천준호 "한강버스 사고, 오세훈이 알았어도 몰랐어도 문제"

큰사진보기 ▲천준호 더불어민주당 의원은 3일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 한강버스 사고에 대해 오세훈 서울시장이 알았어도 몰랐어도 문제라고 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

■ 방송 : 오마이TV <박정호의 핫스팟> (09:00~09:40)■ 진행 : 박정호 / 오마이TV 기자■ 대담 : 천준호 / 더불어민주당 의원◎ 박정호 > 자, 박정호의 핫스팟 월요일 순서. 예고해드린 대로 오세훈 서울시장 한강버스 재개하면서 안전성이 담보됐다, 이런 얘기를 서울시에서 지금 하고 있는 것 같은데 여기에 대해서 하나하나 좀 짚어보는 시간을 마련했습니다. 천준호 민주당 의원 함께합니다. 안녕하십니까?◎ 천준호 > 네. 안녕하세요.◎ 박정호 > 반갑습니다. 아유, 의원님 오랜만에 뵙습니다.◎ 천준호 > 네. 스튜디오가 완전히 새로워졌네요.◎ 박정호 > 아 또 알아봐 주시니 너무 감사합니다. 저희가 큰맘 먹고 좀 이렇게 꾸며봤는데.◎ 천준호 > 예전에는 오면 좀 약간 짠한 마음이 들었거든요. 근데 지금 어우 너무 화려하고. 네.◎ 박정호 > 화려하고. 고맙습니다.◎ 천준호 > 글자도 막 이렇게 움직이고 하는데.◎ 박정호 > 아 예. 이게 좀 뭔가.◎ 천준호 > 눈을 어디에 둬야 될지 모르겠는데.◎ 박정호 > 어디에 둬야 될지. 하하하. 고맙습니다. 아 이렇게 알아봐 주시니까 저희는 뭐 뿌듯한 그런 기분도 드는데 자주 오셔가지고.◎ 천준호 > 메이크업도 잘 되신 것 같아요.◎ 박정호 > 점점 발전하고 있는 오마이TV 박정호의 핫스팟입니다. 고맙습니다. 자, 의원님 일단 뭐 국감 거의 이제 마무리가 된 거 아니겠습니까?◎ 천준호 > 네, 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 소감 어떠셨는지 이것도 좀 먼저 듣고 싶네요.◎ 천준호 > 여러 가지 굉장히 중요한 현안들이 사실은 많이 있었습니다. 지난 내란 이후에 굉장히 국가적으로 어려운 시기를 겪으면서 이번 국감은 내란 청산, 그리고 경제 위기 극복, 그리고 지난 윤석열 정권의 3년 동안 만들어졌던 국가의 여러 가지 시스템과 현장들을 살펴보는 그런 자리였는데요. 사실은 그런 굉장히 현안도 잘 다루고 이제 이야기가 있었는데 많은 주제들이 사실은 언론에는 크게 보도되지 못한 면이 좀 있는 것 같아서. 예, 일부 이제 뭐랄까요, 좀 여야 간의 공방과 예를 들면 약간 대립, 갈등, 뭐 이런 것들이 지나치게 부각돼서 좀 알려지면서 실제 많은 이야기들이 있었는데 그런 부분들이 제대로 국민들에게 전달이 되었을까 하는 걱정이 약간 있긴 합니다.◎ 박정호 > 워낙에 이제 여야 공방, 설전 이런 것들이 부각이 되면서.◎ 천준호 > 네. 외형적인 면만 잘 부각된 측면이 좀 있는 것 같아서요. 그 내용이나 본질, 사실은 시대적 요구나 흐름은, 사실은 계엄과 내란으로 발생한 이 과제들을, 이것을 어떻게 해결할 것인가가 사실은 국가적으로 가장 큰 과제 아니겠습니까? 그리고 경제 위기 극복을 위해서 뭘 해야 되는지를 짚어주는 게 굉장히 중요했는데 그런 부분들이 제대로 조금 깊이 있게 좀 더 다뤄졌으면 좋았을 걸 하는 아쉬움이 좀 있습니다.◎ 박정호 > 네. 언론 입장에서도 사실 정책적인 면을 좀 많이 다루고 윤석열 정권의 7개월 동안 어떤 점이 잘못됐는지. 그게 좀 부각이 돼야 되는데. 언론도 아시겠지만 속성이 좀 말 위주로 정치 뉴스가 많이 나가다 보니까 그런 게 안 된 부분이 있습니다.◎ 천준호 > 맞습니다.◎ 박정호 > 네. 그래서 좀 아쉬운데 뒤에 더 얘기를 좀 나눠보도록 하고. 일단 의원님 제가 모신 이유가 역시 한강버스에 대해서 얘기를 좀 하고 싶어요. 지난 주말에 다시 운행이 재개가 됐습니다. 시작을 했는데. 하지만 지난주에 기자회견 통해서 말씀하셨듯이 이거 한강버스 시범 운항 기간 중에 발생했던 사고 내역, 이거 제대로 밝혀지지 않고 은폐가 되고 있다. 이런 얘기를 하셨어요.◎ 천준호 > 저희가 시민의 제보를 받아서 그 사고 내용을 알게 됐습니다.◎ 박정호 > 그동안 몰랐던 거죠? 이게 서울시에서 얘기한 것도 아니었고.◎ 천준호 > 그렇습니다. 저희가 국정감사 등을 통해서 자료를 여러 차례 요구를 했고, 거기엔 뭐 전혀 그런 내용이 없었고요. 