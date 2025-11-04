편식하는 손자 맞춤 레시피, 아주 간단합니다

요즘 황혼 육아가 대세다. 65세인 나도 쌍둥이 손자 주말 육아를 7년째 하고 있다. 5개월부터 주말 육아를 하였는데 벌써 초등학교 1학년이 되었다. 주말에 오는 쌍둥이 손자와의 달콤쌉쌀한 육아 이야기로 저출산 시대에 아이가 주는 행복을 함께 나누고 싶다.

"지우 연우, 아침 뭐 먹고 싶어?"

"할머니, 추억의 주먹밥 만들어 주세요."

"연우도 주먹밥 먹을 거지?"

"네, 저도 주먹밥 먹고 싶어요."

"할머니가 오늘은 더 맛있게 만들어 줄게. 주먹밥 먹고 드림파크 국화 보러 가자."

"드림파크에 가서 은행잎이랑 단풍잎도 주워 올래요."

[기본 재료]

감자 1개, 당근 한 토막, 양파 작은 것 반 개, 호박 한 토막, 소고기 다짐육 반 근, 밥 두세 공기, 굴 소스, 소금, 참기름, 올리브 오일

큰사진보기 ▲주먹밥 기본 재료주먹밥에는 모든 재료를 다짐기로 갈아서 넣고, 굴소스와 소금만으로 심심하게 간을 한다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

[추가 재료]

시금치 무침, 잔멸치 볶음, 달걀 한 개(추가 재료는 꼭 넣지 않아도 됨)

[만드는 법]

1. 채소는 적당히 썰어서 다지기로 다진다. 요즈음 마트에 가면 각종 채소를 잘게 잘라 놓은 모듬 조각 채소가 있지만, 우리 집은 꼭 싱싱한 채소를 직접 썰어서 사용한다. 소고기가 없으면 햄이나 스팸을 넣어도 된다(손자가 어릴 때는 소고기 다짐육만 넣었는데 지금 초등학교 1학년이라 소고기 대신 집에 있는 스팸 반 개 정도를 넣기도 한다).

큰사진보기 ▲다짐기로 잘게 자른 채소류채소는 한꺼번에 다짐기로 잘게 다져서 하면 편하다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

2. 프라이팬에 올리브 오일 두 숟가락을 넣고 소고기 다짐육을 볶아준다. 반 정도 익으면 채소 다진 것을 넣고 볶다가 굴 소스 반 숟가락, 소금 두 꼬집을 넣고 볶다가 참기름 한 숟가락을 넣고 볶아준다. 소고기 대신 스팸을 넣을 때는 다진 채소와 함께 볶아주고 소금은 넣지 않는다.

큰사진보기 ▲볶음밥 만드는 과정그림 순서대로 재료를 볶아주면 된다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

3. 채소가 거의 익을 때 쯤 달걀 하나를 넣어서 채소와 익혀준다(달걀은 꼭 넣어주지 않아도 되는데 영양을 위해 요즘 한 개를 넣어준다).

4. 볶은 채소 위에 밥을 펼쳐서 넣어주고, 밥이 뭉치지 않도록 볶음밥 재료와 잘 섞어주며 볶아준다.

큰사진보기 ▲볶음밥을 만든 후 추가 재료를 넣어준다추가 재료로 우리 집에서는 시금치 무침과 잔 멸치 볶음을 넣어서 영양을 채워준다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

5. 불을 끄고 시금치 볶음을 가위로 잘게 잘라서 넣어주고 잔 멸치 볶음도 넣어준다. 시금치를 넣으면 시금치 주먹밥이 되고, 멸치를 넣으면 멸치 주먹밥이 된다.

6. 볶음밥을 동그랗게 만들고 김 띠를 둘러준다. 김띠를 둘러주면 포크로 먹을 때 부서지지 않아서 좋다.

큰사진보기 ▲완성된 추억의 주먹밥동그랗게 만든 주먹밥에 김띠를 둘러주면 추억의 주먹밥 완성이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲드림파크 야생화단지 국화축제 이모저모야생화단지 안에 국화를 활용해서 다양한 모형을 만들어 놓아서 사진 찍기도 좋았고 보는 재미도 컸다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍둥이 손자와 방문한 드림파크 야생화단지 국화축제단풍이 든 나무들도 보고 떨어진 단풍잎과 은행잎을 주우며 손자가 좋아해서 함께 간 우리도 즐거운 시간이 되었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 글쓰기 플랫폼 브런치에도 실립니다.