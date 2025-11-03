대전관광공사 사장 후보자 '적격'… "공공성 우선 기조, 높이 평가"

큰사진보기 ▲대전시의회 인사청문특별위원회가 3일 김용원 대전관광공사 사장 임용 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 '적격' 의견으로 채택했다. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

대전시의회 인사청문특별위원회(위원장 정명국)는 3일 제2차 회의를 열고, 지난 10월 31일 실시된 대전관광공사 사장 임용 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 '적격' 의견으로 채택·의결했다.위원회는 경과보고서에서 "김용원 후보자가 2022년부터 대전관광공사 상임이사로 재직하며 공사 내부의 사업구조와 조직 운영 방식을 직접 경험해 왔으며, 기본적인 신상 검증 및 지역사회 활동 등을 고려했을 때 도덕성과 공공성을 저해할 만한 요소는 없는 것으로 판단된다"고 밝혔다.또한 "후보자가 개인적 성취보다 조직의 공공성과 시민 체감 성과를 우선하겠다는 운영 철학을 분명히 했고, 공기업 임원으로서 요구되는 책임성·절제성·투명성을 중요시하는 점이 확인돼, 가치관과 공직관 측면에서도 특별한 문제점은 없는 것으로 본다"고 설명했다.직무수행능력 측면에 대해 위원회는 "대전시가 중점 추진해 온 관광정책의 기본 방향을 전반적으로 파악하고 있을 뿐 아니라, 그 과정에서 드러난 문제점과 한계를 인식하고 이에 대한 개선 방안을 모색해 왔으며 이를 실제로 실행하려는 적극적인 추진의지도 확인되었다"고 강조했다.다만 특위는 보완과제로서 "임명 후에는 청문과정에서 제시한 비전과 과제를 실제 사업계획과 예산에 신속히 반영해야 한다. 특히 지역 특색에 부합하는 대전 고유 관광상품 개발 및 육성, 그리고 ESG 경영체계 구축 등 시민 눈높이에 맞는 노력을 통해 공사가 전문성과 경쟁력을 두루 갖춘 공기업으로 자리매김하도록 해야 한다"고 주문했다.정명국 인사청문특위 위원장은 "이번 청문 결과는 후보자가 언론인으로서의 폭넓은 식견과 공사에서의 실무 경험을 높이 평가한 것"이라며 "앞으로 대전관광공사가 시민이 체감하는 성과를 내고, 지역 관광이 실제 지역경제로 이어지도록 의회도 점검과 지원을 병행하겠다"고 말했다.후보자 김용원은 대전 출생으로, 지역 방송사에서 기자·카메라 기자 등 언론 경력을 약 36년간 쌓았으며, 2022년부터 대전관광공사 상임이사로 재직 중이다.한편, 인사청문특위가 채택한 경과보고서는 오는 5일 제291회 제2차 정례회 본회의에 보고된 뒤 대전광역시 시장에게 전달될 예정이다.