그리고 국정감사가 지난 20일 국토위 서울시 국감이 있었고 23일에는 행안위에 서울시 국감이 있었는데 그 자리에서도 오세훈 시장이 직접 자기 입으로 별다른 문제가 없었다라는 내용으로 답변을 이제 했었거든요. 명백하게 저는 이걸 위증에 해당된다, 이렇게 생각을 하고요. 근데 이제 그런 과정을 쭉 보셨던, 이 사고를 알고 있었던 분이 너무 걱정이 돼서, 그분 말을 빌리자면 세월호 사건 같은 게 자기는 연상이 됐다. 그분이 보시기에는 어떤 사고가 발생하면 그 사고를 투명하게 공개하고 원인이 어딨는지를 공개적으로 찾고 대응책을 마련하고 이런 과정이 있어야 되는데, 사고가 발생했는데 그것을 쉬쉬하고 은폐하고 가리는 그런 것들을 보면서 이거 잘못하면 큰일 나겠구나. 그분 표현으로 세월호를 이렇게 직접 언급하였을 정도로 그런 위기의식을 느꼈다라는 겁니다. 어떤 사고가 발생하거나, 이거 있을 수 있죠. 저는 모든 일을 하다가 발생할 수 있는데, 문제는 그럴 때 그 조직이 어떠한 대응 태세를 갖느냐가 정말 중요하거든요. 그거를 작은 사고라도 사실은 무게감 있게 받아들이고 중요하게 생각을 하고 그것을 공개해서 조직 안에서 그 케이스를 같이 스터디하고 공유하고 그걸 대책을 마련하고 국민들에게 알려줘야만 내부의 조직도 사고나 안전 문제에 더 경각심을 갖게 되는 거고 국민들도 그걸 보면서 오히려 아 이렇게 잘 대처하고 있구나라는 것을 안심을 하시게 되는 건데요. 지금은 서울시는 그런 부분들을 전혀 공개하고 있지 않고 은폐하고 있다는 게 확인되고 있습니다.◎ 박정호 > 은폐하고 있다. 일단은 은폐, 서울시가 은폐하고 있는 이 사고가 뭔지, 저희가 아까 사진은 좀 띄워드렸었는데. 맨 처음에 사람들이 부표라고 하니까 뭐 이제 플라스틱으로 된 뭐 이제 조그마한 부표 이런 게 떠 있는데 거기에 잠깐 긁혔나보다 이런 생각하시는 분들 있을 것 같은데.◎ 천준호 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 이 사진입니다. 이게.◎ 천준호 > 저게 높이가 한 2m 가까이 되는 철제 부표고요.◎ 박정호 > 크고. 철제 부표.◎ 천준호 > 무게가 약 5,100kg 정도 되는 겁니다. 근데 저거를 못 봤을 수가 없거든요.◎ 박정호 > 그러니까요.◎ 천준호 > 근데 저거를 충돌을 해서 저게 배 밑으로 깔려 들어갔습니다. 그리고 저게 배와 부딪히면서 끽 하는 소리가 나니까 그제서야, 다행히 스크류까지 가기 전에 배를 멈춰서 이제 그걸 꺼냈다라고 하는데요. 처음에는 저거를, 물론 야간이긴 했지만 저게 등화라고 해서 불이 이렇게 들어오는데, 부표에 등화가 작동하지 않았다. 뭐 고장이 났다. 뭐 이런 식으로 이제 사고 보고서가 올라왔거든요. 근데 저희가 또 제보를 통해 확인해 보니까 부표는 정상 작동하고 있었다라는 거죠. 그러니까 최초 보고가 사실과 다른 보고가 이제 있었던 겁니다. 그 뒤에 서울시가 이제 확인을 하고 이제 서울시도 시인을 했는데. 그러면서 뭐라 그랬냐면 운항을 하는 선장이 노안이 있어서, 이제 시력적인 문제가 있어서 저걸 못 보고 이제 추돌을 했다. 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 노안은 가까이 있는 게 안 보이는. 저도 약간 노안이 있어서 항상 이거 보기에 어려움을 느꼈는데. 이거는 좀 다른 문제입니다. 그러니까 사고가 발생했는데 그 사고의 원인이 무엇인지를 정확하게 밝히는 과정이 사실은 없는 상태에서 그것이 봉합되고. 심지어는 더 충격적인 것은 그런 사실을 외부에 유출하지 말라라고 하는 내부의 지침도 확인이 되고 있습니다.◎ 박정호 > 아 입막음이 있었다.◎ 천준호 > 예. 서울시가 부인은 하고 있기는 하지만, 그런 게 없었다고 부인하고 있지만 저희는 명확하게 그 외부에 유출하지 말라고 하는 지침이 있었다는 걸 저희가 확인하고 있거든요. 근데 이런 것들이 사실은 더 큰 사고를 부르지 않을까라고 하는 우려를 이제 갖게 하는 측면입니다.◎ 박정호 > 그니까 이게 이제 별 게 아니고 뭐 큰일이 아니다 그러면 이걸 입막음하는 그런 행동이 없었을 것이고. 그걸 명명백백하게 밝혀가지고 아 이런 뭐 경미한 사고가 있었습니다, 이렇게 넘어가면 될 일인데. 큰일 났다는 것을 서울시가 좀 알고 있었던 게 아니냐 이런 생각도 들고요.◎ 천준호 > 네. 그리고 서울시에서는 뭐 인명 사고가 없었기 때문에 큰 문제가 아니다, 뭐 이런 식으로 이제 그 브리핑도 하시던데요. 