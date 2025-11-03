경찰, 김희수 진도군수 '수뢰 혐의' 검찰 송치

큰사진보기 ▲전라남도경찰청 ⓒ 안현주 관련사진보기

큰사진보기 ▲김희수 전남 진도군수 ⓒ 진도군 관련사진보기

김희수 전남 진도군수가 수뢰 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 자신의 집을 짓는 과정에서 석산 골재 업자로부터 소나무 등 자재를 무상으로 제공받았다는 게 경찰 판단이다.김 군수는 그러나 "경찰 수사 결과를 받아들이기 어렵다. 검찰에서 다투겠다"며 혐의를 부인하고 있다.3일 <오마이뉴스> 취재에 따르면, 전남경찰청 반부패경제범죄수사 1대는 김 군수를 뇌물 수수 혐의로 광주지방검찰청 해남지청에 이날 불구속 송치했다.경찰은 석산 골재 업자 A 씨에게는 뇌물 공여 혐의를 적용해 검찰에 넘겼다.경찰은 김 군수가 2023년 자신의 집을 짓는 과정에서 조경용 소나무 9그루와 조경석, 흙 등 자재 수천 만원어치를 골재 업자 A 씨로부터 무상 제공받은 것으로 판단했다.경찰이 외부에 감정을 맡긴 결과, 소나무 9그루 가격만 3000만 원에 이른 것으로 조사됐다고 한다.경찰은 김 군수가 석산업자 A 씨와 결탁해 경쟁업체 항만시설 사용을 배제하는 등 권한을 남용했다는 의혹을 잡고 수사를 이어왔다.지난 2월에는 김 군수 집무실과 자택, 항만 시설 인허가 등을 담당하는 군청 공무원 주거지, 해당 부서, A 씨 소유 석산 업체 등을 대상으로 압수수색을 하기도 했다.김 군수는 혐의를 부인하고 있다.김 군수는 이날 <오마이뉴스> 통화에서 "경찰 수사 결과를 받아들이기 어렵다"며 "수목과 흙 등 자재는 공사를 맡긴 조경업자가 모두 지급한 것으로 알고 있다"고 말했다.그는 이어 "소나무 가치의 경우 경찰 감정액을 그대로 받아들이기 어렵다. 내가 과거 산림과에서 근무해봐서 아는데 값비싼 소나무가 아니다"며 "그리고 뇌물을 이렇게 공공연하게 받는 경우가 있겠느냐. 검찰에서 소명하겠다"고 했다.