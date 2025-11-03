여수광양항만공사 사장 공석 6개월…운영 차질 우려

큰사진보기 ▲여수광양항만공사 전경 ⓒ 여수광양항만공사 관련사진보기

국내 수출입 물동량 1위를 기록 중인 여수광양항만공사의 사장 공석 상태가 6개월째 계속되면서 여수광양항 운영에 차질을 빚는 것 아니냐는 우려가 나온다.3일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면 여수광양항만공사는 지난 4월 29일 박성현 제5대 사장이 퇴임한 이후 현재까지 황학범 부사장의 직무대행 체제로 운영 중이다.당시 황학범 직무대행은 비상경영체제를 가동하며 "대내외적 환경변화와 당면 현안이 많은 엄중한 시기에 사장 직무대행이라는 무거운 책임을 느낀다"며 "모든 구성원이 한마음으로 서로 존중하고 협력해 어려운 시기를 슬기롭게 극복해 나가자"고 당부했다.또 사장 공석에 대응하기 위해 ▲조직의 안정성과 연속성 유지 ▲현장중심의 안전경영 강화 ▲미래먹거리 사업의 철저한 대비 ▲조직 소통과 결속 강화 등 '비상경영 4대 중점 과제'를 설정하기도 했다.그러나 그사이 전남 동부권의 주력 산업인 석유화학과 철강산업이 침체가 뚜렷해지고, 한미 무역 갈등 등 대외적 악재가 겹치며 항만 운영에 위기 상황이 지속되고 있다. 무엇보다 새 정부 출범에 맞춰 발 빠르게 이뤄져야 할 중장기 경영 전략 수립도 절실한 상황이다.이런 상황에도 불구하고 사장 공백 사태가 6개월 동안 지속되면서 이같은 주요한 의사결정에 어려움을 겪고 있다. 특히 최근 국회 국정감사까지 대행 체제로 진행한 것도 상당한 부담이 됐던 것으로 전해졌다.그러나 주무부처인 해양수산부는 "적절한 시기를 검토하고 있다"는 원론적인 입장만 되풀이하고 있다.해수부 관계자는 "특별한 이유보다 새로운 정부 기조와 공약 사항들을 점검하는 과정에서 늦어진 것 같다"면서도 "지금 상황에서 공모 일정을 특정하기는 어렵다"고 밝혀 공석 상태가 상당 기간 지속될 것임을 시사했다.이에 항만업계 관계자는 "현재까지는 큰 문제 없이 운영됐지만 사장 공석에 따른 한계는 분명히 있다"며 "또 경영본부장이 사장 직무대행까지 겸임하고 있어 공사 업무의 하중이 쌓이고 있다"고 했다.이어 "사장을 임명하려면 지금 당장 공모 절차를 진행해도 최소 3~4개월이 소요된다"며 "아무리 빨라도 내년 상반기에나 임명이 가능한데 정권 초기 국정기조에 맞는 정책을 마련할 수 있는 골든타임을 놓칠 수도 있다"고 우려를 나타냈다.