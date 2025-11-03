"한국인 친절하다"는 외국인 관광객이 꼽은 한국 여행 '불만족 사유'

AD

광장시장서울 광장시장에서 외국인 관광객들이 K-푸드를 시식하고 있다.

외국인 관광객 불편 신고 접수 주요 분야별 현황(2024)출처=한국관광공사 '2024 관광불편신고 종합분석서'

한국관광공사 '한국관광데이터랩'이 지난 7월 발표한 한국관광통계에 따르면, 올해 외국인 관광객 수는 7월 말 기준 1056만 명으로, 전년보다 15.9%p 증가했다. 외국인이 국내에서 쓴 돈도 8월 말 기준 11조 4200억 원으로, 21.6%나 늘었다. K-컬처의 열풍이 전 세계에 퍼지고 있음을 보여주는 지표들이다.K열풍은 한국이 문화강국으로 부상했음을 의미한다. 이를 부인하기는 힘들지만, 하나의 의문점은 여전히 남는다. '외국인들은 무슨 마음으로 한국을 찾을까', 또 '얼마나 만족하며 돌아갈까' 하는 것이다. 이른바 '소프트파워' 강대국으로 계속 남으려면 이 질문에 대한 경험 데이터들이 쌓일 필요가 있을 것이다. 이런 맥락에서, 한국에서 재학 중인 유학생과 기타 방한객을 대상으로, 실제 한국 경험이 어땠는지 물어봤다. 한국에 대한 아쉬움과 불만이 많을 것이라는 예상과 달리, 긍정적인 답변이 주를 이뤘다.독일 출신의 한 달 차 교환학생 소피(24)씨는 "K-드라마, K-팝을 보고 성장하며 한국에 관심을 가지게 되었다"며 "무엇보다 TV 시리즈로 봤던 장면들이 '진짜'인지 확인하고 싶었다"고 방한 이유를 밝혔다.브루나이 출신의 관광객 얀(23)씨는 "사실 한국 드라마와 음악이 유명하다는 것만 알고 직접 경험한 적은 없다"며 "그 인기의 비결이 무엇인지 문득 호기심이 생겨 방문했다"고 말했다. 독일인 소피처럼 자신을 끌어당기는 직접적인 K-콘텐츠가 없어도 '코리아'라는 네임밸류 자체가 직접 방문을 유도할 정도의 호기심을 불러낸 사례이다.그렇다면, 한국을 찾은 외국인들은 무엇에 만족할까. 인터뷰에 응한 다수의 외국인들이 하나의 목소리를 낸 것은 바로 "친절함"이었다. 한국에서 4개월 동안 생활했다는 터키 출신 유학생 에킨(26)씨는 "길을 잃거나 어려움을 겪고 있으면 현지인이 먼저 다가와 친절하게 도와준 경우가 많았다"며 엄지를 치켜세웠다. 독일 출신 익명의 한 유학생도 "서울에서 첫날 버스 파업을 겪었지만, 현지인들이 친절하게 다가와 지하철 이용 방법을 알려줬다"고 한국인들의 친절함에 감사함을 표했다.이런 친절함과 함께 교통의 편리함도 만족의 이유로 꼽힌다. 5개월의 한국 체류 경험이 있는 브루나이 출신 방문객 한나(24·여)씨는 "때때로 길이 헷갈릴 때도 있었지만, 전반적으로 교통이 편리해 큰 문제가 된 적이 없다"며 만족감을 드러냈다.이처럼 외국 여행객들의 방한 경험은 대부분 "만족스럽다"는 평가가 우세했지만 일부는 아쉬움을 토로하기도 했다. 가장 대표적인 불만족 사유는 역시 '언어 장벽'이다.터키 유학생 에킨씨는 "외국인이 방문할 수 있는 관광지는 많은데, 영어를 할 수 있는 현장 직원이 너무 부족하다"고 말했다. 