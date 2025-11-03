"대우버스, 169억 이행강제금 안 내고 노동자 복직도 안 해"

▲더불어민주당 김태선 울산시당위원장(단상)과 박성진 남구을위원장(왼쪽), 오상택 중구위원장(오른쪽 두번째), 김시욱 울주군위원장(오른쪽이)이 3일 울산시의회에서 기자회견을 갖고 위장폐업 등에 강경 대응할 것임을 밝히고 있다. ⓒ 울산시의회 제공 관련사진보기