저게 만약에 오리 보트나 아니면 한강에서는 이제 수상 레저를 즐기시는 분들이 많은데 만약에 이런 분이었다고 하면 사실은 큰 인명 사고로 이어질 수 있었던 거라고 봐야 될 것 같고요. 더 문제는 서울시의 시스템인데요. 저게 현행법에 따르면 저런 사고가 발생을 하면 긴급하게 해당 시도단체장이나 시도지사에게 보고를 하게 돼 있습니다. 무조건 서울시장에게 저거를 보고를 해야 될 그런 사안인데요. 서울시장이 저거를 국정감사에서, 저런 큰 사고가 있었는데, 저런 위험한 사고가 있었는데 뭐 별다른 일이 없었다, 이런 식으로 이제 보고를 했거든요. 그거는 명백한 위증이든지, 아니면 서울시장이 보고를 받지 않았다는 건데. 보고를 받지 않았다 하면 현행법 위반이고요. 만약에 보고를 받았는데도 그렇게 얘기했다면 서울시장이 앞장서서 사실은 이 사건이나 이 사고를 은폐하는 데 앞장섰다라고 저희는 해석할 수밖에 없는 상황입니다.◎ 박정호 > 이래도 저래도 이제 오세훈 시장에 대한 문제점, 이걸 지적할 수밖에 없겠군요.◎ 천준호 > 그렇습니다. 바로 인정을 하고 대책을 마련하고 투명하게 해야 국민들이 더 안심하죠. 이게 언제든지 모든 게 다 밝혀집니다. 그런데 그걸 숨기려고 하고 그런 지침까지 내부에서 줬다고 하니까 사실은 더 이게 제가 보기에는 걱정이 되는 겁니다. 또 다른 건은 없을까 이런 걱정이 되는 거죠. 그래서 저희가 또 다른 사고가 있을 것 같다라는 지적을 했더니, 저희가 뭐 자료를 이 사람들이 막 주지 않다가 운항을 재개하겠다고, 11월 1일부터, 발표하는 전날 서울시가 브리핑을 했는데 숨겨진 다른 사고가 두 건이 더 추가로 나오게 된 거 아닙니까?◎ 박정호 > 아. 원래 한 건 얘기를 했더니 이거 더 있냐 물어봤더니 그제서야.◎ 천준호 > 그런데 서울시가 참 그런 면에서 이 언론플레이를 잘하시는 건지 모르겠는데. 사실은 사고가 은폐되었다라는 걸 폭로를 하니까 그제서야 나머지 사고 두 개까지를 해서 세 건이 있었다라고 하는 것을 이제 발표했는데. 그러면 이거는 은폐잖아요. 그러면 당연히 거기에 대해서 문제제기를 하셔야 되는데 제가 보기에는 언론의 보도 태도가 너무 서울시의 말을 신뢰해서 그런지 모르겠지만, 서울시가 스스로 밝혔다라는 걸 중심으로 이제 보도하시는 언론들도 있으시더라고요. 그리고 또 하나 중요한 게 저는 그 한강본부장이 그런 발표를 하셨던데 그럼 당연히 오세훈 시장에게는 이 사건이 있었던 걸 보고를 했냐라는 걸 질문을 했었어야 되거든요. 보고를 받았으면 은폐의 책임이 서울시장이 같이 있는 거고요. 그때 보고를 같이 하지 않았다고 하면 현행법 위반인 겁니다. 당연히 보고해야 되는 건데.◎ 박정호 > 네. 그렇네요. 그걸 지적을 해서 이제 서울시가 대답을 하고 밝혀야 되는데.◎ 천준호 > 네. 근데 그런 브리핑을 하는 과정에서, 31일날 아마 언론 브리핑을 했는데 아무도 그런 질문을 하지 않으셨더라고요. 저는 조금 더 그 예를 들면 이 한강버스와 관련돼서 취재를 하시는 우리 기자분들께서도 그런 부분들을 좀 예민하게 봐주셨으면 좋겠다. 왜냐하면 이게 더 큰 사고로 이어질 수 있는 하나의 시스템을 고착화하고 있거든요. 이렇게 해서 넘어가니까 숨겨지더라. 가려지더라. 이렇게 하면 안심하게 됩니다, 서울시가. 그런데 오늘 아침에 제가 여기 오다가 또 하나 속보를 하나 봤는데요. 지난 5월에 또 큰 사고가 하나 있었다는 겁니다. 이병진 의원이 이제 보도를 했고, 그것도 제보를 받아서 이제 보도를 하셨던, 언론에 이제 자료를 주신 것 같은데요.◎ 박정호 > 계속 나오네요, 이게.◎ 천준호 > 지난 5월에 102호가 한강에 이제 착륙로로 이동하다가 가스 배관이 묻혀있는 콘크리트하고 추돌을 해가지고 배 바닥이 파손되는 사고가 있었다는 겁니다. 바닥이 긁히고.◎ 박정호 > 하, 충격적이네요.◎ 천준호 > 근데 저희가 지난 국감 전에도 사고가 있었는지에 대해서 고장 수리 내역이 있는지를 요구를 했는데 거기에는 그런 내용이 없다라고 얘기를 했거든요. 이렇게 거짓말을 합니다. 국회에다 대고도.◎ 박정호 > 아 이거 심각한데요, 진짜.◎ 천준호 > 이거 정말 심각하다고 생각이 듭니다. 오늘 아침 저도 그거 보고 깜짝 놀랐습니다. 어떻게 이럴 수가 있죠? 그래서 서울시 쪽에다가 물어보니까 서울시에서는 그 배를 운항하는 운항사한테 보고를 받지 못했다고 이야기를, 발뺌을 하는 겁니다.◎ 박정호 > 음, 몰랐다.◎ 천준호 > 네, 그렇습니다. 네. 그러더니 운항사에 확인을 하니까 운항사 측에서는 서울시에 이미 다 보고를 했다. 