말레이시아 출신 관광객 미미(22)씨와 태국 출신 관광객 지라차야(20)씨는 "지방이나, 작은 식당에는 영어 안내가 안 돼 소통이 힘들다"고 입을 모았다.k열풍의 속내를 들여다보기 위해서는 외국인을 대하는 상인들의 목소리도 귀 기울여 볼 만하다. 외국인 관광객 수가 폭발적으로 증가하고 있는 서울 '광장시장'에서 40년 전통의 한복집을 찾았다."넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스(K-Pop Demon Hunters·케데헌)에 등장하는 '사자보이즈' 때문에 최근 검은색 한복 제작량을 두 배가량 늘렸다"는 한복 장인은 "광장시장이 더욱 관광지화된 것을 피부로 느끼지만, 음식 위주로 집중되어 있어서 사실 우리는 크게 체감하지 못한다"고 전했다.'케데헌' 여파가 최근 일어난 셈이지만 전반적인 K열풍의 양상은 음식과 일부 문화상품에 국한되고 정작 전통문화를 대변하는 문화상품들은 아직 소외되고 있다는 말이다.이 장인은 "오리지널이 없으면 퓨전도 없다"며 K-컬처 열풍이 단순히 일부 콘텐츠에 머무르지 않고, 한복 등 전통문화 영역으로도 확산되도록 노력해야 한다"고 강조했다. "관광지 소상공인을 대상으로 하는 정부나 지자체 차원의 실질적인 '언어 지원'이나 '교육'도 필요하다"고 덧붙였다.관광객 증가에 안주하지 않고, 보다 지속적인 문화강국으로 거듭나기 위해 적극적인 개선 노력이 필요함은 외국인 관광객 불편 신고 증가에서도 확인된다. 한국관광공사가 지난 4월 공개한 '2024 관광불편신고 종합분석서'에 따르면, 2024년 불편 사항은 총 1543건으로, 전년보다 무려 71.1%나 증가했다. 방문객 자체의 증가도 한몫했겠지만 관광산업 활성화 차원에서 개선 지점을 알려주는 대목이기도 하다. 주요 불편 사항은, 쇼핑(25.8%), 택시(20.0%), 숙박(16.7%), 기타(9.5%) 분야에서 접수됐다.실제로 기자가 만난 방한 외국인들도 구체적인 불편 사례를 전했다. 정보 수집 측면에서 "네이버 지도, 카카오맵 사용이 혼란스러웠다"거나 "결제 차원에서는 본국의 카드 결제가 거절됐다", "'쿠팡' 등 많은 결제 서비스가 한국의 은행 계좌를 요구한다는 것이 불편하다"는 불만들이 나왔다. 또 "유명 관광지나 콘서트 예약 과정에서 한국인과 동일 조건으로 경쟁해야 하는 것이 부담스럽다"는 의견을 전하기도 했다.한편, 정부는 지난달 25일 김민석 국무총리 주재로 개최된 '제10차 국가관광전략회의'에서 '관광혁신 3대 전략'을 제시했다. ▲방한 관광(인바운드) 혁신 ▲국내관광 혁신 ▲정책·산업기반 혁신이 그것이다.특히, 이 발표 내용에는 "외국인 졸업생을 관광 현장 투입 인력으로 활용할 수 있도록 유학생의 비전문취업(E-9) 비자 전환을 허용하겠다"는 정책이 포함돼 눈길을 끈다. 기자가 취재한 외국인들이 이구동성으로 이야기했던 '언어 장벽' 해결에 실질적인 도움이 될지 귀추가 주목된다.또, '지역 관광 불균형 및 전통문화 외면 문제'와 관련, "방한 외국인의 지역 방문과 내수 촉진을 견인하기 위해 세계적 관광 경쟁력을 갖춘 '제2·3의 인바운드 관광권'을 조성하겠다"라는 계획도 실질적인 성과를 낼 수 있을지 관심이 모아지고 있다.함의찬 대학생기자