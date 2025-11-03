한미 합참의장 "전작권 전환에 의미 있는 진전" 평가

큰사진보기 ▲진영승 합참의장과 존 대니얼 케인 미국 합참의장이 3일 서울 용산구 합참 본부에서 본회의를 진행하고 있다. 2025.11.3 ⓒ 합동참모본부 제공 관련사진보기

진영승 합동참모의장과 댄 케인 미국 합참의장이 전시작전통제권(전작권) 전환 추진에서 "의미 있는 진전"을 이뤘다고 평가했다.양국 합참의장은 3일 서울 용산 합동참모본부(합참) 청사에서 제50차 한미 군사위원회 회의(MCM)를 열고 공동보도문을 통해 "양국 합참의장이 지난 72년 간 이어져 온 한미동맹의 역사적 의미와 역할을 재확인했다"면서 이같이 밝혔다.이들은 또 "공동으로 합의한 조건에 기초한 전작권 전환 기준에 따라 진행된 연간 평가 중 많은 부분에서 의미 있는 진전이 있는 것으로 공감했고, 전작권 전환 조건 충족과 연합방위태세 강화를 위해 지속적으로 노력할 것을 상호 확인했다"고 전했다.양국 합참의장은 "인도태평양 지역의 안보상황이 북한의 핵·미사일 위협 고도화와 전 세계 군사력 경쟁 심화로 인해 복합적이고 불안정한 상태에 있음을 확인했다"면서 "최근 북한이 러시아와의 군사협력을 통해 군사력 강화를 시도하고 있으나 한미동맹은 연합방위태세를 바탕으로 해당 위협을 효과적으로 관리하고 있다"고 평가했다.이어 "한미의 억제력이 한반도를 넘어 안보·자유·번영을 위한 역내 억제력에 기여한다고 공감했다"면서 "인도태평양 지역의 자유와 개방성을 유지하고, 잠재적 위협 세력에 대한 억제와 상호이익 보장을 위해 동맹 및 파트너국과 협력할 것"이라고 강조했다.아울러 한미 합참의장은 한미 핵협의그룹(NCG) 지침에 따라 핵·재래식 통합(CNI) 개념을 지속 발전시키는 것은 물론 북핵 위협에 대한 억제력 제고를 위해 한미 CNI 활동을 더욱 진전시켜 나가기로 했다고 밝혔다.MCM은 대한민국 방위를 위한 전략지시와 작전지침을 한미연합사령관에게 제공하고 양국간 동맹 군사현안을 논의하기 위해 매년 혹은 필요시 개최하고 있다.이날 회의에 한국 측에서는 진 의장과 손정환 합참 전략기획본부장이, 미국 측에서는 케인 합참의장과 사무엘 파파로 인도태평양사령관, 제이비어 브런슨 한미연합군사령관이 한미연합군사령부 대표로 참석했다.MCM 결과는 오는 4일 안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관이 참석한 가운데 서울에서 열리는 제57차 한미안보협의회(SCM)에 보고될 예정이다.