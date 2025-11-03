"콩 볶는 소리 오독오독" 논산 두레풍장, 장단의 깊이로 울리다

큰사진보기 ▲제2회 논산두레풍장 한마당의 대미를 장식한 대동놀이. 참가자와 관람객 모두가 한마음으로 어우러져 장단에 맞춰 흥겨움을 나누고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산우리두레풍장소리보존회 상쇠이자 준비위원장인 송동의 선생. 논산두레풍장을 하나로 엮는 중심 역할을 맡아 전통 계승과 연구에 온 힘을 쏟고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘제2회 논산두레풍장 한마당’에서 논산두레가락소리보존회(회장 김회권) 회원들이 신명 나는 두레풍장을 펼치고 있다. 흥겨운 장단에 시민과 관람객도 함께 어우러져 춤을 추며 즐거운 한마당을 만들고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲여성 여희단 ‘여울’ 팀이 무대에 올라 신명나는 두레풍장을 선보이고 있다. 여성과 학생들로 구성된 팀으로, 힘찬 장단과 흥겨운 춤사위로 관객들의 박수갈채를 받았다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 ‘제2회 논산두레풍장 한마당’에서 축사를 통해 전통문화 계승의 중요성과 시민 화합의 의미를 강조하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲백성현 논산시장, 오인환 충남도의원, 이태모·장진호 논산시의원, 그리고 10개 단체 논산두레풍장 회장들이 함께 기념촬영을 하고 있다. 두레의 흥과 공동체 정신을 이어가는 화합의 순간이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘제2회 논산두레풍장 한마당’ 개막에 앞서 참가자들이 논산문화원 일대를 돌며 거리퍼레이드를 펼치고 있다. 흥겨운 가락과 발걸음으로 한마당의 시작을 알렸다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산두레풍장소리보존회가 주최한 ‘제2회 논산두레풍장 한마당’에 참여한 단체 회원들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다. 두레정신으로 하나 된 화합의 장면이다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연을 마친 연산두레풍장 손상덕 상쇠의 쾡가리를 송동의 준비위원장이 들어 올려 보여주고 있다. 매일같이 연습을 거듭한 손 상쇠의 쾡가리는 세월과 땀의 흔적으로 하얗게 빛나며, 송 위원장은 “이런 피나는 노력들이 논산두레를 이어오고 있다”고 전했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲논산시 전통두레풍물보존회(단장 주시준) 공연모습 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲고사굿을 선보인 논산두레풍장(단장 김상윤) 회원들 공연모습 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲강경 두레풍장(단장 최상진) 회원들의 공연모습 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲노성 두레풍장전승보존회(회장 윤성노) 회원들 공연모습 ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲제2회를 맞은 ‘논산두레풍장 한마당’. 공연자와 관람객이 함께 어우러지며 전통의 장단 속에 두레정신을 이어가고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

가을빛이 짙게 물든 2일 오후, 논산문화원 야외마당이 북·장구·꽹과리 소리로 들썩였다.논산을 대표하는 전통 장단인 '두레풍장'이 모처럼 한데 모여 흥겨운 한마당을 펼친 것이다.'제2회 논산 두레풍장 한마당'은 논산두레풍장소리보존회(위원장 송동의)가 주최·주관하고 충청남도와 논산시가 후원했다.논산의 10개 풍물단이 참여해 각자의 두레소리를 선보였고, 시민과 관람객들은 "얼씨구, 좋다!"를 연발하며 함께 어깨춤을 췄다.이날 행사의 진행을 맡은 송동의 준비위원장은 단순한 사회자를 넘어, 두레풍장의 뿌리와 장단의 의미를 관객들에게 해설하며 깊은 울림을 전했다.그는 "논산 두레풍장은 전국 어디에서도 찾아볼 수 없는, 가장 원형이 잘 보존된 풍물"이라며 "북은 원박만 쓰고 장구는 그 사이를 메워 오독오독, 콩 볶는 소리처럼 어우러지는 것이 특징"이라고 설명했다.이어 그는 "양념을 많이 넣지 않아도 맛이 깊은 음식이 있듯, 논산의 두레풍장은 가장 단순한 장단으로 가장 풍부한 맛을 내는 소리"라고 덧붙였다. 두레풍장이 단순한 농악이 아니라 '논산 사람들의 생활과 혼이 담긴 소리'임을 강조한 대목이다.송 위원장은 또 "두레풍장은 사물놀이보다 단출하지만, 그만큼 악기들이 서로 주고받으며 만들어내는 맛이 깊다"며 "이 소리를 후세에 전하고, 언젠가는 반드시 문화재로 지정될 것이라 믿는다"고 말했다. 그의 설명에 관객들은 박수로 화답했다.이번 한마당에는 △논산 원조두레풍물단(단장 천영배) △강경 두레풍장(단장 최상진) △논산 우리두레풍장소리보존회(회장 김경열) △논산두레풍장(단장 김상윤) △여성연희단 '여울'(회장 김은숙) △연산두레풍장(단장 손상덕) △계백두레풍물(회장 김선경) △논산 두레가락소리보존회(회장 김회권) △노성 두레풍장전승보존회(회장 윤성노) △논산시 전통두레풍물보존회(단장 주시준) 등 총 10개 단체가 참여했다.특히 학생 연희자들이 포함된 여성연희단 '여울'은 올해 처음 참여해 젊은 세대의 에너지를 더했다.전통타악그룹 청음의 '판굿', 광석마을학교 농악단의 '웃다리풍물' 등 축하공연도 이어져 관객들의 박수를 받았다.백성현 논산시장은 축사에서 "전통을 잇는 여러분의 노고에 감사드린다"며 "우리의 농촌 정서를 담은 두레풍장이 더욱 발전하도록 함께 힘쓰겠다"고 말했다.오인환 충남도의원은 "논산 두레풍장은 세계 어디에 내놔도 손색없는 소리"라며 "전통을 계승해 세계 최고 두레풍장으로 발전하길 바란다"고 격려했다.장진호 논산시의원은 "두레풍장이 바로 논산의 현재와 미래를 잇는 소리"라고 강조했고, 이태모 시의원은 "두레풍장이란 명칭은 전국에서 오직 논산만이 사용하는 자부심의 상징"이라고 말했다.권선옥 논산문화원장은 "좋은 전통을 이어가기 위해 끊임없는 연구와 연습이 이어지고 있다"며 "논산의 두레풍물이 시민들에게 더욱 친근하게 다가가길 바란다"고 전했다.이날 행사를 지켜본 시민들은 "두레소리를 통해 우리 지역의 정체성과 공동체 정신을 느낄 수 있었다"며 "이 전통이 꾸준히 이어지길 바란다"고 입을 모았다.'제2회 논산 두레풍장 한마당'은 논산이 품은 공동체 문화의 되살림이자 계승의 무대였다. 논산의 두레풍장은 이미 전국 농악대회와 민속경연대회 등에서 대통령상을 수상하며 그 가치를 인정받았다.전통의 장단이 울릴 때마다 시민들의 가슴에도 리듬이 깃들었다. 논산의 두레풍장이 들려주는 '오독오독'한 소리—그것은 단순한 장단이 아니라, 이 고장의 흙내와 사람 내음이 어우러진 '삶의 소리'였다.