이제 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그럼 어디의 말을 믿어야 되는 겁니까? 제가 보기에는 이건 거의 수사가 필요한 상황으로 가는 것 같습니다.◎ 박정호 > 네. 이 5월 시운전 때도 충돌 사고로 배 밑창이 찢어졌다라는 거. 아니 이거 믿고 지금 한강버스를 우리 시민들이 탈 수 있겠습니까?◎ 천준호 > 아, 저는 정말 걱정스럽습니다. 서울시가 이것을 그때그때 공개를 하고 문제를 해결하고 또 공론화를 거쳤으면 사실은, 아 서울시가 잘 준비를 하고 있구나. 서울시 공무원들이 굉장히 우수하시거든요. 그래서 그런 문제를 해결할 저는 능력이 있다고 보는데. 아무리 우수한 사람이라도 이런 은폐와, 이 썩은 내가 진동하는 이런 부패 구조 시스템 안으로 들어가게 되면 제대로 그 기능을 발휘할 수가 없다고 생각을 합니다. 그러니까 자꾸 제보가 들어오는 거거든요.◎ 박정호 > 그렇네요. 이게 이걸로 끝날지 안 끝날지도 모르겠어요. 이렇게 지금 보니까. 계속해서 사고 관련된, 아니면 안전에 지금 미흡한 부분들이 나오지 않을까 생각이 드는데. 그러면 일단은 의원님께서 공개한, 제보받아서 공개하신 그 내용에 대해서 CCTV나 아니면 객관적인 자료, 이런 것들이 충분히 확보가 됐습니까? 어떻습니까?◎ 천준호 > 일단은 제보자 신원 문제 때문에 자세한 말씀을 좀 드릴 수는 없지만 기본적으로 사고가 발생한 것은 분명하고요. 근데 그 분명한 사고가 있다라고 하는 것을 저희가 이야기하기 전까지는 세상에 아무도 그런 얘기를 하시는 분들이 없었습니다. 국정감사가 두 번이나 진행하는 과정에서도 서울시가 그거와 관련해서는 일체 언급도 하지 않았던 거고요. 오늘 아침에 있었던, 보도가 됐던 지난 5월에 배 밑창이 긁히고 파손됐던 사고에 대해서도 사실은 아무도 몰랐던 거 아닙니까? 이렇게 진실이 가려지고 있고 결국 제보를 통해서 하나씩 드러나고 있는데. 당연히 운항 과정에서 사고가 났다면 그 운항 과정의 CCTV가 있을 겁니다. 배 안에도 있을 거고요. 서울시는 평상시에도 유람선이 다니기 때문에, 또 한강에 여러 가지 시설물들이 있기 때문에 이런 것들을 관찰하는 CCTV가 곳곳에 설치가 되어 있습니다. 그런 것들을 분석해보면 어떤 정황으로 사고가 일어났는지를 정확하게 알 수가 있거든요. 그래서 저희가 서울시에 수차례에 걸쳐서 CCTV를 공개해달라고 이야기를 했고. 지난 29일날인가요, 서울 국토위 종감 때, 국회에서 공식적으로 국토위원회에서 서울시에다 공문으로 그 자료를 공개해달라고 요청도 했고 서울시가 공개하겠다고도 이야기했거든요. 공개 못 할 거 없다. 그래서 뭐, 원래는 현장 방문도 가야 된다. 가서 우리가 직접 가서 보자. 뭐 이런 얘기도 막 있었는데 여야가 뭐 아 그렇게 할 필요 없이 공개한다니까 받아보자 이렇게 합의를 했습니다. 그래서 이제 이렇게 요구를 한 건데요. 글쎄, 그 자료를, 그때는 당장 내일 줄 것처럼 모레 줄 것처럼 했는데 아직까지 공개를 안 하고 있습니다. 그러니까 또 저희가 의심이 드는 거죠. 서울시가 발표한 게 사실인가? 정말로 노안이나 뭐 시력적인 문제 때문에, 또는 선장의 운전 미숙 때문에 그렇게 된 건가. 아니면 다른 무엇이 있는 건 아닌가라는 의심을 갖지 않을 수가 없는 거고요. 그걸 빨리 공개하라고 지금 저희가 계속 요구를 하고 있는데. 지금 뭐라 그러면서 그 요구를 답변을 거절했냐면요, 이제 한강버스가 운항을 다시 재개할 상황인데 그 운항사 기업 이미지에 영향을 줄 수 있어서 영업행위에 장애를 초래할 수 있다. 예를 들면 이런 식으로 답변을 한 겁니다.◎ 박정호 > 말이 됩니까?◎ 천준호 > 아니, 시민의 안전보다 어떻게 기업의 이익이 중요합니까? 그리고 그 기업을 서울시가 정말, 정말 나빠요. 제가 왜 나쁘다 그러냐면 불리한 일이 생기면 민간회사라고 얘기를 합니다, 그 운항사가. 기본적으로 SH 공사가 51%의 지분을 갖고 있거든요. 51억. 그리고 이제 49억은 이제 이랜드 이크루즈라는 데가 나눠 있는데. 그런데 그 100억만 가지고 진행된 게 아니라 사실은 엄청나게 많은 돈이 서울시에서 직접 대여도 했고 은행에서 대출받는 걸 보증도 해주고 이렇게 했기 때문에 사실은 수천억 원의 돈이 거기에 들어갔다고 이제 봐야 되는데. 그걸 서울시가 결정하지 않고 오세훈 시장이 결정하지 않고 그렇게 하기 불가능했거든요. 