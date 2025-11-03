남강댐 상류 주민들 "홍수 때마다 피해, 재발 방지책 세워야"

큰사진보기 ▲11월 3일 한국수자원공사 남강댐지사 앞에서 열린 "남강댐 상류지역 주민 총궐기대회" ⓒ 산청군수해대책위 관련사진보기

남강댐 상류지역 주민들이 폭우 피해 대책을 촉구하며 거리에 나섰다. 경남 산청군 청현‧야정‧신기‧수대마을로 구성된 4개마을수해비상대책위와 7‧19산청군수해대책위는 3일 진주 한국수자원공사 남강댐지사 앞에서 집회를 열었다.이들에 따르면, 지난 7월 17~19일 사이 남강댐 상류지역에는 폭우로 인한 인명피해와 주택, 농지, 하우스 등 광범위한 피해가 발생했다. 주민들은 탄력적이지 못한 남강댐 수문 개방 운영으로 피해가 가중됐다. 이같은 일이 지난 수십 년간 반복돼 왔다는 게 주민들의 주장이다.남강댐은 한국수자원공사 남강댐지사가 수문 관리를 하고 있다. 다목적댐인 남강댐은 홍수가 나면 남강 본류를 통해 낙동강과 가화천을 통한 사천만으로 물을 방류해 수위를 조절해 오고 있다.남강댐 상류지역 주민들은 "기후위기 시대에 맞는 댐 관리 매뉴얼 개선과 재발 방지를 위한 근본대책 마련을 강력히 요구한다"라며 집단행동에 나섰다.집회에선 안천원·이상원·이영국·최호림 산청군의원이 발언했고, 안재현 전국한우협회 산청군지부장, 양정석 전국농민회총연맹 산청군농민회장, 장호봉 하동군농민회장도 함께 했다.주민들은 결의문을 통해 "지난 7월 수해는 우리에게 지울 수 없는 아픔과 큰 피해를 남겼다"라며 "한국수자원공사 남강댐지사가 탄력적으로 수문을 개방했더라면, 그 피해는 절반 또는 그 이상으로 줄어들었을 것이다. 남강댐지사는 복잡한 전문용어를 들먹이며, 매뉴얼대로 했다고 하지만 댐 상류지역에는 강물이 넘치고 강둑이 터졌다. 뿐만 아니라 수많은 사람들이 삶의 터전을 잃었다"라고 했다.이어 "물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르고, 물길을 막으면 반드시 다른 곳으로 넘친다. 이 단순한 이치를 외면한 채 그들은 현장의 목소리가 전문적이지 않고 논리적이지 않다며 무시했다"라며 "그러나 우리는 지난 수십 년간 직접 눈으로 보고 몸으로 겪은 농민들이다. 더 이상 현장의 목소리를 무시하지 말라"라고 덧붙였다.주민들은 "남강댐 관리 책임자와 한국수자원공사, 환경부는 신속히 피해 현황을 조사하고, 주민의 안전과 생명을 최우선으로 하는 댐 관리 매뉴얼 개선과 재발 방지 대책을 수립하라"라고 촉구했다.주민들은 "더 이상 남강댐지사와는 소통이 불가능함을 선언하며, 한국수자원공사가 직접 책임지고 이 사태를 해결하고 즉시 대화의 장을 마련할 것을 강력히 요구한다"라면서 "총궐기대회를 통해 남강댐 상류지역 주민의 생존과 안전을 위한 경고를 전국에 전하며, 책임 있는 조치가 취해질 때까지 끝까지 목소리를 낼 것을 결의한다"라고 했다.