업의 역사와 문화, 예술, 산업을 한눈에 조망할 수 있는 복합 문화공간으로 조성됐다. 여기에는 ▲상설전시실 ▲기획전시실 ▲파노라마 영상실 ▲체험교육실 ▲수장고 ▲카페·아트숍 등 다양한 기능을 갖춘 열린 문화시설이 들어서 시민과 관광객 모두가 실크의 아름다움과 가치를 직접 체험할 수 있게 된다.