그러니까 민간회사가 일부의 지분을 갖고 있는 것은 맞지만 전적으로 서울시가 사실은 기획하고 예산을 만들고 자본을 투입하고 행정력이 동원돼서 진행되는 사업인데 이 사업을 홍보할 때는 서울시가 한 것처럼 홍보를 하고 문제가 생기면 전부 다 민간회사이기 때문에 우리는 자료를 제공할 수 없다. 이런 식으로 나오는 거거든요. 이건 정말 잘못된 태도죠. 어디서 이런, 정말 이 잔머리를 배웠는지는 모르겠지만 정말 이건 정말 공공기관으로서 서울시 같은 큰 도시를 운행해야 되는 행정조직의 해서는 안 될 태도다, 이렇게 생각이 듭니다. 어떻게 시민들이 믿고 서울시에게 안전을 맡기겠습니까? 정말 잘못된 태도입니다.◎ 박정호 > 오늘 의원님 말씀을 들어보면서 심각함을 다시 한번 알게 되는데. 이게, 이런 말씀들이, 물론 기자회견 통해가지고, 영상 통해 보신 분들 계시겠지만 잘 알려지지가 않았어요. 보도 자체가 잘 안 되고 있습니다.◎ 천준호 > 네. 그렇습니다. 지난주에 워낙에 이제 APEC이라고 하는 국가적인 큰 이벤트가 있었기도 했고. 또 많은 기자분들께서 서울시가 그래도 안정적으로 그동안에 행정을 운영하는, 기본적으로 시장이 누구이든 간에, 이런 뭐랄까요, 신뢰 같은 게 사실은 있는 조직 아니겠습니까? 서울시에서 이렇게 저렇게 얘기하니까 많은 서울시를 출입하는 기자분들도 그냥 그렇게 받아들이셨던 거 아닌가 싶습니다. 근데 지금 그런 상황이 아닙니다. 최근에 밝혀지는 걸 보면 서울시가 완전히 원래 서울시가 아닙니다, 지금. 굉장히 이상하다는 느낌을 갖게 되거든요. 이게 사실은, 도대체 왜 그러는 거지? 안전이 확보되면 그다음에 운행해도 되거든요. 그리고 그걸 시민들에게 그 과정을 보여주면 시민들이 불신하는 게 아니라 오히려 더 신뢰를 하게 됩니다. 자동차 회사도 문제가 있으면 다 리콜해 주잖아요. 그 리콜하면 자동차 이미지가 떨어집니까? 그게 아니라 오히려 자동차 회사에 대한 신뢰가 올라가잖아요?◎ 박정호 > 자진 리콜을 하고 이러면.◎ 천준호 > 네. 그렇습니다. 서울시도 마찬가지거든요. 공공자원을 갖고 운영하는 건데. 제가 보기에는 뭔가에 쫓기고 있는 것 같아요. 저는 오세훈 시장의 치적용으로 이 사업을 시작했다. 그래서 지난해에 원래 10월에 정식 운항을 하겠다라고 이제 발표를 했는데 그 뒤로 네 차례 정도 연기가 되면서 아마 시장도 몸이 달은 것 같고 그것을 만들어서 막 충성하려고 하는 수소의 어쨌든 의사결정 하는 이분들도 몸이 달아서 이걸 지금 반드시 해야 된다라고 하는 뭐 이런, 사실은, 이게 생긴 게 아닌가. 굉장히 저는 위험한 생각이라고 보거든요. 시정을 운영하는 데 있어서 안전보다 더 중요한 것은 없습니다.◎ 박정호 > 그렇죠. 이게 마치 이제 시간에 쫓기듯. 이 말씀 하셨는데 내년 지방선거를 앞두고 지금 이때가 아니면 안 된다, 이런 생각한 게 아닐까.◎ 천준호 > 예. 오세훈 시장이 지금 벌써 네 번째 시장에 도전하는 셈인데요. 아니죠, 다섯 번째 시장에 도전하고.◎ 박정호 > 다섯 번째죠. 네 번 하고, 또. 벌써.◎ 천준호 > 네 번을 이제 한 거고요. 근데 오세훈 시장이 오랫동안 시정을 했음에도 불구하고 뭐 뚜렷이 한 게 없다. 뭐 기억나는 게 없다. 이런 비판들이 사실 많거든요. 그러니까 뭔가 자기 이름으로 된 확실한 성과를 남기고 싶었던 거겠죠. 그래서 영국에 런던에 가서 이제 그 리버버스 운영되는 것을 보고 아 우리도 교통수단으로써 이걸 만들어야 되겠다. 예를 들면 이제 9호선 교통난이 심하고 뭐 이렇게 되니까 뭔가 대체 수단으로 이것도 뭐 할 수 있겠다라고 하는 혁신의 모습으로 이걸 보여주고 싶었던 것 같아요. 그런데 거기에 집착하다 보니까 무리를 하게 되는 거고 안 되면 되게 하는 거거든요. 그냥 유람선 하면 됩니다. 근데 이걸 교통수단으로. 뭐 정시 하고 하다가 잘 안 되니까 지금은 꼭 속도가 중요한가요 뭐 이런 얘기를 하고. 왜냐면 길이 막히고 교통이 하는 과정에서 시간이 정체되니까 그걸 줄이겠다고 처음에 시작을 했는데.◎ 박정호 > 다 그렇게 알고 계세요, 시민들은.◎ 천준호 > 네. 지금은 시간을 맞추기도 어렵고 정시성도 확보가 쉽지 않고 이렇게 되니까 꼭 그 속도가 중요하냐 이런 식으로 이야기를 하시는 것도 보면, 제가 보면 그럼 이 일을 왜 시작했는데요. 여부를 다 떠나서 저는 가장 중요한 건 시민 안전이라고 생각하는데.◎ 박정호 > 시민의 안전. 예. 다시 한번 강조합니다.