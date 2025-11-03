"시흥이 커피 외교의 중심 도시로 성장하고 있다"

▲11월 1일 세계커피콩축제의 대사관 사전 간담회 모습이날 열린 축제에는 ▲사라 안젤리나 솔리스 카스타네다 주한 과테말라 대사, ▲페스투스 K. 응게노 케냐 환경기후변화부 차관, ▲에미 제로노 킵소이 주한 케냐 대사, ▲올린 마누엘 마드리드 세페다 주한 에콰도르 공관차석, ▲알레한드로 벨라스케스 주한 온두라스 참사관, ▲존 마수카 탄자니아 대사 경제자문관 등 주요 커피 생산국 인사들이 대거 참석했다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기