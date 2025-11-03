'영산강 익사이팅존 공모 의혹' 광주시 공무원 등 9명 송치

큰사진보기 ▲광주지방경찰청, 광주경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

AD

광주광역시 '영산강 익사이팅존 조성 사업'의 설계 공모 과정에서 특정 업체가 당선되도록 부당한 거래를 한 혐의로 공무원과 업자 등이 검찰에 넘겨졌다.광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 3일 위계에 의한 공무집행방해, 입찰방해, 공무상비밀누설, 업무방해, 청탁금지법 위반 등 혐의로 광주시 소속 공무원 2명(팀장급 1명·주무관 1명)을 검찰에 불구속 송치했다.또 광주시 관련 심사위원회 심의·운영위원 5명, 공모 참가 업체 관계자 2명도 위계에 의한 공무집행방해, 입찰 방해, 청탁금지법 위반, 배임수재 및 배임증재 혐의로 송치했다.이들은 지난해 12월부터 올해 2월 사이 광주시 영산강 익사이팅존 조성 사업의 설계 업체를 공모하는 과정에서 특정 업체가 선정되도록 부당 거래한 혐의를 받고 있다.팀장급 공무원과 심사위원회 관계자는 사전 공개하면 안 되는 심의위원 명단을 업체에 미리 알려주고, 업체 대표는 심의위원에게 1000만원 상당의 현금을 전달하고 부정 청탁한 것으로 조사됐다.광주시 주무관은 기술 검토위원회 보고서를 특정 업체에 유리하게 수정한 것으로 확인됐다.다만, 해당 주무관은 '보고서 수정 권한이 있다'며 관련 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.공무원의 뇌물수수나 윗선 개입 정황은 확인되지 않았다.광주시는 사건을 건네받은 검찰의 수사 결과에 따라 선정 업체와의 계약 파기 등을 검토한다는 방침이다.또 금품을 주고받은 사실이 확인되면 업체와의 계약을 해지한 뒤 사업 추진 지연으로 인한 손해배상 청구에 나설 계획이다.앞서 광주시는 북구 동림동 산동교 일원에 '영산강 익사이팅존'을 설치하기 위해 지난해 11월 국제 설계를 공모했다. 총사업비 416억원을 들여 아시아 물 역사 테마 체험관·자연형 물놀이 체험시설 조성하는 사업이다.설계 공모에는 5개 업체 대상 최종 심사를 거쳐 1개 업체가 당선작으로 선정됐다.이 과정에서 탈락업체들은 공모 당선 업체가 시가 제시한 설계 지침을 따르지 않았는데도 시가 나서서 제대로 된 검증 없이 임의로 공모안을 수정했다는 의혹을 제기했다.