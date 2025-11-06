도심에선 맡아보지 못한 향기... 가덕도 외양포를 아시나요?

가덕도는 지금 개발과 보존의 경계에 서 있습니다. 신공항 건설 논의 속에서 섬의 역사와 생태, 그곳에 깃든 사람들의 삶이 지워질 위기에 놓였습니다. 이 연재는 시인, 소설가, 평론가, 연구자가 함께 가덕도를 다녀온 후 기획되었습니다. 매회 필진이 릴레이 형식으로 원고를 이어받아, 섬의 다양한 풍경과 장소성을 문학적 언어로 기록합니다. 이 연재가 성장 중심의 논리에 가려진 가치들을 되묻는 연대의 목소리가 되길 바랍니다.

큰사진보기 ▲외양포 전경 ⓒ 박하신 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲외양포 포진지 ⓒ 박하신 관련사진보기

[필자 소개] 박하신 소설가: 2024년 문학수첩 신인상을 통해 작품 활동 시작. 소설집 <여기까지 한 시절이라 부르자>, 다원예술 <Artialism>, <NARRAT>. 2025년 노근리평화문학상을 수상했다.

부산 강서구 가덕도의 남단에 남해를 바라보는 고요한 바다마을 외양포(外洋浦)가 있다. '바깥 바다를 향한 포구'라는 뜻이겠으나, 가덕도의 모양새에서 보자면 남해를 향해 호쾌하게 나 있기보다는 고사리손처럼 조금 수줍게 웅크린 모양새로 자리하고 있는 소담한 마을이다. 실제 거주민이 그리 많지 않은 작은 어촌이지만 몇 년 사이 방문객들의 발길이 늘어난 명소를 곁에 두고 있다. 바로 마을 구릉에 위치한 외양포 야생화 단지다.외양포 야생화 단지는 앞으로는 남해안을 바라보고, 뒤로는 국수봉을 등진 채 펼쳐진다. 수국과 이팝나무, 산딸나무, 애기동백 등 초화류가 풍부하게 식재되어 있고 그 품을 가로지를 수 있는 산책로가 나 있다. 무엇보다 수국이 다복하게 조성되어 있는데, 꽃이 만개하는 초여름이면 특히 방문객들의 발길이 이어지는 이유다. 내가 발길 한 8월은 꽃이 거의 진 시기였으나, 그 시점에서도 바람이 불어오면 남해안 파도와 함께 잔잔히 물결치는 수국 꽃잎들을 자연스레 상상할 수 있었다.수국의 품에서는 도심에서 맡아보지 못한 청신한 향취가 난다. 그 향을 큰 숨으로 들이쉬며 내가 가덕도를 방문한 까닭에 대해 돌아볼 수 있었다. 가덕도행을 마음 먹은 건 생태 현안의 현장을 방문하며 온몸의 차원에서 그곳의 분위기를 느껴보고 싶어서였다. 생태 위기의 문제의식에 대해 이해하는 것과, 그것을 몸으로 감각하고 느낀다는 건 또 다른 일일지 모른다고 생각했다.나는 똑똑한 사람이 아니라, 구태할지 몰라도 현장에 직접 방문해 발을 딛어야만 조그맣게나마 이해의 폭이 다채로워진다. 그리고 야생화 단지에 이르러 안긴 수국의 품은 이 같은 생각에 힘을 실어주었다. 그 풍광을 눈으로, 몸으로 기록하며 가덕도는 비로소 내게 머릿 속 이해를 넘어 몸으로 와닿는 것이 되었다.밝히지만 나의 지향은 생태 보전에 닿아있다. 이제는 많은 사람이 주지하고 있듯, 가덕도는 신공항 건설 후보지로 지목되어 그것의 개발을 두고 다양한 이해가 충돌하고 있는 지점이다. 천혜의 생태 보존과 지역민들의 생활문제, 신공항 입지로서의 안정성 문제, 토건 사업의 자본 논리와 국토 균형 개발에서의 관점, 그리고 여러 정치적 입장 등 열거하기에도 힘든 다양한 논점들이 첨예하게 부딪히고 있다.하지만 언급한 많은 논점 대부분은 어디까지나 사람들의 이해관계와 얽혀있다. 현실 담론과 공론장 안의 목소리는 언제나 사람의 몫으로 한정된다. 얼마나 많은 생명 종이 자신의 의사에 관계하지 않은 일로 터전과 생명을 잃어갔는지 생각한다면 마음이 쓰이지 않을 수 없다. 이 역시 사람의 입장이라고 지적한다면 할 말은 없지만, 그저 그런 소치다.이런 입장이 현실과는 너무 동떨어진 것일까? 사람은 누구나 현실적인 선택을 하며 살아간다. 하지만 현실적인 것을 가름하는 것 역시 사람의 일이다. 사람은 실수를 하니까 되도록 많은 입장과 관점을 모으는 게 좋다. 다분히 노력이 필요한 일이지만 그것이 이상적이다. 한두 가지쯤 이상을 품고 살아가는 것 역시 좋은 일이다.내게 외양포 야생화 단지는 이상과 현실의 하나의 절충 지점으로 다가왔다. '야생'이란 단어 탓에 착각하기 쉽지만, 그곳이 처음부터 천연 야생화들이 자연스레 군집을 이룬 곳은 아니었다. 야생화단지는 부산시 강서구청이 외양포 관광자원 조성 사업을 진행하며 인공적으로 조성한 경관용 정원이다. 하지만 그렇기에 접근이 용이하며 경관이 수려해 다수의 사람을 가덕도로 발길을 이끌고, 자연과 조우할 수 있는 창구가 되어준다. 자연과 도심 사이에 이 같은 접합지점이 늘어난다면 자연에 대한 진전된 이해와 감수성을 더 많은 사람에게 제공할 수 있을 것이다. 말하자면 개발과 생태의 절충이기도 하다.동시에 이곳은 우리가 간직한 역사의 상흔을 자연의 경관으로 회복하려고 노력한 결과물이기도 하다. 야생화 단지는 바로 곁에 일본군 포진지를 비롯한 여러 군사 유적을 두고 있다. 이곳을 방문한다면 산책로를 따라 걷다가 자연스레 가닿게 되는 곳으로, 일제강점기 시기 일본군이 주둔하며 머문 군사 지배의 상흔을 원형으로 보존하고 있다. 고요한 바다와 수국 단지 사이에 놓인 오래된 포진지는 어딘지 애수를 느끼게 한다. 수국이 자신의 품에서 오랜 시간 안고 있던 상처를 조심스레 열어 보인다. 외양포 야생화 단지엔 기억과 생태가 공존하고 있다.하지만 이 같은 야생화 단지 역시 신공항 건설 추진으로 인해 존속이 불투명해졌다. 수억 원의 재원을 투입해 조성한 지 불과 몇 년 만의 일이다. 정책의 변동으로 인해 생태 환경이 거듭 전복되는 것은 안타까운 일이다. 사람이 인위의 일을 거듭해야 하는 존재이며, 그러면서 공동체의 이해를 도모해야 하는 일원이라면 적어도 개발의 방향을 조정할 수는 있을 것이다.외양포 야생화 단지는 그러한 방향성에 대한 한 가지 작은 예시일 수 있다. 완벽한 정답은 존재하지 않지만 계속해서 숙고함으로써 더 나은 가능성에 도달할 수 있다. 가덕도를 가덕도이게끔 두는 것. 가덕도를 지켜온 수많은 생명의 몫을 지켜주는 것. 그걸 위해 꽃을 심듯 작은 숙려를 더해보자 말하고 싶다.