◎ 천준호 > 이 안전 문제와 관련해서 서울시가 불투명한 모습을 보이고 있고 사실을 은폐하고 있다는 것이 계속 속속 드러나고 있는 것이 너무나도 우려스럽습니다.◎ 박정호 > 그러니까요. 이게 겨울이 오기 전에 빨리 이걸 다니는 모습을 보여주려고 그러는 게 아닌가, 이런 생각도 들고. 지방선거 전에 마지막 겨울이니까.◎ 천준호 > 네, 네, 그렇습니다. 한강이 굉장히 위험합니다. 왜냐하면 교각, 다리가 굉장히 많기 때문에. 또 교각이 굉장히 많거든요. 교각 사이를 통과하는 게 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 교각 밑에가 물살의 흐름이 굉장히 빨라지거나 급격한 변화를 일으키기 때문에 굉장히 안전을 위해서 잘해야 되는데. 너무 여러 가지로 사실은 갖춰지지 않은 상태에서 진행이 되고 있습니다. 만약에 사고가 나면 예인선이 필요하거든요. 근데 지금은 배의 크기가 169톤 정도 되는데. 예인선 서울시가 갖고 있는 게 두 대가 있습니다. 10톤짜리 두 개. 20톤 정도 분량으로 이제 운행할 수 있는 이런 건데. 처음에 이게 국정감사에서 지적이 되니까 이것도 별문제 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 저희가 안전공단에다가, 해양안전공단에다 문의를 했더니 예인선이 자기 용량을 초과하는 것을 끌게 되면 끌 수는 있는데 이제 선체에 파손이 올 수가 있고. 또 하나는 조작이 안 될 수가 있다. 그렇지 않을까요? 물살의 흐름이나 무게가 높고 이렇게 되면 그러지 않겠습니까? 근데 그렇게 하다가 교각이랑 부딪힌다. 이런 문제가 있을 수가 있기 때문에 그것은 안전하지 않다라고 이제 이야기를 하고 계시거든요. 그런데 그걸 멀쩡하게 국정감사 자리에서 안전하다고 주장하는 서울시 간부가 있었고. 그래서 서울시에서도 그거를 알고 있어서 용량이 큰 예인선을 지금 갖추고 있습니다. 그러면 갖춘 다음에 하면 되죠.◎ 박정호 > 아 뭐가 이렇게 급하게.◎ 천준호 > 확보를 해놓고 하면 되는 거죠. 뿐만 아닙니다. 해양구조대라고 이제 곳곳에 배치가 돼 있는데 기존의 한강 시스템에서 배치돼 있는 위치에서, 예를 들면 사고가 발생하면 이게 다 계산이 돼 있는 거거든요. 그래서 골든타임 안에 배가 도착할 수 있도록 이렇게 돼 있는데. 지금은 평소에 운항되던 배 운항노선이나 사용구간보다 더 연장이 됐어요. 마곡 선착장이라는 게 만들어져가지고. 근데 거기서 가장 가까운 구조대가 있는 데가 수난구조대가 있는 데가 여의도 선착장이거든요. 물론 김포에도 하나 있지만 그건 경기도 거고. 그 사이에는 또 한강 강문이 있어서 이동이 용이치가 않습니다. 그러면 이 거리가 너무 길어서 사고가 발생하면 출동하는 데 상당히 거리가 필요합니다. 중간에 뭐가 하나 있어야 되는 거거든요. 그것도 아직 갖춰지지 않았습니다. 그러니까 정시 교통수단으로써 한강버스가 운행되기에는, 다른 거, 이제 배의 성능이나 속도 이런 거 다 빼놓고요. 기본적인 한강이라고 하는 것의 체질 자체가 갖춰져 있지 않은 상태이거든요. 그러면 그거 갖춰서 하셔야죠. 왜 서두릅니까, 이렇게?◎ 박정호 > 그러니까 이게 뭔가 정치적인 이득을 노린 조급함 아니냐라는 그런 지적과 추정, 추론이 계속 가능한 그런 상황이다는 생각이 들고. 그러면 만약에 서울시가 이런 자료들, 민주당이 요구하는 자료, 국민들이 알아야 되는 자료를 내놓지 않고 한강버스 운행을 지속한다면 그러면 민주당에서는 또 어떤 대응, 또 대책을 내놓을지 이것도 좀 궁급합니다, 의원님.◎ 천준호 > 일단 국정감사 과정에서 사실과 다른 발언들을, 위증을 한 것을 저희가 확인하고 있기 때문에 이제 그 부분에 대한 책임을 묻는 게.◎ 박정호 > 위증에 대한 책임을 묻겠다.◎ 천준호 > 위증에 대한 책임을 묻는 과정이 하나 있을 수 있을 것 같고요. 그리고 거짓 자료도 저희한테 제출을 한 상태이고. 그리고 이 사고와 관련해서 당연히 이제 보고가 되었어야 되는데 그 과정이 확인이 좀 필요할 것 같습니다. 만약에 보고가 되지 않았다라고 하면 이거는 도선법, 유선 및 도선 사업법이라고 있습니다. 그 29조를 이제 위반한 사안이 되기 때문에 그 부분들에 대해서 예를 들면 사실관계를 확인하는 뭐 이런 과정이 있어야 될 것 같고 위법하면 위법한 것에 대한 책임을 이제 물어야 된다, 이런 생각이 들고요. 그리고 또 하나는 이 사업 전체에 대한 감사원 감사가 좀 필요하지 않나, 이런 생각이 듭니다. 