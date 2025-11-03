"대우버스, 169억 이행강제금 안 내고 노동자 복직도 안 해"

지난 2007년 무렵 부산에서 울산으로 공장을 이전하면서 지역경제와 지역민 채용 등을 위해 울산시로부터 공장 부근 도로와 다리 등 도시기반공사를 지원받은 대우버스(㈜자일대우버스, 대주주 영안그룹 백성학 회장)가 코로나 시기인 2020년 울산공장을 폐쇄한 후 대규모 해고와 장기간 농성이 이어져 왔다.
노동자들의 400일간의 천막농성과, 울산지역사회의 중재 노력으로 노사가 극적으로 복직에 합의했지만 복직 1년만에 다시 대우버스 노동자들이 일방적 대량해고 되는 등 논란이 끊이지 않았다(관련기사 : 대우버스 노동자들 "정상화 위해 희생했는데 또 해고라니"
https://omn.kr/204t8).
이같은 울산 자일대우버스가 그동안 두 차례의 위장폐업과 부당해고로 169억 7천만 원의 이행강제금을 부과 받았지만 아직까지 한 푼도 내지 않았고, 노동자들은 여전히 복직하지 못한 것으로 나타났다.
이에 더불어민주당 울산시당은 "노조 탄압용 악질적 위장폐업에 대해 끝까지 책임을 묻겠다"며 강경 대응에 나섰다.
그 앞장엔 '하도급 노동자에 대한 원청 기업의 책임을 강화하고 파업 노동자에 대한 기업의 무분별한 손해배상 청구를 제한하는' 내용 등을 담은 노란봉투법을 발의하고 관철 시킨 김태선 의원(울산 동구, 울산시당위원장)이 섰다.
김태선 시당위원장과 박성진 남구을 위원장, 오상택 중구위원장, 김시욱 울주군 지역위원장 직무대행은 3일 시의회에서 기자회견을 갖고 "울산 자일대우버스는 위장폐업과 부당해고로 169억 7천만 원의 이행강제금을 부과 받았지만 한 푼도 내지 않았고, 노동자들은 여전히 일터로 복귀하지 못하고 있다"고 강조했다.
이어 "더 큰 문제는 70~80년대에나 있을 법한 악질 사주가 여전히 존재한다는 사실"이라고 지적했다.
또한 "법과 제도를 농락하듯 자행되는 노조 혐오, 위장폐업, 부당해고는 우리 노동 현장의 한 단면"이라며 "위장폐업, 부당해고에 대해 즉각적이고 강력하게 제재할 수 있는 제도적 장치가 필요하다"고 강조했다.
아울러 "노동위원회 명령만으로도 직접적인 강제력을 부과할 수 있는 방안을 마련하겠다"며 향후 적극 대응할 것을 천명했다.