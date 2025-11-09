퇴근 후 신발 정리하는 남편, 왜 이러냐면요

큰사진보기 ▲좋은 사람 도감 표지좋은 사람 도감 표지 ⓒ 서교책방 관련사진보기

"'다른 사람이 발표할 때 미소 띤 얼굴로 고개를 끄덕이며 들어주는 사람', 이거 나야. 와, 나 좋은 사람이다."

"'복사기에 종이 떨어지기 전에 복사 용지 넣어 주는 사람', 나! 나도 좋은 사람인데?"

"이런 사람 있어. '친구들과 식사하면서 서로 얘기하느라 정신없을 때, 식사 후에 갈 카페를 찾아 놓는 사람' 말이야. '인스타그램에 올리기 전에 사진 올려도 되냐며 항상 확인 받는 친구'도 있고."

큰사진보기 ▲밤산책방에서 책을 고르고 있는 가족들밤산책방에서 남편과 딸이 책을 보고 있는 모습 ⓒ 김지은

"실내에 들어오며 신발 정리를 하는 사람, 이런 사람이 좋은 사람이지."

"누워있는 사람에게 담요를 덮어주는 사람, 이런 사람이 좋은 사람이지."

얼마 전 가족과 함께 부산 여행을 다녀왔다. 국내 여행을 가면 그 지역의 서점에 가는 걸 좋아한다. 숙소인 광안리 근처에 무인으로 24시간 운영되는 독립 서점이 있어 늦은 저녁을 먹고 책방에 들렀다. 생각보다 책이 적었지만, 책마다 써 놓은 소개 글도 재미있고 큐레이팅도 좋아 거의 한 시간 정도 머물렀다.우리는 책 표지와 소개 글, 목차 등을 보고 마음에 들면, 서로에게 "이 책 어때? 재밌겠지?" 하고 보여주었다. 남편은 <좋은 사람 도감>이란 책을 나에게 가지고 왔다. 책의 앞 부분에 "일상생활 속에 숨어 있는 '좋은 사람'을 발견하여 수집한 도감입니다"라는 소개가 있었다. 100명의 좋은 사람을 발견해 수집했다는데, 그게 어떤 내용인지 궁금해 목차를 펼쳤다.남편과 나는 책의 목차를 함께 보며 자신에게 해당되는 게 있는지 살폈다. 내가 먼저 반갑게 말했다.남편도 질세라 말했다.남편은 목차에서 발견한 자기 주변의 좋은 사람 행동도 말했다.나도 목차를 보며 내 주위 사람들을 떠올렸다. 남편은 숙소에서 더 자세히 이야기 하자며 책을 구매했다.좋은 사람이 되고 싶지 않은 사람이 있을까. 난 좋은 사람이 되고 싶다고 생각하면, '좋은 사람'의 정의부터 생각하게 된다. 좋은 사람의 기준도 제각각이고, 항상 좋은 사람일 수는 없기에 '나는 좋은 사람인가?'라는 물음에 자신 있게 고개를 끄덕일 수 없다.그러나 이 책을 읽다 보면 여기서 말하는 정도의 '좋은 사람'은 될 수 있을 것 같아 웃음이 나고 기운이 솟는다. '메뉴판을 상대방 방향으로' 펼쳐주고, '거리에서 나눠주는 전단지를 받아주는 것'쯤은 할 수 있지 않은가. 그렇다, 당신도 이미 좋은 사람이다.최근 몇 년 '다정함'이 화두가 되면서 관련 책들이 많이 나왔다. 나는 천성이 아주 다정한 편이 아니라, 다정하려면 다정하게 태어난 사람들보다 애를 써야 한다. 오늘의 '투두리스트(to do list : 할 일 목록)에 'A에게 전화하기,' B의 일 챙기기' 등을 써 놓아야만 타고난 사람들의 다정함에 닿을까, 말까다. 다정한 사람들의 말과 행동을 기억했다가 따라 했지만, 가끔은 부족한 내 모습을 깨닫고는 부아가 나기도 했다.그러나, 이 책은 천성이 조금 무뚝뚝하고 표현이 부족한 사람이라도 다정하고 좋은 사람이 되게 해주는 지침들로 가득하다. '이 정도면 나도 하고 있지', '이 정도는 나도 해볼 수 있겠는데!' 하는 내용 말이다.그러나 저자가 일본인이라 어떤 항목들은 우리 문화와 맞지 않았다. 예를 들면, "친구 집에서 샤워할 때 물을 최소한으로 쓰는 사람", "화장실에서 휴지를 최소한으로 쓰는 사람"과 같은 내용에는 고개를 갸웃하게 됐다. 또한 "발을 밟혔는데도 본인이 '죄송합니다!'라고 사과하는 사람", "요리가 잘못 나왔을 때 '아, 그거 먹고 싶었어요'라고 말하는 사람" 등의 항목을 보고는 일본 사람은 상대방이 미안해 하는 상황을 더 미안해 하는 것 같다는 생각도 했다.일본과 문화 차이가 크다는 걸 새삼 깨달았다. 이런 항목들은 우리나라 문화에 맞게 바꾸어 보는 것도 재미있겠다. '친구 집에서 샤워할 때 뒷정리를 깔끔하게 하는 사람', '발을 밟혔을 때 실수한 상대방의 사과를 잘 받아주는 사람' 등으로 말이다.이제 곧 연말, 친구나 가족과 함께 <좋은 사람 도감>을 보며 자신이 생각하는 '좋은 사람'에 대한 이야기를 나누어 보면 어떨까? 책을 보며 상대방이 가진 좋은 점을 찾다 보면 예상치 못한 훈훈함이 공간을 가득 채울지도 모른다.이 책을 읽은 지 보름이 조금 넘었다. 지금 우리 집에선 예상치 못한 현상이 벌어지고 있다. '좋은 사람 배틀'이랄까. 남편은 집에 들어오며 생전 하지 않던 신발 정리를 하며 말한다.난 소파에 누워있는 남편에게 담요를 덮어주며 말한다.작은 행동 하나로 좋은 사람이 될 수 있다는 사실이 즐겁다. 지금 당신이 생각하는 좋은 사람은 어떤 사람인가?