곳곳에서, 사실은 이 사업 구조를 만드는, 민간회사라고 만들었는데. 거기에 뭐 돈을 빌려주는 과정이라든지 뭐 재원을 조성하는 과정이라든지 그리고 그것을 운영하는 과정에서 지금 사고 사례를 은폐했다든지 뭐 이런 전반의 부분에 대해서 감사가 좀 필요한 상황이지 않냐. 종합적으로 살펴볼 필요가. 왜냐면 서울시가 스스로 이걸 했었어야 되거든요. 시간을 충분히 가지고 검토하면서 진행해도 저는 늦지 않다, 이렇게 생각을 하는데. 그렇다면 필요하다면 그런 것도 좀 해야 될 필요가 있다, 이렇게 생각을 합니다.◎ 박정호 > 의원님께서 앞장서서 이 부분들 꼼꼼하게 챙기셔가지고 밝혀내셔야 될 것 같다는 생각이 듭니다.◎ 천준호 > 네. 그렇습니다.◎ 박정호 > 네. 저희가 지켜보도록 하고.◎ 천준호 > 언론에서도요 조금 더 관심을 가지고 서울시에 좀 날카로운 질문을 해주셔야 된다고 생각을 합니다.◎ 박정호 > 예. 제가 서울시로 좀 출입을 해야 될까 생각도 좀 드는데. 서울시에서 이런 얘기도 지금 보도자료를 냈네요. 한강에 그물침대와 평상형 휴게시설이 들어선다. 오스트리아 빈의 다뉴브강 수변 공간을 벤치마킹한 결과다. 한강에 뭘 계속 이렇게 하고 있습니다. 오세훈 시장이. 한강에도 하고 있고, 또 여기저기 재개발 재건축 지역을 다니면서 이거 공급 많이 하겠다, 이런 얘기도 하고 있고. 또 강북 지역 정치인들 겨냥하는 발언도 했고. 어떻게 보셨습니까?◎ 천준호 > 저, 그 대목 말씀 꼭 저도 드리고 싶었는데요. 재개발 재건축을 정치화하면 안 됩니다. 지난번에 국민의힘 지도부와 함께 재개발 지역에 가서 쭉 이렇게 앉아가지고 이야기했던데. 저 그거 보면서 굉장히 섬찟한 느낌이 들었습니다. 재개발 재건축은 그 주민들의 삶의 터전에 대한 문제거든요. 그러면 개발을 하는 게 필요합니다 그래서 실제로 주거 여건을 개선할 필요도 있죠. 그걸 부정하는 것은 아닙니다. 하지만 주민들에게 그 개발이익이 돌아갈 수 있도록 하는 게 이제 핵심이라고 봅니다. 근데 어떤 정치적 목적을 가지고 재개발 재건축을 이용하면 안 되거든요. 그 대표적인 사례가 과거에 이명박 오세훈 시장 때 뉴타운을 한다고 하면서 선거에 엄청 이용을 했습니다. 그러면서 막 정치인들이 가서 막 해달라고 요구를 하고 또 그걸 또 시장은 또 뭐 뭔가 큰 거 베푸는 식으로 막 이렇게 해주고.◎ 박정호 > 겪어봤죠, 우리가.◎ 천준호 > 뭐 이런 과정들이 막 있었지 않습니까? 근데 그 결과물이 어땠습니까? 그때 서울시 약 천여 곳의 재정비 구역 지정이 됐습니다. 그리고 그것이 동시 사업이 진행되면서 엄청나게 서울에 갈등이 있었거든요. 오세훈 시장이 2011년도에 무상급식 자기 하지 않겠다라고 하면서 사실은 사퇴를 했습니다. 그래서 저희가 서울시 앞에, 시청 주변에 쭉 가봤는데요, 시청 주변이 난리입니다. 그러니까 굉장히 집단 민원이 많고 시위대가 막 있습니다. 그분들이 주로 어떤 분들이었냐면 재개발 재건축 뉴타운에 대해서 찬성하시는, 반대하시는 분들이 막 서로 의견을 가지고 이제 집회를 많이 하는 겁니다. 근데 저희가 그때 서울시 저희가 갔는데. 서울시에서 제가 들은 이야기가, 그 시기에, 사퇴하고 새로 이제 박원순 시장이 이제 취임하면서 갔을 때 들은 얘기가, 오세훈 시장이 서울시에 출근을 제대로 못 해가지고 주변에 인근 호텔에서 공무원들의 보고를 받고 결재를 한 경우도 있었다, 이런 얘기를 이제 들었거든요. 그런 정도로 갈등이 심했는데 그 갈등의 원인이 무분별하게, 사실은 재개발 재건축을 승인하고 그것을 정치적으로 이용했기 때문이라는 생각이 듭니다. 재개발 재건축 추진해야 하고 주거환경 개선하는 데 동의하고 그렇게 해야 한다고 보는데 그러려면 정치적 목적은 배제한 채 실제로 그 지역 주민들의 이해와 요구에 따라서, 주민의 뜻에 따라서 개발이익이 주민에게 돌아가는 방식으로 추진하면 됩니다. 저는 그게 꼭 필요하다고 보고요. 그런 면에서 서울시가 최근에 뭐 신통기획이라고 이렇게 쭉 했는데요. 사실은 그 신통기획이라고 하는 게 첫 출발은 박원순 시장 때, 2019년도에 그 발단이 시작이 된 겁니다. 그러니까 이제 재개발 재건축을 할 때 초기 단계에서 사업계획을 입안하는 과정에 공공이 직접 지원을 하게끔 하고, 그래서 절차를 속도를 좀 내게끔 해주자라고 하는 제안이 있었고 그게 추진이, 이제 기획이 됐는데 그것을 이제 오세훈 시장이 2021년도에 시장이 되면서 브랜딩을 해가지고 본격적으로 했던 거거든요. 취지 자체는 저는 괜찮다고 봅니다. 근데 그게 잘 진행이 안 됩니다. 별로 성과가 없어요. 오세훈 시장이 그래서 홍보하고 떠들었는데 신통기획이 신통치가 않습니다. 왜 그러냐? 서울시에 약 1천여 개 정도의 정비구역이 지금 지정이 되어 있는데 서울시가 모든 걸 다 결정할 수가 없거든요. 약 1천 세대 미만, 그러니까 재개발 구역에 1천 세대 미만의 정비구역이 한 80%가 됩니다. 그런데 요게 차지하는 이 뭐랄까요, 세대 수는 한 30%밖에 되진 않거든요. 그러니까 이제 이 작은 규모의 정비구역은 25개 자치구청으로 넘겨줘야 됩니다, 그 사업 권한을. 도시계획 심의 절차에 대한 심의 권한을 넘겨주면 훨씬 이게 빠르게 진행이 됩니다. 그런데 서울시에서 그걸 다 쥐고 있으면서 사실은 안 되는 측면도 있기 때문에 저는 이런 부분들을 이제 혁신해야 된다고 보고요. 그런데 오세훈 시장은 마치 이게 전임 정부에서, 또 전임 시장의 잘못으로 안 되는 것처럼 이렇게 얘기하는데 저는 오세훈 시장이 그런 면에서 좀 더 솔직하게 해줘야 된다. 그리고 좀 더, 예를 들면 겸손해져야 된다. 이렇게 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 저는 그래서 재개발 재건축은 절대로 정치적인 목적으로 이용해서는 안 된다. 그 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 하지만 가장 중요한 건, 서울시정에서 가장 중요한 건 시민의 안전이기 때문에 이 안전 문제, 모든 일에서 가장 우선시 두고 해야 된다는 말씀 더 드리고 싶습니다.◎ 박정호 > 알겠습니다. 그러니까 오세훈 시장이 지금 재개발 재건축 현장을 찾아다니고 있는 이런 모습들. 그동안 뭐 하다가 이제 또 선거가 다가오니까 이런 행보를 보이냐, 이런 지적과 비판도 있는데. 우리 주민들, 거기 살고 있는 우리 시민들에 도움이 되는 방향으로 가는 그런 재개발 재건축이 있어야 된다. 이렇게 정리를 해보도록 하겠습니다. 자, 이제 한강버스 문제와 또 재건축 재개발 문제까지 짚어주셨는데요. 천준호 의원, 보니까 응원할 수 있는 방법. 천준호 의원이 열심히 또 이렇게 현장을 뛰어다닐 수 있는 방법. 저희가 확보를 했습니다. 좀 보여주세요. 천준호를 후원해주십시오. 이렇게 저희가 웹자보를 띄워드렸는데.◎ 천준호 > 감사합니다. 제가 한 말씀만 더 드려도 될까요? 제가 최근에 이재명의 시간이라고 하는 책을 출간을 했습니다.◎ 박정호 > 맞아요.◎ 천준호 > 네. 이재명 대통령이 지금 너무 잘하고 계시잖아요. 저는 정말 우리 대한민국 국운이 다시 일어나는 그런 기운이 좀 느껴지는, 그리고 가슴이 웅장해지는 지난 한 주였는데요. 이재명 대통령이 너무 잘하고 계시는데. 이재명 대통령이 자신의 1시간은 5천백만 시간과 같다라는 생각으로 헌신하고 계시거든요. 그래서 지금은 이재명 대통령이 제대로 잘 일하실 수 있도록 힘을 모아드리고 응원해드려야 될 그런 시기다. 그런 측면에서 뭐 국회도 그렇고 제정당들도 그렇고 국가적 위기를 극복할 수 있도록 이재명 대통령에게 힘을 모아주는 그런 시간이 될 수 있으면 좋겠다. 이런 취지로 그 책을 출간하게 됐습니다. 많이 읽어봐 주시면 좋을 것 같습니다.◎ 박정호 > 네. 그렇습니다. 이재명 대표 시절 비서실장으로서 함께 정말 계속 붙어 다니는 모습 제가 많이 봤었는데 이렇게 이재명의 시간.◎ 천준호 > 어우 이것도 준비하셨네요.◎ 박정호 > 이것도 저희가 바로 준비를 했습니다. 꼼꼼하지 않습니까?◎ 천준호 > 와, 이게 화면만 달라진 게 아니고, 스튜디오만 달라진 게 아니고 여러 가지로 너무 많이 달라졌네요. 하하하.◎ 박정호 > 그렇습니다. 순발력도 빨라졌습니다. 네, 이렇게 천준호 의원 의정활동 열심히 할 수 있도록, 또 이재명 대통령과 함께 나눴던 그 시간, 이것도 많은 분들이 궁금해하실 것 같은데요. 많은 사랑 해주시면 고맙겠습니다. 의원님, 말씀 잘 들었고요 다음에 또 모셔서 더 들어보겠습니다.◎ 천준호 > 아, 벌써 끝났습니까?◎ 박정호 > 네. 아쉽습니다. 너무 아쉽지만 다음에 또 모시도록 하겠습니다.◎ 천준호 > 네. 감사합니다.◎ 박정호 > 고맙습니다.◎ 천준호 > 네. 고맙습니다.◎ 박정호 > 네. 지금까지 천준호 민주당 의원과 함께 말씀을 나눠봤습니다. 한강버스 안전 문제, 그다음에 부동산 문제. 많은 분들이 관심을 가지고 있을 것 같은데요. 자, 천준호 의원의 오늘 인터뷰를 들으시면 정리가 다 될 것 같습니다.